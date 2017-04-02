Сон о будущем

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Gorodeko Просмотров: 425 Комментарии: 1 +10 Сегодня, 00:34 by

Долго думал, начинать ли писать эту историю. Не решался по двум причинам: во-первых, коротко написать вряд ли получится (а времени читать простыню текста у большинства посетителей этого сайта (да и других сайтов) обычно нет (и, по себе судя, желания особого тоже нет)).А во-вторых, есть в ней что-то интимное для меня, глубоко личное...Ну а раз уж решился, то надеюсь, мне удастся передать свои чувства уважаемым читателям.Начало этой истории размещается в моём детстве, если память не подводит, мне тогда было 10 лет. Жил я в частном секторе, в простеньком доме, ходил в школу и частенько по выходным играл у своих соседей с их двумя детьми, братом и сестрой. Ну помните же? Прятки, салки, казаки-разбойники... время пролетало незаметно!Среди всего прочего, любили мы проводить время в подполе, это такая штука, когда дом строили с возвышением, чтобы между полом и землей, было пространство, которое использовалось для хранения всего, что не боится воздействия атмосферы и холода, лопаты, ведра и так далее. Чтобы взрослому человеку туда попасть, нужно встать на четвереньки, ну а нам, детям, сам бог велел устроить там ШТАБ. В подпол вела небольшая деревянная дверца.Но к этой истории та дверца и тот подпол имеют лишь косвенное отношение.В то время мне снились яркие и интересные сны, и я привык к приключениям в них, хорошо знал чувство разочарования, а иногда и огромного облегчения от понимания того, что это был только сон и он закончился!Но тот сон, который мне довелось увидеть тогда, отличался от привычных мне безобидных грёз, как отличается детский трёхколёсный велосипед от танка, такое сравнение - из-за глубины отпечатков оставленных сном в моей памяти.Снилась мне дверца подпола, вернее не дверца, а то, что можно было разглядеть в щель в кирпичной кладке, которая теперь скрывала старую дверь почти полностью, цоколь дома был обложен новеньким белым кирпичом, не хватало только одного ряда там я и разглядел вход в наш "штаб". Подняв голову вверх, я увидел веранду дома, но вместо стёкол в старых оконных рамах, там были красивые белые окна, очень ровные и аккуратные, я таких тогда еще не видел нигде.Слева и справа от меня стояли люди, я не знаю, сколько их там было, но четыре человека точно, я почувствовал кляп во рту и понял, что мои руки связаны за спиной. В отражении оконного стекла я разглядел троих мужчин, в руках у одного из них был пистолет. Никаких эмоций я тогда во сне не испытывал, будто бы смотрел кино, от лица того парня, что стоял во дворе дома, в котором я был частым гостем.Потом я почувствовал удар в спину, будто меня пнули со всей силы, я понял что падаю, стало тепло, завалившись на бок, я успел повернуть голову и увидел человека, который направил на меня пистолет. Раздался треск, потом меня будто бы ударило током.Я проснулся, меня трясло, вернее, я всё ещё чувствовал тот "удар током" внутри, как будто вибрация, которая постепенно сходила на нет. Я долго не мог уснуть. А проснувшись утром, я почувствовал странное...Я по-другому стал смотреть на окружающих, я начал понимать насколько важна жизнь людей и животных, я стал избегать даже шутливых драк со своими сверстниками, а попытавшись посмотреть вечером боевик с кучей убийств в сюжете, почувствовал отвращение, не мог смотреть на киношные потасовки и ушёл в свою комнату. Меня прямо таки выворачивало наизнанку от отвращения к насилию!Такое состояние у меня длилось не больше двух месяцев и постепенно сходило на нет, я вновь становился обычным пацаном и излишней толерантностью не страдал. Нет, я не забыл тот сон, но как всегда бывает со снами, впечатления от них не длятся долго, по крайней мере, у меня было так.С тех пор прошло много лет, из того городка, наша семья переехала уже давно, а в моей бороде стали появляться седые волосы. И вот судьба отправляет меня на мою малую Родину, где я рос и видел те яркие сны, которые уже давно не являлись мне.Разузнав у матери о старых соседях, я выяснил, что наш дом был снесён полностью, на его месте стоял новый особняк, и мне там делать было нечего, а вот тот дом, где я играл с друзьями, и о котором мне снился тот сон, был выставлен на продажу, скорее всего моими повзрослевшими друзьями. Правда жили они и их родители в другом городе, и потенциальным покупателям дом показывал сосед. Созвонившись с ним, я договорился "посмотреть дом" в качестве "потенциального покупателя".На самом деле я хотел вспомнить детство, увидеть заново взрослым взглядом и потрогать взрослыми руками.Увидев пожилого человека, который принёс мне ключи от калитки и дома, я сразу узнал его, ведь именно его груши я периодически таскал у него с участка. Открыв калитку, он сказал, чтобы я не стеснялся осматривать дом и участок. «Красть тут уже давно нечего», - добавил он. Показал мне гвоздик на заборе, куда повесить ключ перед уходом и, вручив визитку с телефоном владельцев дома, он направился к выходу.- Меня Кирилл зовут, - сказал я ему вслед, зачем-то.- Михал Никитич, - ответил мне дед, обернулся и сквозь прищур оглядел меня.- Кирилл, у тебя фамилия не Слепцов ли часом? - спросил он, прищурившись еще сильнее.- Слепцов, - ответил я, и добавил. - Ивана сын.- Что ж сразу не представился!? Я б тебя и не узнал, наверное! Мать с отцом живы? А ты чего? Женат? Дети есть?- Живы, дядь Миша, здоровы, женат, двое сыновей - близнецы, - отрапортовал я. Дед заулыбался, блеснув стальными зубами, но через секунду улыбка пропала с его лица, нахмурился. Подошел ко мне ближе и сказал:- Ты если дом этот хочешь купить, то не надо, плохой это дом, Кирилл, плохое место, много смертей тут было. Уже и цену снизили дальше некуда, а всё равно как узнают, что здесь случилось, что людей убивали, так и уходят.Мне стало не по себе, какие еще смерти? Подумал я, в моём тихом городке, почти в деревне, о любом проступке, драке, пьянке сразу знал чуть ли не каждый, а тут убийство!- А ты не слышал что ли?! - воскликнул Михаил. - Тут аж восемь трупов на участке нашли! В 93м году, как соседи мои, Котовы, сына с дочкой в училище повезли устраиваться, так в райцентре квартирку-то и сняли, так и дети под присмотром, и в общежитии не надо жить, а дом этот сдать хотели, вот только никто долго не интересовался домом-то. Потом нашлись трое бизнесменов (долгий поток отборного мата в их честь), только не за деньги, а за ремонт согласились они дом снимать, на том и сошлись, те делают ремонт в доме и кирпичом обкладывают его, за это и живут, до тех пор пока дети учатся. Наняли они работяг из приезжих, дом отделывать, а потом бригаду каменщиков, всё закончили, дом стал, как конфетка! А когда хозяева решили приехать, посмотреть как дом выглядит, то, значится, никого и не застали, ждали их два дня, нет никого, через неделю опять приехали, а Найда, собака моя, помнишь?Я вспомнил Найду, крупную добродушную псину, помесь дворняги и немецкой овчарки.- Так вот, - продолжил дед Михаил, - она им под вишнями яму отрыла, те было поругали её, а потом глядят, а там рука человеческая торчит, хоть и в пакетах целлофановых трупы были, а Найда всё равно учуяла. Пошли, покажу тебе где их нашли!Дед бодрой походкой направился во двор, показывая рукой на дальний угол участка.- Вот, как милиция их откопала, так всё и разрыто до сих пор! Вот тут, всех четверых, это отделочники были! А здесь! - дед зашагал к дому. - Здесь под полом и еще четверых потом нашли, это уже каменщики!Подойдя ближе к дому, я увидел развороченную кирпичную кладку, которая ранее прикрывала вход в тот подпол, где мы играли детьми, верхний ряд кирпичной кладки, которая опоясывала весь цоколь дома, был не доложен. Подняв глаза, я обратил внимание на окна дома, пластиковые, пожелтевшие от времени, но целые, ровные и аккуратные...Тут меня как будто в вату укутали! В ушах зашумело, я с трудом устоял на ногах, я вспомнил тот сон, вспомнил те необычные окна, слишком ровные и белые, стало жутко и тоскливо, я не смог заставить себя взглянуть на то, что отражалось в оконном стекле, хоть и понимал, что там ничего не может быть... Я кристально четко понял, что я в детстве увидел во сне убийство тех рабочих бандитами, они убили их, чтобы не платить им деньги.- Пойду я, дядь Миша, - только и смог выдавить я и направился на негнущихся ногах к выходу, дед еще пытался мне что-то говорить, но я не слышал, попрощавшись, я сел в машину и отъехал за поворот, припарковался и долго приходил в себя.Я считаю, что мистики не существует, я думаю, что всё необъяснимое сейчас, в дальнейшем должно будет быть объяснено с помощью науки, физики там, или химии...Но пока что, здравого объяснения, случившемуся со мной, я найти не могу...И вообще стараюсь об этом как можно реже вспоминать.Друзья, я приношу извинения за ошибки и плохо читаемый текст, я троечник, писать не умею, не судите строго, всем мира!

Ключевые слова: Сон убийство мистика в жизни авторская история

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