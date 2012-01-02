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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Наркомат_просвещения Просмотров: 634 Комментарии: 3 +6 Вчера, 18:25 by

История 1. ЖитейскаяУ моей бабушки Зинаиды была непростая жизнь, как и у многих в то время. Её мать умерла достаточно рано, и бабушке пришлось, с котомкой в руках и десятью рублями в кармане, уехать из вымирающей чувашской деревни в столицу республики. После устройства в Чебоксарах она поехала гостить к сестре в Казахстан на каникулы. Там они и познакомились с моим дедушкой, что родом из Украины. Он приехал поднимать целину, как истинный коммунист. Встретились, поженились. Решили переезжать на дедушкину родину, но там работы не нашлось, и они осели недалеко от границы, в городе, который является достаточно важным местечковым железнодорожным узлом. Жизнь молодой семьи была непроста: они ютились в маленькой комнате, снимая её у старухи, где и нажили первого ребенка. Потом судьба слегка улыбнулась, и повезло купить небольшую «завалюху», но всё же свою и пригодную для жизни. Конечно, они мечтали о другом доме, и спустя время такая возможность представилась. Началась стройка, растянувшаяся на десятилетие. Всё своими руками, из материалов, которые были доступны. Мой дед на отлично выполнил «мужской смысл жизни» - и дом, и сына, и дерево. Дом был построен грамотно – коридор, кухня, три комнаты, небольшая кладовая, чердак, гараж и… подвал. Будучи хозяйкой, бабушка долгое время мечтала провести воду в доме и молилась «пусть в моём доме будет вода!» Вода появилась… грунтовые воды, из-за присутствия неподалёку колодца, подмыли подвал и начали затапливать подвал по весне. Пришлось много потрудиться, чтобы решить эту проблему. Но мечта-то сбылась, обратно не воротишь.История 2. ДраматическаяСлучилась она с девочкой Олей, которая жила по соседству. Так получилось, что мать её не полюбила, потому что хотела лучшей жизни для себя, в большом городе. Однажды во время ссоры с мужем, женщина в порыве скандала схватила девочку и побежала к железной дороге. Она положила её на рельсы. Вовремя подоспевший муж сумел предотвратить трагедию. После этого женщина уехала, а Оля осталась на попечении бабушки и дедушки. Будучи ровесниками, она подружилась с моей мамой, девочки много проводили времени вместе: играли, помогали родителям – то траву прополоть, то в магазин сходить. Тогда детей не воспитывали так, как сейчас, водя за ручку в школу вплоть до выпускного класса. Порой девчонки играли вблизи железной дороги, на небольшом холме. Тогда в голове моей мамы и появился типично детский интерес к познанию мира во всех его проявлениях. Она подумала: «а как это, когда человека поездом давит?» Ей казалось это невозможным. Однажды бабушка послала девочек за хлебом в магазин, и путь их проходил через ту самую железную дорогу. Переждав поезд, бегом, весело смеясь, они спускались с холма, но не знали, что из-за поворота уже выезжает другой состав… Мама говорит, что не понимает, как случилось это чудо. Прямо перед поездом она споткнулась, и будто Ангел оттолкнул её от надвигающихся колёс. Срочно остановивший состав, машинист в испуге подбежал к девочкам. Он ждал два детских трупа, он знал, что по всем законам механики их должно было быть два. На рельсах лежала разрезанная пополам Ольга, а чуть дальше, без сознания, другая девочка, которая станет моей мамой…Прошу не осуждать ни мою бабушку за беспечность, ни мою маму за её естественный интерес к познанию. Тогда было другое время, и время оправдывает людей.Нам просто хочется сказать...Мечты всегда сбываются, а мысли исполняются. Просто постарайтесь мечтать и думать правильно. И мы будем рады, если эти истории заставят задуматься и предотвратят вас от ошибок.

Ключевые слова: Желание поезд дом авторская история

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