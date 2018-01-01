Бабушка забрала собаку с собой

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:44

Причина: Изменён раздел.

Orfeus Просмотров: 20 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:44 by

В апреле этого года бабушка умерла после продолжительной болезни. Вскоре после этого она мне снилась несколько раз, и в основном эти сны ничего не означали. Кроме одного, который стал роковым.Несмотря на то, что была весна, действие сна происходило зимой, и в этом сне я не осознавал, что бабушки уже нет. По сюжету, мы переезжали на новое место и шли туда вместе с бабушкой и собакой, а мама находилась в старой квартире и должна была присоединиться к нам позже.Мы медленным шагом шли по заснеженной улице и всю дорогу ни о чём не говорили. При этом бабушка всё время шла впереди, поэтому я весь сон видел её только со спины. Когда мы пришли к перекрёстку, ко мне вдруг подошёл бездомный мужчина и завёл беседу. Уже не помню, что именно он мне говорил, но он попросил помочь ему, а у меня при себе был пакетик с булочками и бутылка воды, поэтому я, не колеблясь, отдал ему всё, ибо было не жалко. Пока мы с ним разговаривали, бабушка и собака ушли вперёд и просто исчезли. Я начал в панике метаться, ища их глазами, и даже вроде бы увидел бабушку на другой стороне улицы. Но когда кинулся туда, это оказался незнакомый человек. У меня началась истерика, и я просто упал на проезжей части прямо перед остановившимся автомобилем, и на этом проснулся.Через два месяца собака начала подкашливать, но в целом чувствовала себя хорошо. Ещё через месяц ей начало становиться хуже и хуже, и ещё спустя некоторое время она перестала есть и превратилась в скелет буквально за пару недель.Мы с ног сбились, водя её по ветеринарам, ей прописывали кучу лекарств и только драли с нас деньги, но ей становилось только хуже с каждым днём. И когда мы обратились в другую клинику, у неё диагностировали рак. Лёгкие и кишечник уже были все в метастазах, и лечить её было уже бесполезно. В последний день она еле дышала, и у неё начали мутнеть глаза. 18 августа мы приняли тяжёлое решение усыпить её...

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