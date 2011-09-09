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Истории из жизни

Заброшенный поселок

Здравствуйте. Хочу поделиться своей историей. Приключилась совсем недавно.

Люблю походить с металлодетектором по заброшенным селениям. И вот в один из вечеров выехал на небольшой поселок в десяток домов. Вроде ничем не примечательно место. Единственное НО!!! Рядом находятся два погребальных кургана. Очень старых, с гранитными плитами, на которых арабские надписи. К ним, естественно, с прибором не суюсь, только по домам хожу.

Часам к 9 солнце начало заходить, но было все еще светло. Птички поют, запах полыни. И тут просто накатывает животный страх. По спине мурашки бегут. И в голове одна фраза – БЕГИ!!! Понимаю, что это ненормально. Пытаюсь анализировать, что происходит, смотрю по сторонам. Вроде все так же. Но страшно до ужаса. И что бы вы думали? Я, взрослый мужик, побежал.

Машина стояла метрах в пятистах. Пробежал за минуту. Опомнился только возле нее. Все побросал в багажник и уехал. Только на трассе уже отпустило. Хоть и было жутко, но на следующий день специально поехал туда опять. Все прошло нормально, еще и несколько монет поднял хороших.

Что бы это могло быть?

Автор - Виталий.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:32
Вчера, 12:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 479Комментарии: 14
+12

Ключевые слова: Заброшенное селение хобби металлодетектор животный страх бегство трасса

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Комментарии

#1 написал: Волжская О.В.
Вчера, 12:42
+5
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (258|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5 534
С заброшенными местами надо быть начеку.Особенно где есть давние захоронения.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#2 написал: Joss
Вчера, 13:59
+3
Группа: Посетители
Репутация: (316|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 311
scream Приступ паники.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 14:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 329
Слышала, что на клад или захоронения с кладами может заклятие страхом накладываться. Вероятно,ГГ попал на такое захоронение.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: Чижик_Пыжик
Вчера, 16:00
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 53
Бывает такое нахлынет не только в неизвестном месте, а когда идёшь всегда по протопленной тропинке или в подъезде, вот где жуть)
Зарегистрирован: 17.09.2013
#5 написал: Talisha
Вчера, 16:42
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1565|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 3 743
Интуицию надо слушать! Правильно сделал. В заброшенных местах не всегда безопасно
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#6 написал: FromSiberia
Вчера, 17:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 690
Цитата: Talisha
Интуицию надо слушать! Правильно сделал. В заброшенных местах не всегда безопасно


Я бы сказала, обычно небезопасно... В заброшенных человеком местах "долго ли другим хозяевам завестись"...
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#7 написал: МышьДрыхучая
Вчера, 17:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 148
Умных жизнь ведет, глупых - тащит))))) Вы собирались поступить на педфак, но позвонила подружака, зазвала гулять, Вы пропустили день вступительного экзамена и пришлось идти в биофак, где оказалось круто? Вот такие звоночки и надо слушать. Интуицию надо всегда слушать relieved
Зарегистрирован: 5.07.2010
#8 написал: Nlo
Вчера, 18:28
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 132
Правильно сделали. А если б узнали, "что это было", этой истории в написанном виде могло и не быть...
Зарегистрирован: 19.12.2018
#9 написал: Мать_Драконов
Вчера, 20:56
+3
Группа: Посетители
Репутация: (105|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 259
Я поступают так же. По заброшкам, конечно, не хожу (боюсь), но бывает и на меня наказывает такое состояние. Редко, не спорю, но всегда убегаю.
А, кстати, похожее ощущение возникает у меня во вполне привычном месте - на работе))) Я сейчас серьёзно.. У нас старое здание (я уже здесь в комментариях это писала), так вот в помещении архива и в тамбуре у его дверей у меня даже порой волосы шевелиться начинают! С чем это связано... Думаю с тем, что в здании раннее располагалась больница. А в нынешнем помещении архива было место куда временно помещали умерших. Кстати, в этом помещении не было отопления никогда! Там всегда холодно, даже летом.
Зарегистрирован: 1.02.2019
#10 написал: верю-не верю
Вчера, 21:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 75
Полагаю,что в Вашем случае это не интуиция сработала, а что -то другое . По любому, это было предупреждение--- СПАСАЙСЯ, а вот кто предупредил ??
Зарегистрирован: 17.05.2019
#11 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:27
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2848|-1)
Публикаций: 1 732
Комментариев: 11 081
Цитата: Мать_Драконов
Я поступают так же. По заброшкам, конечно, не хожу (боюсь), но бывает и на меня наказывает такое состояние. Редко, не спорю, но всегда убегаю.
А, кстати, похожее ощущение возникает у меня во вполне привычном месте - на работе))) Я сейчас серьёзно.. У нас старое здание (я уже здесь в комментариях это писала), так вот в помещении архива и в тамбуре у его дверей у меня даже порой волосы шевелиться начинают! С чем это связано... Думаю с тем, что в здании раннее располагалась больница. А в нынешнем помещении архива было место куда временно помещали умерших. Кстати, в этом помещении не было отопления никогда! Там всегда холодно, даже летом.

Души умерших витают в помещении архива! Замечательно! Супер))) Верю!!! +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#12 написал: Мария Сайгина
Вчера, 21:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 360
Пра - виль - но!!!! Надо себя слушать. Не важно сколько лет, не важно где, накатил страх - уходи, убегай. Вчера приезжаю на заправку, очередь, я глушу машину, жду. И вдруг такое волнение напало, что сердце зашлось, внутри все перевернулось. Я давай лихорадочно в голове перебирать как квартиру оставила, всё ли выключила. Маме позвонила, мужу, сыну. Всё у них нормально, успокоилась кое как. Колонка освободилась, завожу машину, не заводится. Вот это новость. На помощь двое мужчин подошли. Посмотрели на меня, на машину, я на них, вместе под капот. Через минут десять завелась красотка. Потом три раза не читалась карта, налички ни копейки, с четвёртой попытки платёж прошёл. Итого 20 минут времени я потеряла на заправке, опаздала на маникюр. А потом задала вопрос от чего меня уберегла эта задержка. Зная себя, не просто так возникло чувство дикого волнения.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#13 написал: FromSiberia
Вчера, 22:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 690
Цитата: МышьДрыхучая
Умных жизнь ведет, глупых - тащит))))) Вы собирались поступить на педфак, но позвонила подружака, зазвала гулять, Вы пропустили день вступительного экзамена и пришлось идти в биофак, где оказалось круто? Вот такие звоночки и надо слушать. Интуицию надо всегда слушать relieved


Хорошо, однако, погуляли))))))))))))))))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#14 написал: Elena-lvs
Вчера, 23:24
+1
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Репутация: (216|0)
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Комментариев: 1 759
Панические атаки. Вегето-сосудистая дистония...опять же неврозы т.д.
А вообще понимаю...хорошая видать у Вас интуиция. Правильно, что прислушались...
+ За историю...спасибо
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
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