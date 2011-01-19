Страхи

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 678 Комментарии: 6 +3 Вчера, 19:24 by

Моя история произошла 2 года назад. Мы с парнем начали снимать квартиру. Квартира мне поначалу понравилась: светлая, с огромными видовыми окнами. Первые 2 месяца все было хорошо. И вот как-то мы легли спать, потушили свет, как вдруг заговорила Сири на телефоне, ни с того ни с сего. Конечно, сперва мы подпрыгнули от неожиданности, но быстро успокоились, потому что заглючило телефон, бывает. Но с той ночи я начала каждую ночь просыпаться в 03:00.Через пару дней я просыпаюсь, как обычно, в 3 ночи, но на этот раз с непонятным жутким страхом. Лежу. И слышу, как в гостиной заиграла музыка с выключенного и закрытого ноутбука. Потом какой-то шорох, будто кто-то сидит на диване. Сказать, что я испугалась - не сказать ничего. Первый раз почувствовала, как шевелятся волосы на голове.Ещё через пару дней мы сели с молодым человеком играть в нарды, первый ход тому, у кого выпадет большее значение на костях. Бросили кости, у нас выпало одинаковое значение, ещё раз бросили, опять одинаковое значение. Мы бросали около 20 раз, и каждый раз значение было одинаковым, разве может быть такое.Начали искать другую квартиру, ничего подходящего пока найти не могли.Эти случаи меня преследовали постоянно, у меня на глазах поднимался кончик ковра, будто кто-то прошёл и споткнулся.Наконец мне это все надоело, купила молитву на холодильник, начала избавляться от страхов, игнорировать, не думать о страхах. И через пару дней я опять проснулась ночью, то ли бред, то ли явь, смотрю, а на ночном столике возле меня сидит длинноногое существо и что-то шипит, и старается меня напугать. А мне спокойно и не страшно, я повернулась на другой бок и уснула. Больше ничего подобного не случалось.Что это было – сказать сложно. Возможно, что это материализованные страхи и не более. Возможно, нечто иное.Автор - Alsu.

Ключевые слова: Квартира жуткий страх длинноногое существо пробуждение

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