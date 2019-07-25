Молодо-зелено

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:26

Crow117 Просмотров: 907 Комментарии: 14 +8 Вчера, 14:26 by

Мне не повезло. Мозгов к 20-ти годам у меня совершенно не было, познакомилась с мальчиком, а он оказался плохим, мягко говоря. Ввиду молодости и глупости (даже наивностью это сложно назвать), я терпела все его выходки, безобразный образ жизни и прочее. Бог наградил его внешностью и подвешенным языком, но на этом остановился.Вскоре после знакомства с ним мы стали жить вместе в его квартире. Сначала с нами жили и его родители, но потом они съехали, вернее, он их буквально сжил с этой квартиры.Много всего нехорошего он творил, но тут истории про мистику,поэтому отвлекаться не буду.Начну с самого начала. У меня была подруга, ещё со школы мы тесно дружили, сидели за одной партой, вместе ходили в художку, друг к другу в гости. Она уже в то время тянулась ко всякому магическому, трагическому и потустороннему.Уровень магии у неё был сформирован из магазинных книжек про магию и из рассказов друзей - вот и всё волшебство. Конечно, всерьёз я эти бредни не воспринимала, а когда она начала мечтать о трансформации во сне в какое-то животное, я уже начала серьезно задумываться, а не сошла ль она с ума.Ну так вот. Какое-то время после школы мы не общались, а потом снова начали. В основном она приходила ко мне в гости, в квартиру вышенаписанного парня, пока он был на службе.И началось. Сначала она предложила безобидное гадание на бумаге, "Колесо" оно называлось, по-моему. Потом гадание на алфавите. Когда над буквами держишь нитку, на конце которой кольцо, ну или иголка на худой конец. И мне она гадала тоже, но чаще всего себе. И нитка двигалась и вырисовывала чётко имена, словосочетания, предложения побуквенно. На что я скептически смотрела, подозревая, что подруга всё-таки помогает нитке качаться. Но я делала вид, что верю-верю.Баловались мы так, баловались, а потом я возьми да и прозрей. Смотрю на свою жизнь и понимаю: пора драпать от этого козла. Ушла, собрав вещи, ничего не сказав. Конечно, он наделал шуму тогда, но потом улеглось, отстал.Прошло два месяца, которые были для меня адом. На работе, дома с родителями - везде были проблемы. Потом случился страшный случай, тоже не для этой рубрики, это, скорее, в полицейский отдел история. Я попала в больницу и пролежала там ещё месяц.В итоге, выписавшись, свёл меня случай с тем "парнем", от которого я сбежала. У нас произошёл "душещипательный" разговор: он просил прощения, просил вернуться, пускал слезу и т.д. Просил прощения ещё и за то, что я попала в больницу, винил себя - якобы в тот день (а это случилось со мной 22.12.2012, кто знает эту дату - тот поймёт), он искренне пожелал мне и отчиму всего "наилучшего". Отчим в тот день сломал обе ноги на стройке, ну и у меня тоже был перелом.Опять я не поверила в такое вот. Решила, что преувеличивает свои возможности. Но в гости всё-таки я к нему пошла, молодо-зелено, как говорится. Глупенькая была до ужаса. Вхожу в квартиру, а там людей толпа, молодёжь на вписке, курят, пьют, музыка, света нет, есть неоновая лампа, разрисованы стены, блюдца на стене (слабость его мамы) тоже разрисованы. Треш. Парень всем этим "ребятам" представлял меня чуть ли не небесным светилом, единственной его любовью и т. д. Ну я и растаяла.Стали жить-поживать снова вместе. Недолго это продлилось. После того, как уехал "табор", началось. Сначала у нас сгорела входная дверь. Полиция определила как поджог. Далее слетело зеркало в ванной и вдребезги разбилось. Написала "слетело", т.к. оно было в пластиковой раме, и чтобы его снять, нужно потянуть на себя конкретно стащить гвоздь с петли.Потом одним вечером к нам кто-то позвонил в дверь, я пошла открывать и в коридоре, пока шла, краем глаза увидела металлическую ложку для обуви. Правда, она должна была лежать. А она висела в воздухе! Как только я вытаращилась, она упала со звоном на место, на комод.Ну и сам парень... стал ещё агрессивнее, ещё подозрительнее и ещё сумасшедшее.Подруга моя магическая, услышав про это, притащила с собой святую воду, и мы читали молитвы и брызгали повсюду ею, правда, у меня жутко щипало под ногтями, пекло от этой водички. Но подруга не жаловалась на эти ощущения, так что я решила, что это не вода плохая, а я. После этих мероприятий спустя две недели я собрала вещи и уехала в другой город. И кошмар закончился, чудеса! Хэппи энд.Спасибо всем, кто дочитал!

Ключевые слова: Предупреждение гадания святая вода авторская история

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