Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Молодо-зелено

Мне не повезло. Мозгов к 20-ти годам у меня совершенно не было, познакомилась с мальчиком, а он оказался плохим, мягко говоря. Ввиду молодости и глупости (даже наивностью это сложно назвать), я терпела все его выходки, безобразный образ жизни и прочее. Бог наградил его внешностью и подвешенным языком, но на этом остановился.

Вскоре после знакомства с ним мы стали жить вместе в его квартире. Сначала с нами жили и его родители, но потом они съехали, вернее, он их буквально сжил с этой квартиры.

Много всего нехорошего он творил, но тут истории про мистику,поэтому отвлекаться не буду.

Начну с самого начала. У меня была подруга, ещё со школы мы тесно дружили, сидели за одной партой, вместе ходили в художку, друг к другу в гости. Она уже в то время тянулась ко всякому магическому, трагическому и потустороннему.

Уровень магии у неё был сформирован из магазинных книжек про магию и из рассказов друзей - вот и всё волшебство. Конечно, всерьёз я эти бредни не воспринимала, а когда она начала мечтать о трансформации во сне в какое-то животное, я уже начала серьезно задумываться, а не сошла ль она с ума.

Ну так вот. Какое-то время после школы мы не общались, а потом снова начали. В основном она приходила ко мне в гости, в квартиру вышенаписанного парня, пока он был на службе.

И началось. Сначала она предложила безобидное гадание на бумаге, "Колесо" оно называлось, по-моему. Потом гадание на алфавите. Когда над буквами держишь нитку, на конце которой кольцо, ну или иголка на худой конец. И мне она гадала тоже, но чаще всего себе. И нитка двигалась и вырисовывала чётко имена, словосочетания, предложения побуквенно. На что я скептически смотрела, подозревая, что подруга всё-таки помогает нитке качаться. Но я делала вид, что верю-верю.

Баловались мы так, баловались, а потом я возьми да и прозрей. Смотрю на свою жизнь и понимаю: пора драпать от этого козла. Ушла, собрав вещи, ничего не сказав. Конечно, он наделал шуму тогда, но потом улеглось, отстал.

Прошло два месяца, которые были для меня адом. На работе, дома с родителями - везде были проблемы. Потом случился страшный случай, тоже не для этой рубрики, это, скорее, в полицейский отдел история. Я попала в больницу и пролежала там ещё месяц.

В итоге, выписавшись, свёл меня случай с тем "парнем", от которого я сбежала. У нас произошёл "душещипательный" разговор: он просил прощения, просил вернуться, пускал слезу и т.д. Просил прощения ещё и за то, что я попала в больницу, винил себя - якобы в тот день (а это случилось со мной 22.12.2012, кто знает эту дату - тот поймёт), он искренне пожелал мне и отчиму всего "наилучшего". Отчим в тот день сломал обе ноги на стройке, ну и у меня тоже был перелом.

Опять я не поверила в такое вот. Решила, что преувеличивает свои возможности. Но в гости всё-таки я к нему пошла, молодо-зелено, как говорится. Глупенькая была до ужаса. Вхожу в квартиру, а там людей толпа, молодёжь на вписке, курят, пьют, музыка, света нет, есть неоновая лампа, разрисованы стены, блюдца на стене (слабость его мамы) тоже разрисованы. Треш. Парень всем этим "ребятам" представлял меня чуть ли не небесным светилом, единственной его любовью и т. д. Ну я и растаяла.

Стали жить-поживать снова вместе. Недолго это продлилось. После того, как уехал "табор", началось. Сначала у нас сгорела входная дверь. Полиция определила как поджог. Далее слетело зеркало в ванной и вдребезги разбилось. Написала "слетело", т.к. оно было в пластиковой раме, и чтобы его снять, нужно потянуть на себя конкретно стащить гвоздь с петли.

Потом одним вечером к нам кто-то позвонил в дверь, я пошла открывать и в коридоре, пока шла, краем глаза увидела металлическую ложку для обуви. Правда, она должна была лежать. А она висела в воздухе! Как только я вытаращилась, она упала со звоном на место, на комод.

Ну и сам парень... стал ещё агрессивнее, ещё подозрительнее и ещё сумасшедшее.

Подруга моя магическая, услышав про это, притащила с собой святую воду, и мы читали молитвы и брызгали повсюду ею, правда, у меня жутко щипало под ногтями, пекло от этой водички. Но подруга не жаловалась на эти ощущения, так что я решила, что это не вода плохая, а я. После этих мероприятий спустя две недели я собрала вещи и уехала в другой город. И кошмар закончился, чудеса! Хэппи энд.

Спасибо всем, кто дочитал!

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:26
Вчера, 14:26 by Crow117Просмотров: 907Комментарии: 14
+8

Ключевые слова: Предупреждение гадания святая вода авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: mehstik
Вчера, 14:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 7
И правда, молодо-зелено)
Зарегистрирован: 25.07.2019
#2 написал: conjure one
Вчера, 15:28
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (6636|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 647
Любовь зла. Хочется верить, что теперь вы не так доверчивы. За историю +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#3 написал: Минди
Вчера, 15:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (171|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 1 094
Многим девочкам нравятся "плохие" мальчики. Жаль. не все прозревают. +
Зарегистрирован: 24.09.2015
   
#4 написал: Nlo
Вчера, 16:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 253
Несмотря на описанные неприятности, есть что-то весело-залихватское в этой истории)))) хорошо удалась горячечная атмосфера пересказа юности. Как будто в студенческой курилке эту историю рассказали, а не написали. +++
Зарегистрирован: 19.12.2018
#5 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 16:59
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 744
Видимо свинья грязь везде найдёт - это не про Вас, а про пацана. Все нехорошее притягивал, что события, что нечисть)) Нечисть сама была от него в шоке и даже обувную ложку показала, мол - обувайся и беги отсюда)) +
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#6 написал: Шерри
Вчера, 17:23
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 446
Дур-дом какой-то. Ничего непонятно, подруга гадала, парень дибоширил, потом черная полоса, висячая ложка и ?
Сбывалось ли то что гадала подруга?
Почему вы вдруг прозрели и ушли?
Связаны ли ваши неудачи с мистикой?

Святая вода - это обычная вода, она не щипит… если вы не сущность)
От оценки воздержусь.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#7 написал: Crow117
Вчера, 17:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 29
Откуда я знаю ответы на все эти вопросы))
Если б знать.
Зарегистрирован: 3.08.2019
#8 написал: t.eir
Вчера, 17:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 316
Цитата: Шерри
Дур-дом какой-то. Ничего непонятно, подруга гадала, парень дибоширил, потом черная полоса, висячая ложка и ?
Сбывалось ли то что гадала подруга?
Почему вы вдруг прозрели и ушли?
Связаны ли ваши неудачи с мистикой?

Святая вода - это обычная вода, она не щипит… если вы не сущность)
От оценки воздержусь.

Мне тоже показалось, что история дурдом.
Зарегистрирован: 18.05.2018
 
#9 написал: Шерри
Вчера, 17:48
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 446
Цитата: Crow117
Откуда я знаю ответы на все эти вопросы))
Если б знать.

А как не знать то....если при гадании ответы были, совпали они с действительностью потом или нет?
А то, что после расставания с человеком у вас проблемы были везде, так это на нервной почве, по любому даже смена места жительства это стресс.
Тема просто не раскрыта. Получилось описание жизни и в конце ложка!)))))
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#10 написал: Crow117
Вчера, 18:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 29
Ответы в гаданиях были дуристические, я а них не верила ни грамма, так как подруга по-моему была просто дилетант в этом) Спустя время допускаю, что этими "гаданиями" возможно что-то она и притянула. Насчёт воды святой очень щипало под ногтями(я сначала капнула на палец, и вода попала под ноготь). Сущностью себя не считаю. В конце ложка, да))

Цитата: t.eir
Цитата: Шерри
Дур-дом какой-то. Ничего непонятно, подруга гадала, парень дибоширил, потом черная полоса, висячая ложка и ?
Сбывалось ли то что гадала подруга?
Почему вы вдруг прозрели и ушли?
Связаны ли ваши неудачи с мистикой?

Святая вода - это обычная вода, она не щипит… если вы не сущность)
От оценки воздержусь.

Мне тоже показалось, что история дурдом.

Ой да что там говорить)) в то время я зарегалась на каком-то психологическом форуме, где все а-ля делятся своими историями и друг другу помогают советами. Я ВСЁ описала, как у меня тогда в жизни было, ждала совета со стороны. И бац, комменты то такие же там посыпались, - дурдом, такого не может быть, да вы тролль и т.д. супер поддержка grinning
Да, дурдом, не спорю, но такое может быть. Искренне всем советую. Никогда такого не проживать и всегда включать мозги! Если Вам плохо где-то и с кем-то, Уходите и не думайте, что дальше будет лучше)

Надо было в конце истории подытожить всё же, соглашусь. Считаю что гаданиями и верой в потустороннее это потустороннее приходит. Т.к. до подруги с гаданиями ничего не происходило
Зарегистрирован: 3.08.2019
#11 написал: DRUID
Вчера, 19:21
+3
Группа: Посетители
Репутация: (228|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 217
Я когда написала свою первую стори. Про мои проблемы которые сопровождались мистическими происшествиями, многие высказались, что всё намешанно в кучу, мол для хайпу.
А когда в жизни проблемы всё так и выглядит, как бардак.

Не у всех всё по полкам лежит.

Цитата: МертвецкиЖив
Нечисть сама была от него в шоке и даже обувную ложку показала, мол - обувайся и беги отсюда)) +


Скорее всего так и было.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#12 написал: Саламандра
Вчера, 19:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
А про что это все? Про подругу, которая любит гадать (а кто этим в юности не баловался)? Про психованного парня? Или о самой, не в меру впечатлительной героине?
Зарегистрирован: 4.07.2019
#13 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (138|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 351
Оооооо...
Что-то до боли знакомое.... Моя подруга пережила что-то похожее три года назад. Но я всегда пыталась её вразумить. Так нет же!!! Пока сама не дотумкала ничего не предпринимала.
Так что такой дур дом бывает. И осмелюсь предположить, что у каждого второго человека что-то подобное случается в жизни.
Плюс от меня за ложку)))
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#14 написал: Шерри
Вчера, 21:23
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 446
Да дурдомом я назвала не жизнь автора, а как история сляпана) Напихано все в одну кучу и непонятно о чем рассказ). Если есть мистика, то нее акцент делать нужно.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.