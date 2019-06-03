Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Страшные слова проклятия

В восьмидесятые годы я пару лет работала младшим продавцом в магазине, а потом перешла на комбинат. Вспомнила одну историю, когда работала в магазине.

Магазин у нас был небольшой, на два отдела. В первом отделе продавали сметану, разливное и в стеклянных бутылках молоко, кефир, творог. В другой части магазина находился бар, где торговали коктейлями, соками, мороженным. В то время уже были введены талоны на мясопродукты. В баре можно было выпить чашку горячего чая или кофе, к ней можно было купить пару бутербродов с сыром или колбасой.

У нас в магазине работала девчонка, уже несколько месяцев она была в интересном положении. Работа в баре была полегче, не нужно было поднимать тяжелого, поэтому она работала в том отделе. В тот день я работала в молочном отделе, мы вместе попали на смену с этой девчонкой. На улице был сильный дождь, поэтому покупателей было не очень много. Когда закончился обед и открылся магазин, то в дверь зашла пожилая женщина. Она шла очень медленно, опираясь на палочку. На ней была надета длинная юбка, на голове был темный платок. Пройдя мимо нашего молочного отдела, она зашла в бар. Несколько минут она рассматривала товар, а потом сказала Наде: «Милая, отрежь-ка мне кусочек сыра и немного колбаски». Надя ей ответила, что нам не положено, что можно кушать только здесь, к чашке чая или кофе. Пожилая женщина изменилась в лице, повернулась и медленно пошла к выходу, при этом очень громко сказала: «Чтоб ты не разродилась».

От услышанных слов мы и покупатели повернулись к ней лицом. Кто качал головой от таких слов, некоторые даже себе рот руками закрывали. Через некоторое время у Нади родился мальчик, но больной. Она оставила работу и стала ухаживать за ребенком. Я позже встречала ее на улице, спрашивала, как у нее дела, на что она мне отвечала, что живет, как обычно, что часто вспоминает ту женщину, которая ей могла такого пожелать, и до сих пор не поймет за что, за кусок сыра и колбасы?

Автор: Лариса.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:22
Вчера, 16:22 by Nik_dkПросмотров: 615Комментарии: 6
+3

Ключевые слова: Магазин старуха беременность проклятье

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Шерри
Вчера, 16:34
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 374
Когда в жизни, что то происходит плохое и непредвиденное, начинают вспоминать все косые взгляды и злостные слова в свой адрес. Если же все в жизни гладко, то на эти взгляды и слова даже не обратят внимание.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#2 написал: DRUID
Вчера, 16:47
+3
Группа: Посетители
Репутация: (226|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 200
У меня было так . До 8 месяцев за прилавком стояла, зашла цыганка :-дай погадаю , то да сё , я говорю :-нет , она мне :-ну дай тогда денег, я :-нет, она :- да чтоб тебя...

Поймала я её в метрах пяти от магазина , да так тряхонула, что тварь языком своим подавилась.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 17:19
+4
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 520
Конечно это надумано. Есть люди с поганым языком. Ну чтобы вот так, нет. Просто кто работал в торговле, очень хорошо знает сколько больных на голову людей существует. Есть просто хамы, есть вампиры ( он идет в магаз с целью поругаться), а есть реально психически нездоровые. Одна покупашка, я ей йогурт отсканировала и в корзиночку положила, она как заорет : -Зачем ты в руки мой йогурт брала, он же живой, как я его есть буду? После этой тирады, я готова была под кассой спрятаться.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#4 написал: DRUID
Вчера, 18:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (226|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 200
Цитата: Мария Сайгина
она как заорет : -Зачем ты в руки мой йогурт брала, он же живой, как я его есть буду?


Едрит-ангидрид
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#5 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 520
Цитата: DRUID
Цитата: Мария Сайгина
она как заорет : -Зачем ты в руки мой йогурт брала, он же живой, как я его есть буду?


Едрит-ангидрид

smeh и не только ангидрид
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#6 написал: верю-не верю
Вчера, 21:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 135
Дочь моей знакомой работает менеджером в большой прачечной в Польше, следит за процессом, ну и, естественно, подгоняет работниц---быстрее, быстрее, не спите. Одна ленивая и злая работница еще в первый год ее работы со злобой ответила на ее замечание -- Да что б Бог тебе детей не дал. Совпадение или нет, но эта молодая женщина детей не имеет, хочет, 2-х мужей поменяла, здорова, а нет, детей нет.
Зарегистрирован: 17.05.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.