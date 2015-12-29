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Истории из жизни

Ловушка

Историю рассказал младший брат подруги. Начало лета. Решили они с друзьями выбраться на рыбалку на озеро с ночевкой. Озеро в лесу находится, большинство из них там и не были никогда. Один из товарищей рыбачил там в детстве с дедом. Дорогу примерно помнит, но ориентиры на всякий случай уточнили. Путь лежал по лесной дороге - это в начале, а затем несколько км по лесу. Выехали рано утром в составе 4х человек, вещей много не брали, чтобы не таскаться с ними по лесу. Часть пути проехали на автомобиле - старая "семерка". Все сразу пошло не особо гладко, т.к. прокололи колесо, едва выехав на лесную дорогу, - потратили время на смену колеса. Второй раз та же напасть настигла их почти в самом конце планируемого пути. Из колеса вытащили огромный гвоздь, еще удивились, откуда ему взяться в такой глуши. Пока копошились у машины, нашли еще целую кучу таких же гвоздей, разбросанных именно на дороге. Второй запаски у них не было, поэтому авто было оставлено на обочине.
Выбираться планировали уже утром, договорившись с каким-то товарищем, который должен приехать, привезти запаску, а если понадобится, то и в случае чего вывезти их оттуда на своем внедорожнике. За свою машину не переживали, кому она нужна. Забрали вещи и пошли искать озеро. Дорога их наградила еще парой неприятностей. Мало того, что заблудились, так еще напоролись на труп лисы, а потом товарищ проколол ногу - опять же гвоздем. Аптечку эти балбесы с собой конечно же не взяли, поэтому было решено возвращаться к машине, где была возможность оказать помощь раненому товарищу. Каково было их удивление, когда машины на месте они не обнаружили. Не найти озеро - это одно, но перепутать дорогу до машины казалось невозможным. Всем стало не по себе. Стали искать следы от шин, чтобы проследить, куда делась машина. Нашли ее в овраге, причем не было следов людей, которые толкали авто, а вариант с тем, что ее заводили отпал сам собой т.к глушителя на этом чуде лохматого года уже давно не было и орало оно так, что ребята наверняка бы услышали из леса, что их машину кто-то завел. Тем более, что отойти успели не так уж далеко. Пока трое пытались достать машину из оврага, четвертый-раненый дозванивался до товарища, который обещал их забрать. Тот сообщил, что рассчитывал приехать утром, как и было оговорено, сейчас находится в городе, но так уж и быть - постарается приехать ночью, раньше никак не может. Делать нечего, придется ждать. Было жаль, что отдых не удался. Но вскоре им стало вообще не до этого, т.к достав авто из оврага и осмотрев его, ребята обнаружили, что оно все в каких-то непонятных царапинах. Где-то крупных и глубоких, где-то поменьше. Заглянули в салон - все сидения изодраны в клочья. Их охватил ужас. Это походило на чью-то злую шутку. Было решено бросить машину нафиг и валить подальше от этого места, продвигаясь в сторону поселка.
Время близилось к вечеру, в лесу становилось жутко, не покидало ощущение, что за ними кто-то наблюдает. Шли по дороге. Оглянувшись, один из ребят увидел, что кто-то пробирается между деревьев , преследуя их. Дали деру. Долго бежать не получалось, т.к один из них был травмирован, поэтому решили идти не по открытой местности, а через лес.
Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы один из ребят не позвонил своему отцу и тот не приехал бы за ними. Хоть беспокоить родителей изначально и не хотели, но перспектива ночевки в лесу в ожидании товарища, да еще при таких жутких обстоятельствах... в общем, пришлось пожертвовать собственными принципами, получить нагоняй от родителей и печальный опыт лесного отдыха.
За автомобилем возвращаться не стали-не стоил он того, да и не было желания пережить еще раз что-то подобное. Непонятные события списали на хулиганство непонятно кого, местных или туристов. Короче говоря, острых ощущений пацанам хватило.
В это же лето услышала от соседа информацию о разбросанных гвоздях. Он за черникой в те места на мопеде ездит и вовремя увидел эту ерунду на дороге-напороться не успел, развернулся и уехал от греха подальше.
Кто и зачем ставил такие ловушки - непонятно. Помимо этого ничего в том районе больше не наблюдалось, но интерес есть. Была даже задумка съездить туда с друзьями на квадроцикле, но как-то страшно.
Вчера, 12:30 by Юлия РысьПросмотров: 1 366Комментарии: 19
+16

Ключевые слова: Лес ужас преследование ловушка страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: OlgaFF
Вчера, 12:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 320
Ну, как-то... не понятно. И мистика тоже не понятна. Но! Ладно. Плюс.
Зарегистрирован: 29.12.2015
 
#2 написал: МАСЯНЯ1808
Вчера, 15:12
+3
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Репутация: (17|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 104
Чувствую- правда. Жутко..... плюс.
Зарегистрирован: 19.03.2018
#3 написал: conjure one
Вчера, 15:59
+6
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5892|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 324
Мистика на грани, но в жизни зачастую так и бывает. Может, маньяк был, а может, и нежить лесная. Интересны перемещения семерки. Не думаю, что он могла летать по воздуху, как автомобиль Артура Уизли. Сплошные вопросы. К тому же, в подобных ситуациях интересно то, что все испытывают безотчетный страх. Я плюсую. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 16:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 87
Напомнило " поворот не туда". Там тоже "любители людей" ловушки делали и машины прятали. Но тут прям намёк на йети)) за историю плюс, хоть я и не представляю как можно машину переместить по воздуху. Ну столько загадошного конечно в нашей жизни...
Зарегистрирован: 16.11.2018
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:07
+3
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Репутация: (1439|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 169
Нет ли такого в фильмах ужасов? Я их не смотрю, но даже у меня смутные сомнения… Дежавю
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: Talisha
Вчера, 17:21
+2
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Репутация: (1509|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 3 308
что-то где-то читала или видела про гвозди подобное... Но действительно жутко, хорошо, что на ночь там не остались
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#7 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 17:22
+5
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Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 513
Да уж. Жутковато. И, как всегда, вопросов больше, чем ответов. Самый интересный из них, конечно, как жигуль попал в овраг. Накатом ушел, если кто-то, забравшись вовнутрь, снял его с передачи и отпустил ручник? Зачем сиденья испортили? Тоже неясно.
Ощущение, что действовал не совсем адекватный человек, который после всего проделанного еще и следил за "туристами". Аргумент в пользу этой гипотезы - гвозди на дороге. Лесная нечисть вряд ли стала бы разбрасывать гвозди. Так что склоняюсь к версии, что это был человек. Однако, возможно, он ограничился слежкой, так как побоялся нападать на превосходящую в численности компанию.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#8 написал: conjure one
Вчера, 18:19
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5892|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 324
Цитата: Winnie-the-Pooh
. Лесная нечисть вряд ли стала бы разбрасывать гвозди


Вот теперича получается, не иначе как у неё сообщник был вполне материальный) friends Они и развлекались вместе от всей души, пугая незадачливых путников dinozavr
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#9 написал: Levvv
Вчера, 18:55
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 330
Цитата: Talisha
что-то где-то читала или видела про гвозди подобное... Но действительно жутко, хорошо, что на ночь там не остались


"Громила" Стивена Кинга. Там тоже были гвозди.
Зарегистрирован: 5.03.2016
 
#10 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 18:57
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 513
Цитата: conjure one
получается, не иначе как у неё сообщник был вполне материальный) Они и развлекались вместе от всей души, пугая незадачливых путников

Сумасшедший лесник, подружившийся с лешим и кикиморой))

А еще у меня, кстати остался вопрос
достав авто из оврага

КАК??))))
Если смогли завести, почему не уехали на ней??? Открою секрет: машина прекрасно может двигаться по лесной дороге на одном спущенном колесе.
Если не завели, то вообще не понимаю, как они смогли вытолкать из оврага тонну железа??
А еще маленько удивило решение героев истории забить на машину и не возвращаться за ней вообще никогда. Это уж совсем жесть)). Я, конечно, всё понимаю, но бросить в лесу машину, которая вполне себе ездит - это расточительство))
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#11 написал: Юлия Рысь
Вчера, 20:25
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 78
Цитата: Фиолетовая Дымка
за историю плюс, хоть я и не представляю как можно машину переместить по воздуху

след от машины был явный, по нему и нашли, куда ее столкнули. Не было следов того, кто столкнул. Будто она сама укатилась.
Зарегистрирован: 28.10.2018
#12 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 20:32
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 513
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Фиолетовая Дымка
за историю плюс, хоть я и не представляю как можно машину переместить по воздуху

след от машины был явный, по нему и нашли, куда ее столкнули. Не было следов того, кто столкнул. Будто она сама укатилась.

Так и всё-таки.... как они ее оттуда достали?
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#13 написал: Юлия Рысь
Вчера, 20:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 78
Цитата: Winnie-the-Pooh
КАК??))))
Если смогли завести, почему не уехали на ней??? Открою секрет: машина прекрасно может двигаться по лесной дороге на одном спущенном колесе.
Если не завели, то вообще не понимаю, как они смогли вытолкать из оврага тонну железа??
А еще маленько удивило решение героев истории забить на машину и не возвращаться за ней вообще никогда. Это уж совсем жесть)). Я, конечно, всё понимаю, но бросить в лесу машину, которая вполне себе ездит - это расточительств. о))

Отечественная семерка не такая уж тяжелая и четверо парней ее вполне могли выталкать из оврага, учитывая то, что молодежь в нашем поселке это делает повсеместно. У самой первая машина пятерка , училась ездить на ней и не раз съезжала с дороги, так друзья без проблем доставали. Это не внедорожник, который весит много. Будь я на месте этих парней за машиной тоже бы не вернулась т.к она без документов и такого лохматого года стоит 11 тыс, а в таком покацаном виде из оврага и вообще только в лом сдавать, а там копейки дают. Не стоит оно того.
Зарегистрирован: 28.10.2018
#14 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 21:11
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 513
Цитата: Юлия Рысь
Отечественная семерка не такая уж тяжелая и четверо парней ее вполне могли выталкать из оврага, учитывая то, что молодежь в нашем поселке это делает повсеместно

Тонну она весит с гаком. Тонну!!!))) Три человек (учитывая, что один был травмирован), не смогли бы вытолкать этот пепелац под углом более, чем 10 градусов без специальных приспособлений типа лебедки или трещетки. Это я Вам гарантирую!!!))
Либо она оказалась не в овраге, а в небольшой ложбине, куда лишь чуть-чуть клюнула носом....и то сложно было бы...
Цитата: Юлия Рысь
на месте этих парней за машиной тоже бы не вернулась т.к она без документов и такого лохматого года стоит 11 тыс, а в таком покацаном виде из оврага и вообще только в лом сдавать

Так и сдали бы))....
Хотя, тут уж вопрос материального положения. Если 11 тысяч не деньги, то не вопрос, конечно...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#15 написал: conjure one
Вчера, 22:53
+1
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Репутация: (5892|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 324
Цитата: Winnie-the-Pooh
Так и всё-таки.... как они ее оттуда достали?


На адреналине) Он и не такое делает)

Вспомнилась история из моего очень раннего детства. Мне лет пять-шесть. Я у бабушки. Пригородный поселок, частный сектор. Дома расположены очень близко друг к другу, Практически дом на доме. У соседей пожар. Пока приехали пожарные, уже так нормально полыхало, что и на наш, тогда ещё деревянный дом могло перекинуться. Набежал народ. Решили на всякий случай вынести из нашего дома хоть какое-то имущество. Одна наша пожилая родственница на всех парах скатала бабушкину постель "в рулон". А это толстенная перина, одеяло две подушки, плюс комплект постельного белья. Не помню, был ли ещё матрас под периной) В общем, вытащила она всё это добро на улицу, что называется, одним махом. После, когда всё улеглось и пожар потушили, она этот "рулон" даже поднять не смогла.
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#16 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 23:22
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 513
Цитата: conjure one
После, когда всё улеглось и пожар потушили, она этот "рулон" даже поднять не смогла.

Это да. Такое бывает. Помню, решил я стырить с поля солому, упакованную трактором в брикет (тетушка просила, чтобы чеснок на зиму укрыть). Так вот остановился я на краю поля, открыл багажник и пошел за брикетом. А он здоровый такой, примерно 1.2х0.8х0.6. Только подошел к одному из брикетов. Глядь! Из-за поворота трактор появился. Метров 150 до него. Я хвать этот брикет одной рукой за полиэтиленовую нить-обвязку и бежать. Почти не глядя одной рукой в багажник закинул, заднюю дверь захлопнул..и по газам оттуда. Приехал на дачу, закрутился, и только вечером вспомнил, что надо брикет достать из багажника. Открыл заднюю дверь. Дернул одной рукой. Фиг там. Тяжелый. Кое-как двумя руками вытащил и с трудом понёс его в сарай. А днем, завидев колхозный трактор, бежал с ним в одной руке, аки с дипломатом.)))

Но с машиной всё сложнее. Её вручную можно вытолкнуть только одним рывком, при этом желательно, чтобы был откат под разгончик. В несколько толчков с остановками не получится, она снова вниз уйдет после певой же остановки на месте. Если наклонная, по которой уже ушел вниз автомобиль, будет слишком крутой...ну или пологой, но больше 5 метров, машину рывком вытолкать никак не получится у троих человек.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#17 написал: Юлия Рысь
Вчера, 23:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 78
Цитата: Winnie-the-Pooh
Хотя, тут уж вопрос материального положения. Если 11 тысяч не деньги, то не вопрос, конечно...

Что же за допросы такие. Что там был за овраг и под каким он был углом понятия не имею. Было сказано овраг-так и написала. 11тыс она стоила без разодранных сидений и без таких царапин, а так ее приняли бы тыс за 3. Если вы бы потащились туда из-за 3х тыс, то это ваше дело, но ребятам видимо настолько хватило одной поездки в те края, что они как -то не решились тащиться туда еще раз. Не знаю почему-не уточняла, хотя, зная насколько любопытна молодежь в их возрасте и насколько безбашена, думаю, что напугались они сильно, раз не повторили вылазку. Что вы там беретесь гарантировать я уж не знаю. В машинах не особо разбираюсь, но думаю что 5 и 7 не особо в габаритах отличается. 5 мои ребята выталкали спокойно из сугроба под уклоном без всякой лебедки.
Зарегистрирован: 28.10.2018
#18 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 23:31
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 513
Цитата: Юлия Рысь
5 мои ребята выталкали спокойно из сугроба под уклоном без всякой лебедки.

Охотно верю, если уклон не слишком большой или не очень длинный (чтобы одним рывком ее вытолкнуть), или если при этом машина тоже колесами крутит.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#19 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:42
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2487|0)
Публикаций: 1 375
Комментариев: 9 118
Ну раз следов нет, как машину в овраг укатили, значит над ней просто неведомая сила сначала потешилась, изодрав сиденья в клочья, затем якобы подняла ( ну раз не катили и не заводили) и бросила в овраг. Возникает вопрос: - кому такое дело под силу? Поднять тонну металла и кинуть на приличное расстояние? Не иначе как слоны в том месте обитают.))) Авто закинули, за собой хоботами следы замели, и исчезли. Дурдом короче.)))
А по простому, кто то здорово пошутил, раскидав гвозди, потом укатив изодранную машину в овраг, попутно убрав следы. Вот и вся мистика, но прикольная.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
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