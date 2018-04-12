Справедливое возмездие: история из жизни моих бывших соседей, которых все обходили стороной

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:35

Marion Phauna Просмотров: 448 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 17:35 by

И вот бывают же такие люди – вроде бы, все у них хорошо, и, тем не менее, они буквально ненавидят весь мир. Семейка Никитиных была именно из таких. Женщина была уже немолодого возраста, родила она, насколько я понимаю теперь, поздно, поэтому ее сыновья-близнецы были старше меня всего лет на 10. Впрочем, тогда я не обращала на это внимания.С мужем они жили, как кошка с собакой: мадам начинала его пилить с самого утра, и в конце концов он не выдержал и сбежал от нее к другой, которая к тому же оказалась еще и моложе. Так Нина Семеновна осталась одна с двумя детьми на руках. Она и до этого-то имела отвратительный характер, а от неустроенности личной жизни превратилась в настоящую фурию. Но хуже всего то, что свою злость на жизнь она передала сыновьям, они выросли такими же обозленными, ненавидящими все живое на этом свете. Знаете, с этой семейкой даже просто на улице встречаться было очень неприятно, во всяком случае я старалась поздороваться и сразу сбежать куда-то от них подальше.Полагаю, впрочем, что и братьям с матерью жилось несладко, ведь именно на них, прежде всего, она срывала свое настроение. Именно поэтому один из близнецов съехал из дома, как только окончил 9 класс. Соседи говорили, что он живет теперь в соседнем городе, где нашел работу. Другой же остался дома, с Ниной Семеновной. Учебу продолжать он тоже не стал, устраивался на работу то в одно, то в другое место, но нигде подолгу не задерживался – вырос пьяницей и дебоширом, кому же нужен такой работник? Жил он главным образом за счет матери, тянул из нее деньги, от чего та делалась только злее и злее. Когда парню исполнилось 25 лет, нашел он пассию себе под стать.Катька – иначе ее никто не звал – работала уборщицей в местном магазине, тоже была большой любительницей выпить, а в пьяном виде поорать песни. Была она старше своего ухажера и имела на руках маленькую дочь. Поначалу они только встречались с Сергеем, а затем он, не долго думая, привел ее с дочкой домой к матери, объявив, что теперь они будут тут жить. Конечно, Нина Семеновна не пришла в восторг от такого прибавления в семействе, но перечить сыну не решилась, только затаила злобу в душе. Изливала она ее на приемного ребенка – например, не пускала девочку домой, пока мать не вернется, орала на нее и шпыняла почем зря. Катька же на это или не обращала внимания, или, действительно, залив глаза, просто не замечала, как живется ее дочери с новоявленной бабушкой.Дело доходило до того, что соседи, увидев зимним вечером одиноко бродящего по двору ребенка, вызывали полицию, но каким-то образом Нине Семеновне всегда удавалось выйти сухой из воды. Хуже всего, что она и сыночку своему сумела вложить в голову, что девочка ему никто, и что им совсем не нужен лишний рот. Уж до такой степени она ненавидела Леночку, что ей это удалось – Сергей тоже стал ненавидеть свою падчерицу, терпел ее присутствие только из-за Катьки. Однажды Леночка принесла домой маленького пестрого щеночка, которого подобрала во дворе. Хорошо понимая, как к ее находке отнесутся в семье, она каким-то образом умудрилась его спрятать с вечера, но вот утром щенок был обнаружен.Невзирая на крики, мольбы и слезы ребенка, Сергей вынес щенка во двор, следом семенила Нина Семеновна с топором в руках. На глазах у всех соседей нелюдь положил щенка на бревно и топором, который передала ему мать, отрубил ему голову. После этого Лена бросилась вон из дома и со двора. Как была, в легком домашнем платье и в тапочках, – а на улице стояла зима. До вечера девочки никто не хватился, а потом Катька вернулась и начала ее искать. Но Леночки нигде не было. К поискам подключились соседи – девочку нашли только через несколько дней в подвале соседнего дома, куда ребенок забился после того, что ей довелось пережить. Потом дверь подвала кто-то запер – выйти из него Леночка уже не смогла.Так ее трупик и нашли – скорчившийся от холода около входной двери. На этом, видимо, терпение высших сил и закончилось. Спустя две недели после похорон малышки Нина Семеновна почувствовала себя плохо. Ее забрали в больницу, где диагностировали неоперабельный рак желудка. Врачи только развели руками и выписали ее домой. До сих пор помню, как она мучилась и криком кричала от болей. Умерла, правда, быстро – через месяц ее не стало. А перед смертью еще успела и сына проклясть: обвинила его во всех своих жизненных несчастьях и обещала вскорости вернуться, забрать его к себе. Сергей с Катькой на свободе жили недолго – работать он не хотел, а содержать на свою зарплату она его не собиралась.Вот и ушла к очередному ухажеру. Сергей же, оставшись один, не то чтобы взялся за ум, но жить ведь нужно было на что-то. Вот он, когда бывал трезвый, и разгружал вагоны на станции. Как-то раз он ушел с работы с очередными собутыльниками, которых потом никто и описать-то не мог, так – бомжи какие-то. Вот с ними он, как говорят, и начал пить прямо на железнодорожной насыпи. Потом, видимо, они что-то не поделили, а может, на деньги его приятели позарились, только получил Сергей хороший удар по голове, скатился под насыпь, там в бессознательном состоянии и попал под поезд. Правда, не насмерть, только ноги ему отрезало по самое основание. Очнулся в больнице. Собутыльников своих не помнил: с кем пил и кто ему дал по голове, рассказать не мог.Помнил только, что познакомился с ними буквально за пару часов до происшествия. Было ему на тот момент не больше 27 лет. Квартиру он продал, а точнее – отдал за долги, что касается его дальнейшей судьбы безногого инвалида, то говорят, что кто-то видел его недавно бомжующим на одном из городских вокзалов. Возможно, вам покажется, что в этой истории нет ничего необычного или мистического, но я совершенно точно уверена, что получила эта семейка именно то, что заслужила. А уж Бог это так распорядился, какие-то другие силы Вселенной или просто карма такая - пусть каждый сам для себя определяет. Что ни говорите, а есть высшая справедливость на свете, есть.Автор - Кондаурова

Ключевые слова: Соседи ужас убийство щенок девочка труп

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