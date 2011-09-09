Заброшенный поселок

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:32

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 479 Комментарии: 14 +12 Вчера, 12:32 by

Здравствуйте. Хочу поделиться своей историей. Приключилась совсем недавно.Люблю походить с металлодетектором по заброшенным селениям. И вот в один из вечеров выехал на небольшой поселок в десяток домов. Вроде ничем не примечательно место. Единственное НО!!! Рядом находятся два погребальных кургана. Очень старых, с гранитными плитами, на которых арабские надписи. К ним, естественно, с прибором не суюсь, только по домам хожу.Часам к 9 солнце начало заходить, но было все еще светло. Птички поют, запах полыни. И тут просто накатывает животный страх. По спине мурашки бегут. И в голове одна фраза – БЕГИ!!! Понимаю, что это ненормально. Пытаюсь анализировать, что происходит, смотрю по сторонам. Вроде все так же. Но страшно до ужаса. И что бы вы думали? Я, взрослый мужик, побежал.Машина стояла метрах в пятистах. Пробежал за минуту. Опомнился только возле нее. Все побросал в багажник и уехал. Только на трассе уже отпустило. Хоть и было жутко, но на следующий день специально поехал туда опять. Все прошло нормально, еще и несколько монет поднял хороших.Что бы это могло быть?Автор - Виталий.

Ключевые слова: Заброшенное селение хобби металлодетектор животный страх бегство трасса

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