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Истории из жизни

Страхи

Моя история произошла 2 года назад. Мы с парнем начали снимать квартиру. Квартира мне поначалу понравилась: светлая, с огромными видовыми окнами. Первые 2 месяца все было хорошо. И вот как-то мы легли спать, потушили свет, как вдруг заговорила Сири на телефоне, ни с того ни с сего. Конечно, сперва мы подпрыгнули от неожиданности, но быстро успокоились, потому что заглючило телефон, бывает. Но с той ночи я начала каждую ночь просыпаться в 03:00.

Через пару дней я просыпаюсь, как обычно, в 3 ночи, но на этот раз с непонятным жутким страхом. Лежу. И слышу, как в гостиной заиграла музыка с выключенного и закрытого ноутбука. Потом какой-то шорох, будто кто-то сидит на диване. Сказать, что я испугалась - не сказать ничего. Первый раз почувствовала, как шевелятся волосы на голове.
Ещё через пару дней мы сели с молодым человеком играть в нарды, первый ход тому, у кого выпадет большее значение на костях. Бросили кости, у нас выпало одинаковое значение, ещё раз бросили, опять одинаковое значение. Мы бросали около 20 раз, и каждый раз значение было одинаковым, разве может быть такое.
Начали искать другую квартиру, ничего подходящего пока найти не могли.
Эти случаи меня преследовали постоянно, у меня на глазах поднимался кончик ковра, будто кто-то прошёл и споткнулся.

Наконец мне это все надоело, купила молитву на холодильник, начала избавляться от страхов, игнорировать, не думать о страхах. И через пару дней я опять проснулась ночью, то ли бред, то ли явь, смотрю, а на ночном столике возле меня сидит длинноногое существо и что-то шипит, и старается меня напугать. А мне спокойно и не страшно, я повернулась на другой бок и уснула. Больше ничего подобного не случалось.
Что это было – сказать сложно. Возможно, что это материализованные страхи и не более. Возможно, нечто иное.

Автор - Alsu.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:24
Вчера, 19:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 678Комментарии: 6
+3

Ключевые слова: Квартира жуткий страх длинноногое существо пробуждение

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Комментарии

#1 написал: Прохожий
Вчера, 21:00
+4
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 925
О, господи. Искать новую квартиру после выпадания одинаковых очков на игральных костях - и после спокойно повернуться спиной к пугающей нежити.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#2 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 631
Время с 2-00 до 4-00 считается нехорошим. Молитва на холодильник и поиск квартиры отпал сам собой
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#3 написал: ponchik
Вчера, 23:52
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
В этом рассказе описан хороший способ борьбы с нечистью - не бояться её, и не подкармливать её своими страхами. А что за идея прикрепить молитву к холодильнику магнитиком? Чтобы на крайний случай под рукой была, или чтобы нечисть на продукты в холодильнике не посягала, коли ей совсем питаться нечем?
Зарегистрирован: 7.07.2019
#4 написал: DRUID
Сегодня, 06:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (232|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 228
Проснулся в 3 часа ночи , не теряй время открой духовку проорись в неё, поклонись холодильнику, брось игральные кости через левое плечо и спать.

А вообще жуть.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#5 написал: Йожык
Сегодня, 10:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Если бы у меня с соперником 5 раз выпали одинаковое число на костях, на шестой я бы снимала наши действия на видео, забавные же совпадения.
Цитата: ponchik
А что за идея прикрепить молитву к холодильнику магнитиком? Чтобы на крайний случай под рукой была, или чтобы нечисть на продукты в холодильнике не посягала, коли ей совсем питаться нечем?

Это что б нечисть прочла и такая: Ой боюсь, боюсь. Какие серьёзные люди здесь живут, пойду к соседям.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#6 написал: Marion Phauna
Сегодня, 10:54
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (394|0)
Публикаций: 295
Комментариев: 3 909
Нда. Конечно, одинаковые очки на игральных костях - это самое страшное, что может произойти.

Весь этот рассказ я расцениваю как - сама придумала, сама испугалась.

Ууу, три часа ночи - время мистики, ууу, угол ковра задрался, ууу, музыка померещилась.

Раньше все эти криповые истории казались более правдоподобными и пугающими.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
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