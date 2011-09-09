Дедушко-полевушко

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:03

Шерри Просмотров: 380 Комментарии: 7 +12 Вчера, 19:03 by

В этом рассказе хочу рассказать вам о полевике. Это хозяин и хранитель полей - Полевик, он же Дедушко-полевушко. Речь пойдет о случае с моим сыном.Каждое лето он отдыхает на даче в Подмосковье с бабушкой, я же, естественно, приезжаю туда только на время отпуска и в выходные. Дача находится рядом с лесом, вокруг поля, озеро, деревеньки. Природа глаз радует. Озеро располагается не рядом, чтобы попасть на него, нужно идти либо вокруг поля по кромке леса, либо на прямую по самому полю. Земледелием в данной местности никто не занимается, и поля все давно заброшены, полынь да луговые цветочки растут. Но есть странная особенность у него: сколько я ни ходила через это поле - всегда что-нибудь теряла. То браслет, то заколку, то игрушку, то шоколадку. Ветер подует - деньги из кармана вылетают. С пакетом идешь - он обязательно порвется. Один раз завалилась на велосипеде, потеряла телефон. Ни одну вещь потом найти мы не могли. Сын уже три раза терял крестики, как… и почему это происходит, непонятно. Обычное небольшое поле. Ни с какой мистикой я это не связывала, тем более не так уж и часто мы через него ходим. Мне больше нравится гулять вдоль леса по вытоптанной тропинке, чем лезть по колдобинам и шугаться каждый раз полевых мышек.В начале этого лета мы ходили купаться, возвращались с сыном обратно уже к вечеру. Есть хотели и решили пойти напрямик, так короче. Приходим домой, у сына на руке нет фенечки. А фенечка не дешевая, я ее сыну на Новый год дарила, из кожи, бусенок и металлических пластиночек. «Жаба» меня прям задушила, думаю: «Ну как так-то?» Что делать? Идти искать бесполезно - место, где она упала, мы не знаем, и в траве высокой не найти.Ладно, думаю, завтра пойдем купаться, Полевика попрошу о помощи. Зашла в интернет и нашла вот это: «Дедушко-полевушко, отдай, что взял. Дорога сердцу потешка, возьми взамен угощеньеце». Говорить этот шепоток нужно тихо и именно «Дедушко-полевушко». А угощенье для Полевика - крупы.Собрались мы на следующий день на озеро идти. Я с собой горох и рис в пакетик насыпала (что в закромах нашла). Сыну сказала, что делать нужно и говорить, вещь-то его. Подошел он к кромке поля, крупы высыпал, все сказал, и полезли мы через поле. По сторонам смотрели, в ямки заглядывали, так ничего и не нашли. Обратно - так же, вместо 20 минут ходьбы мы по этому полю лазили около часа и расстроенные домой вернулись ни с чем.Но, как вы понимаете, рассказа бы не было, если бы фенечка не нашлась. Так и есть. Я в воскресенье уехала на работу, а сын поехал с другом на велосипедах через это поле. Далее с его слов.Едем мы через поле, друг уехал вперед, а я за ним тащусь. Тут колесо от велосипеда попадает в ямку. Я останавливаюсь, начинаю вытаскивать велик и вижу, что рядом в траве лежит моя фенечка.Может, Полевик помог, может, совпадение. Я утверждать не буду. Но рассказ с шепотком написала, вдруг кому пригодится.

Ключевые слова: Полевик поле потеря дух авторская история

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