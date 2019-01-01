Валун 2. Приквел

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ternostren Просмотров: 49 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:50 by

Работаю вахтами и, соответственно, имею дело с людьми, которые работают подобным образом. И часто заходят разговоры о чем-нибудь мистическом.Рассказ Пакита, помощника бурильщика. По национальности шорец.А рассказал нам наш шаман еще вот какую историю. Эти события происходили за четыре года до событий, описываемых в «Валуне». Тот же поселок. Тот же самый лес. Та же самая река. Ранняя осень.Жил у нас в поселке дед один, охоту не любил, сети никогда не ставил, больше ему с удочкой на бережку посидеть влечение было, да иногда, когда дома есть нечего совсем, то с бредешком пройтись вдоль берега. Места рыбные знал, но никому никогда о них не рассказывал. И рыбачить всегда один ходил, потому как, когда толпой ходишь, это уже не рыбалка, а пьянка. А он в тишине любил сидеть да за поплавком наблюдать.В общем, собрался он как-то чуть дальше в верховья реки сходить, места новые для ловли разведать. Взял с собой палатку самодельную, удочку, нож, топорик небольшой, котелок, еды на пару дней, ну и браги бутыль, куда же без нее. Пошел вдоль реки, прошел уже те места, где обычно поселковые рыбаки сидели, свои старые места, прикормленные, тоже позади оставил. Шел еще где-то около суток, ночевал в палатке своей, костерок жег, дров в округе много было. Утром встал и снова пошел.Через полдня решил остановиться и попробовать удочку закинуть, недалеко камыши как раз росли, а это значит, что щука скорей всего будет. Улов у него славный получился. Три средних щучки, да мелочи целое ведро. Вечерело уже. Сварил в котелке ухи себе, поел, браги выпил немного, остальное себе наутро оставил, крышкой закрыл, чтоб никакое зверье мелкое не залезло, и оставил на костре догорающем.Спал как убитый, на сытый живот видимо разомлел. Утром проснулся, из палатки вылез, в реке умылся. Подходит к костру, а котелка то и нет. Все вокруг облазил, крышку в кустах нашел, а самого котелка нету. Вот, думает, я дурак, что решил, что сюда люди не ходят, а они вон какой хороший котелок утащили, а я даже не проснулся, хорошо хоть остальные вещи в палатке лежали. И кто, неужто наши, поселковые. Хотя странно, что крышку бросили, не по нраву пришлась что ли. Были еще мысли, что это мог медведь быть, но он бы тогда просто котелок перевернул и съел все что вывалится, не стал бы его куда-то утаскивать. В общем, погоревал дед над котелком, но уж что поделать, сам виноват.Решил остаться еще на ночь. Место хорошее, рыбное. Рыбы до вечера наловить, поспать, а утром обратно двинуть. Сказано – сделано.Рыбы и впрямь оказалось очень много. Полный рюкзак себе набил, завернул в специальную ткань, наподобие марли, чтобы не тухла, и закинул в палатку. Ночь стояла лунная, хорошо вокруг все видать. Посреди ночи проснулся от того, что в палатку со звоном что-то врезалось, судя по размерам, не сильно большое. Дед нащупал топор, вышел из палатки, обошел вокруг нее, и видит… котелок его на земле лежит, только измятый со всех сторон. Внутри, аж, блестит, настолько все вылизано или это просто свет луны так падал. Что за шутки, думает дед, поворачивается в ту сторону, с которой, предположительно, прилетел котелок, и так и замирает на месте.На него из кустов, что метрах в двадцати от него, смотрят два светящихся зрачка, и, судя, по их расположению, этот кто-то очень крупный. Все-таки медведь, печально подумал дед. Он и про топор, что в руке у него, забыл, глаза отвести боится. Этот кто-то, сдавленно рыкнул и начал кустами трясти, как будто специально, пытаясь показать свою силу. Дед наконец пришел в себя, но думает, если я нападу, мне конец. Топором от такого здоровяка не отмахаться. Все так же, не выпуская топор из рук, дед медленно обошел палатку и стал у входа, потом так же медленно протянул руку внутрь нее и нащупал рюкзак. Существо опять заворчало, но из кустов выходить не торопилось. Дед достал из рюкзака несколько свертков с рыбой, сделал пару шагов в сторону кустов, существо при этом снова начало ветками трясти и кряхтеть. Дед, не дойдя примерно метров пятнадцати до кустов, положил рыбу на землю, и сам осторожно, не торопясь, сделал несколько шагов обратно, за палатку.Минут десять ничего не происходило. Дед слышал, как этот кто-то, с шумом вдыхает в себя воздух. Затем из-за веток показалась лохматая лапа, или даже скорее рука, длинная, как у обезьяны. Потом, дед увидел массивные плечи и голову, все заросшие каким-то коричневым мехом. Видимо, все это время это существо сидело на корточках или же на коленях, потому как, когда оно полностью вылезло из кустов и распрямило ноги, оно возвышалось над ними еще где-то на метр.Очень высокий, в тот момент подумал дед, явно не медведь, их он повидал не одного и не два за свою жизнь. И не гнутся у медведя так задние лапы. Лунный свет слабо освещал этот участок земли, и потому морду зверя дед как следует разглядеть не мог, только лишь светящиеся зрачки. Но, судя по тому, как оно тяжело дышало, у него должен был быть просто огромный нос.Существо тем временем подошло к сверткам, аккуратно поддело один из них рукой-лапой, поднесло к морде, опять с шумом вдохнуло и, как понял дед, одобрительно заклокотало. Понял, потому как в следующий момент существо схватило в охапку все оставшиеся свертки и бросилось бежать, с треском прорываясь сквозь кусты.Дед наконец выдохнул. Адреналин еще не улетучился, и он стал быстро закидывать свои вещи в рюкзак, и через пару минут бежать вдоль речки, поминутно оглядываясь. А уже вдалеке от него он услышал гортанный крик своего ночного гостя. До дома он добрался меньше чем за полдня, видимо, страх подгонял лучше любых стимулов.Добравшись до поселка, уже подуспокоившись, он первым делом, даже не сняв с себя рюкзак, направился к шаману и все рассказал ему, даже показал смятый котелок. Шаман выслушал его и запретил ему кому-либо еще рассказывать об этом. И дед свято хранил эту тайну до тех пор, пока не произошла история с моим отцом. С того дня о «лесном духе», как окрестил его шаман, знали все наши поселковые. Вот такая вот история.Добавлю лишь, что и отец мой, и тот дед, старались далеко с тех пор в лес не ходить, по старым насиженным местам ходили. Говорили, что не боятся, но кто знает, что у них на душе было. Хотя вроде бы как вреда особого это существо никому не причинило. А один из поселковых охотников рассказал, что однажды, когда он ночевал в лесу, и пока он искал выход к реке, кто-то наломал сухих веток и принес их к его шалашу. Охотник в ответ на это, уходя, оставил в шалаше две вяленые рыбины, которые прихватил с собой из дома. Шаман нашел его действия правильными, ибо «лесной дух» будет задобрен и охота будет после этого удачной. Так и вышло.

Ключевые слова: Лес рыба существо кусты авторская история

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