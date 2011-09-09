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Истории из жизни

Дедушко-полевушко

В этом рассказе хочу рассказать вам о полевике. Это хозяин и хранитель полей - Полевик, он же Дедушко-полевушко. Речь пойдет о случае с моим сыном.

Каждое лето он отдыхает на даче в Подмосковье с бабушкой, я же, естественно, приезжаю туда только на время отпуска и в выходные. Дача находится рядом с лесом, вокруг поля, озеро, деревеньки. Природа глаз радует. Озеро располагается не рядом, чтобы попасть на него, нужно идти либо вокруг поля по кромке леса, либо на прямую по самому полю. Земледелием в данной местности никто не занимается, и поля все давно заброшены, полынь да луговые цветочки растут. Но есть странная особенность у него: сколько я ни ходила через это поле - всегда что-нибудь теряла. То браслет, то заколку, то игрушку, то шоколадку. Ветер подует - деньги из кармана вылетают. С пакетом идешь - он обязательно порвется. Один раз завалилась на велосипеде, потеряла телефон. Ни одну вещь потом найти мы не могли. Сын уже три раза терял крестики, как… и почему это происходит, непонятно. Обычное небольшое поле. Ни с какой мистикой я это не связывала, тем более не так уж и часто мы через него ходим. Мне больше нравится гулять вдоль леса по вытоптанной тропинке, чем лезть по колдобинам и шугаться каждый раз полевых мышек.

В начале этого лета мы ходили купаться, возвращались с сыном обратно уже к вечеру. Есть хотели и решили пойти напрямик, так короче. Приходим домой, у сына на руке нет фенечки. А фенечка не дешевая, я ее сыну на Новый год дарила, из кожи, бусенок и металлических пластиночек. «Жаба» меня прям задушила, думаю: «Ну как так-то?» Что делать? Идти искать бесполезно - место, где она упала, мы не знаем, и в траве высокой не найти.

Ладно, думаю, завтра пойдем купаться, Полевика попрошу о помощи. Зашла в интернет и нашла вот это: «Дедушко-полевушко, отдай, что взял. Дорога сердцу потешка, возьми взамен угощеньеце». Говорить этот шепоток нужно тихо и именно «Дедушко-полевушко». А угощенье для Полевика - крупы.

Собрались мы на следующий день на озеро идти. Я с собой горох и рис в пакетик насыпала (что в закромах нашла). Сыну сказала, что делать нужно и говорить, вещь-то его. Подошел он к кромке поля, крупы высыпал, все сказал, и полезли мы через поле. По сторонам смотрели, в ямки заглядывали, так ничего и не нашли. Обратно - так же, вместо 20 минут ходьбы мы по этому полю лазили около часа и расстроенные домой вернулись ни с чем.

Но, как вы понимаете, рассказа бы не было, если бы фенечка не нашлась. Так и есть. Я в воскресенье уехала на работу, а сын поехал с другом на велосипедах через это поле. Далее с его слов.

Едем мы через поле, друг уехал вперед, а я за ним тащусь. Тут колесо от велосипеда попадает в ямку. Я останавливаюсь, начинаю вытаскивать велик и вижу, что рядом в траве лежит моя фенечка.

Может, Полевик помог, может, совпадение. Я утверждать не буду. Но рассказ с шепотком написала, вдруг кому пригодится.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:03
Вчера, 19:03 by ШерриПросмотров: 380Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Полевик поле потеря дух авторская история

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Комментарии

#1 написал: Волжская О.В.
Вчера, 19:13
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (259|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5 538
Хороший рассказ. С душой написан.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#2 написал: Tigger power
Вчера, 19:49
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2230|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 645
Спасибо, конечно пригодится) не в тему может, но я в парке зимлй гуляла с песей своим и надела ему на шею адреску перед выходом новую, красивая - сил нет)) так потеряли в этот же день, вот потаскалась я по сугробам, да разве найдешь в талом снегу металлическую вешь, походила и попросила мысленно, чтобы пришла она ко мне опять. Уже в начале лета звонит женщина и говорит, что нашла нашу адреску, говорит думала сначала, что женская подвеска - до того красивая. Там изображены собаки по кругу, очень витьевато, собака этой женщины нашла ее. Ковыряла в земле когтями и выкопала) что-то есть такое, что нам помогает или кто-то) спасибо за историю +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:47
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2864|-1)
Публикаций: 1 764
Комментариев: 11 184
«Дедушко-полевушко, отдай, что взял. Дорога сердцу потешка, возьми взамен угощеньеце» - записал и запомнил.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#4 написал: Шерри
Вчера, 21:10
0
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Репутация: (14|0)
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Комментариев: 276
Цитата: Сделано_в_СССР
«Дедушко-полевушко, отдай, что взял. Дорога сердцу потешка, возьми взамен угощеньеце» - записал и запомнил.) +++

Главное угощенье не забыть отдать)))
Зарегистрирован: 3.06.2019
#5 написал: Мать_Драконов
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Верю, потому что подобное было и со мной. Только моя история про домового. Я здесь писала её.
Плюс от меня!!
Зарегистрирован: 1.02.2019
#6 написал: Фиолетовая Дымка
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#7 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 00:34
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Ух ты, про лешего и домового я знала. О баннике узнала здесь. Теперь полевушко. Кто знает, кто ещё обитает среди нас : парковой, луговой))
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
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