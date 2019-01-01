Букет черных роз для бывшей жены

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 07:37

Nik_dk Просмотров: 45 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:00 by

Они расстались примерно года два назад. До этого прожив в браке, всего года три. Хорошо, что не успели обзавестись детьми. Разошлись вполне мирно, Нина потом даже поздравила его, Пашку, с Днем рождения.Не сошлись характерами, по-иному и не скажешь. Нина — яркая, шумная, веселая. Павел — спокойный, уравновешенный, больше всего любивший коротать вечера дома с книгой в руках. Да, противоположности притягиваются, но они оказались очень уж разными, чтобы жить вместе. Нина тоже это поняла. Так что расстались по обоюдному согласию.После развода дружбы они не водили. Пашка всегда считал это глупостью, навеянной американскими фильмами, в которых бывшие супруги становятся лучшими друзьями. Детей не было, делить имущество не пришлось, жили в квартире Павла, купленной до брака, и уже бывшая жена на нее никак не претендовала.Изредка до него долетали новости о жизни Нины, но потом он переехал в другой город, сменил круг общения. О жизни бывшей жены он не знал ничего, да и не стремился. В его жизни появилась новая девушка, Аленка, которая целиком и полностью разделяла его интересы.Как-то летом, года через два после развода, ему приснился довольно странный сон. Бывшая жена в белом, похожем на подвенечное, платье, стояла перед ним. Нина была бледной и ее черные волосы подчеркивали какую-то неестественную бледность лица молодой женщины. Нина тянула к нему руки и как-то жалобно просила:— Купи мне цветочки, купи.Никогда Нина так не разговаривала с ним таким жалобным голоском, отчего ему стало совсем жутко и он проснулся. Недоумевая, почему ему приснилась Нина, ведь уже сколько не вспоминал о бывшей жене, Пашка пошел на кухню ставить чайник. Сегодня был выходной и впереди было много дел.Телефонный звонок вывел из размышлений. Кто может звонить в восемь утра в субботу? На том конце провода была Катя - сестра Нины, что было весьма неожиданно: они общались, когда он был женат на Нине, и общение прервалось с разводом. Что ей может понадобиться? Катя, сдерживая рвущиеся наружу всхлипы, рассказала, что его бывшая жена погибла вчера.У Нины появился в поклонниках какой-то байкер, который решительно не понравился всем членам семьи, но Нину трудно было переубедить. Вчера они поехали за город. В пути их застал дождь. Что уж произошло на трассе, пока точно не удалось установить, но мотоцикл перевернулся на дороге. Парень отделался ссадинами да ушибами, а Нина ударилась головой о камень при падении и умерла, не приходя в сознание.— В котором часу это случилось?— В десять вечера, — всхлипнула Катя, — Приезжай на похороны, если хочешь. Ты ведь знал Ниночку.Пашка заверил, что будет. Собрался, купил билет на автовокзале, и отправился в родной город. Его бывшую жену многие знали и любили, так что народу на кладбище собралось много. Нину хоронили в белом платье. Ее черные волосы обрамляли бледное лицо. Павел положил у венков и свой букет черных роз. На поминки он не пошел. На душе почему-то было тяжело. Решил, что переночует у родителей, а завтра утром уедет обратно. Ночью ему приснилась Нина. Но теперь она улыбалась, а в ее руках был тот самый букет черных роз.

Ключевые слова: Бывшая букет черная роза

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