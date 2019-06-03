Страшные слова проклятия

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:22

Nik_dk Просмотров: 615 Комментарии: 6 +3 Вчера, 16:22 by

В восьмидесятые годы я пару лет работала младшим продавцом в магазине, а потом перешла на комбинат. Вспомнила одну историю, когда работала в магазине.Магазин у нас был небольшой, на два отдела. В первом отделе продавали сметану, разливное и в стеклянных бутылках молоко, кефир, творог. В другой части магазина находился бар, где торговали коктейлями, соками, мороженным. В то время уже были введены талоны на мясопродукты. В баре можно было выпить чашку горячего чая или кофе, к ней можно было купить пару бутербродов с сыром или колбасой.У нас в магазине работала девчонка, уже несколько месяцев она была в интересном положении. Работа в баре была полегче, не нужно было поднимать тяжелого, поэтому она работала в том отделе. В тот день я работала в молочном отделе, мы вместе попали на смену с этой девчонкой. На улице был сильный дождь, поэтому покупателей было не очень много. Когда закончился обед и открылся магазин, то в дверь зашла пожилая женщина. Она шла очень медленно, опираясь на палочку. На ней была надета длинная юбка, на голове был темный платок. Пройдя мимо нашего молочного отдела, она зашла в бар. Несколько минут она рассматривала товар, а потом сказала Наде: «Милая, отрежь-ка мне кусочек сыра и немного колбаски». Надя ей ответила, что нам не положено, что можно кушать только здесь, к чашке чая или кофе. Пожилая женщина изменилась в лице, повернулась и медленно пошла к выходу, при этом очень громко сказала: «Чтоб ты не разродилась».От услышанных слов мы и покупатели повернулись к ней лицом. Кто качал головой от таких слов, некоторые даже себе рот руками закрывали. Через некоторое время у Нади родился мальчик, но больной. Она оставила работу и стала ухаживать за ребенком. Я позже встречала ее на улице, спрашивала, как у нее дела, на что она мне отвечала, что живет, как обычно, что часто вспоминает ту женщину, которая ей могла такого пожелать, и до сих пор не поймет за что, за кусок сыра и колбасы?Автор: Лариса.

Ключевые слова: Магазин старуха беременность проклятье

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