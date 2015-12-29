Ловушка

Юлия Рысь Просмотров: 1 366 Комментарии: 19 +16 Вчера, 12:30 by

Историю рассказал младший брат подруги. Начало лета. Решили они с друзьями выбраться на рыбалку на озеро с ночевкой. Озеро в лесу находится, большинство из них там и не были никогда. Один из товарищей рыбачил там в детстве с дедом. Дорогу примерно помнит, но ориентиры на всякий случай уточнили. Путь лежал по лесной дороге - это в начале, а затем несколько км по лесу. Выехали рано утром в составе 4х человек, вещей много не брали, чтобы не таскаться с ними по лесу. Часть пути проехали на автомобиле - старая "семерка". Все сразу пошло не особо гладко, т.к. прокололи колесо, едва выехав на лесную дорогу, - потратили время на смену колеса. Второй раз та же напасть настигла их почти в самом конце планируемого пути. Из колеса вытащили огромный гвоздь, еще удивились, откуда ему взяться в такой глуши. Пока копошились у машины, нашли еще целую кучу таких же гвоздей, разбросанных именно на дороге. Второй запаски у них не было, поэтому авто было оставлено на обочине.Выбираться планировали уже утром, договорившись с каким-то товарищем, который должен приехать, привезти запаску, а если понадобится, то и в случае чего вывезти их оттуда на своем внедорожнике. За свою машину не переживали, кому она нужна. Забрали вещи и пошли искать озеро. Дорога их наградила еще парой неприятностей. Мало того, что заблудились, так еще напоролись на труп лисы, а потом товарищ проколол ногу - опять же гвоздем. Аптечку эти балбесы с собой конечно же не взяли, поэтому было решено возвращаться к машине, где была возможность оказать помощь раненому товарищу. Каково было их удивление, когда машины на месте они не обнаружили. Не найти озеро - это одно, но перепутать дорогу до машины казалось невозможным. Всем стало не по себе. Стали искать следы от шин, чтобы проследить, куда делась машина. Нашли ее в овраге, причем не было следов людей, которые толкали авто, а вариант с тем, что ее заводили отпал сам собой т.к глушителя на этом чуде лохматого года уже давно не было и орало оно так, что ребята наверняка бы услышали из леса, что их машину кто-то завел. Тем более, что отойти успели не так уж далеко. Пока трое пытались достать машину из оврага, четвертый-раненый дозванивался до товарища, который обещал их забрать. Тот сообщил, что рассчитывал приехать утром, как и было оговорено, сейчас находится в городе, но так уж и быть - постарается приехать ночью, раньше никак не может. Делать нечего, придется ждать. Было жаль, что отдых не удался. Но вскоре им стало вообще не до этого, т.к достав авто из оврага и осмотрев его, ребята обнаружили, что оно все в каких-то непонятных царапинах. Где-то крупных и глубоких, где-то поменьше. Заглянули в салон - все сидения изодраны в клочья. Их охватил ужас. Это походило на чью-то злую шутку. Было решено бросить машину нафиг и валить подальше от этого места, продвигаясь в сторону поселка.Время близилось к вечеру, в лесу становилось жутко, не покидало ощущение, что за ними кто-то наблюдает. Шли по дороге. Оглянувшись, один из ребят увидел, что кто-то пробирается между деревьев , преследуя их. Дали деру. Долго бежать не получалось, т.к один из них был травмирован, поэтому решили идти не по открытой местности, а через лес.Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы один из ребят не позвонил своему отцу и тот не приехал бы за ними. Хоть беспокоить родителей изначально и не хотели, но перспектива ночевки в лесу в ожидании товарища, да еще при таких жутких обстоятельствах... в общем, пришлось пожертвовать собственными принципами, получить нагоняй от родителей и печальный опыт лесного отдыха.За автомобилем возвращаться не стали-не стоил он того, да и не было желания пережить еще раз что-то подобное. Непонятные события списали на хулиганство непонятно кого, местных или туристов. Короче говоря, острых ощущений пацанам хватило.В это же лето услышала от соседа информацию о разбросанных гвоздях. Он за черникой в те места на мопеде ездит и вовремя увидел эту ерунду на дороге-напороться не успел, развернулся и уехал от греха подальше.Кто и зачем ставил такие ловушки - непонятно. Помимо этого ничего в том районе больше не наблюдалось, но интерес есть. Была даже задумка съездить туда с друзьями на квадроцикле, но как-то страшно.

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