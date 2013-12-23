Аромат

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:37

mr. Крыс Просмотров: 383 Комментарии: 8 +9 Сегодня, 19:37 by

Сама история приключилась не так уж давно, лет пять назад. Однако последствия я ощущаю до сих пор. В буквальном смысле. Заранее дам спойлер - рассказ мой не о встрече с призраком, тварью из самых глубин ада, НЛО или кем-то ещё. На меня не накладывали ужасную порчу. Мне вообще не грозила смерть. Поэтому любители пощекотать свои нервы, прошу меня извинить. Не в этот раз. Впрочем, я буду только рад, если вы прочтёте эту историю и оставите свои мысли в комментариях.Начать следует с предыстории. Так у вас будет большее понимание происходящего (а я смогу набрать необходимый объём текста для публикации). Итак, как было уже сказано ранее, пять лет назад я наконец закончил учиться. Учился я вовсе не на ту профессию, о которой мечтал, поэтому, будучи всё ещё сопляком, принялся искать то самое - "своё" место. Поиски мои длились довольно долго. Я довольно часто переезжал с места на место. За один только год я успел пожить в четырёх городах, меняя места работы с завидной регулярностью. Дело было не только в условиях и зарплате, дело было ещё и в моих идеалах. Тогда я считал, что своё призвание находят раз и навсегда. И раз я был достаточно молод, и ни одна из профессий на тот момент не привлекала меня, я спешил попробовать их все. Вот так и получилось, что свой очередной День Рождения я встречал в Омске, за много километров от родного дома.Встречал я его, разумеется, на съёмной квартире. А если быть точнее, то в частном доме, за пребывание в котором я платил натуральные копейки. Да, удобства были на улице. Да, интернета в нём попросту не было, как и кабельного TV. И, что самое главное, вместе со мной дом делил очень дальний родственник хозяйки. Но мои финансы подходили к концу, а найти жильё ещё дешевле я попросту не смог бы. Поэтому я без лишних раздумий согласился на все выставленные мне требования. Нарочито делая вид, что только рад подобному соседству. И сосед оказался вполне себе ничего. Виктор, так его звали, приходился настолько дальним родственником, что пресловутая "седьмая вода на киселе" являлась едва ли не эталоном крепких уз. Как он попал в Омск я не знаю. Не помню. По его рассказам выходило, что Виктор был "сиротой". В кавычках, ведь родители от него просто отказались в довольно юном возрасте. А на момент нашего знакомства он уже был здоровым мужиком, лет на пятнадцать старше меня. Ещё один нюанс его биографии заключался в том, что он был психически нездоров. Не буйный, не шизофреник. Просто отклонение, при котором Виктор порой начинал вести себя, как маленький ребёнок. Мог безобразничать, капризничать, если я его ругал - то мог начать пакостить. По детски, без злобы. Вот из-за этого поведения я с ним и поссорился.На тот момент я уже несколько месяцев прожил с ним в одном доме, и мы смогли даже как-то подружиться. Виктор был интересным собеседником, знающим множество историй, которыми он с радостью делился. Но - порой слишком назойливым. А я - влюблённым по уши в свою коллегу по работе, с которой старался проводить как можно больше времени. Виктор знал об этом и всё прекрасно понимал. Но не его "альтер-эго". Впав однажды в своё детское состояние и получив от меня отказ поиграть с ним, он решил отомстить. И спрятал мой кошелёк, со всеми моими деньгами. Которые конкретно в тот день были мне ой как нужны, ведь я шёл на свидание. Я так детально всё описываю, потому что прекрасно помню те события, извините, если кого этим утомил. Не сумев найти кошелёк, я первым делом пошёл к Виктору. Однако тот упорно делал вид, что ничего не знает. Ни уговоры, ни просьбы, ни обещания на него не действовали. Лишь окончательно выйдя из себя, крича и матерясь, я заставил Виктора вернуть мне то, что он спрятал. Это сейчас мне стыдно, а тогда, глядя на взрослого мужика, всего красного и готового заплакать, я даже как-то умудрялся злорадствовать про себя. Однако на свидание я безвозвратно опоздал и, будучи ещё более злым на Виктора, решил переночевать несколько дней на квартире у близкого друга. Вернулся в "свой" дом я лишь к концу недели. И первое, что почувствовал, это сладковатый аромат, который стоял во всём доме. И острее всего ощущался рядом с дверью, ведущей в комнату Виктора. Аромат был сродни тому, каким обычно описывают гниющее мясо. Или труп. Сладко-приторный, от которого сперва тянет блевать, а потом вроде как принюхиваешься... и ничего. Поэтому я уже примерно представлял, что увижу в комнате соседа. Виктор умер по собственной глупости. Как мне потом рассказали, решив выпить в какой-то пивнухе, он поссорился с одним из завсегдатаев этого заведения. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которого Виктор получил ножевое ранение в живот. Будучи уже порядком пьяным, он не придал этому должного значения и отправился домой спать. И умер во сне от внутреннего кровотечения. Я прекрасно помню, как его забрали в морг, объяснительные беседы с сотрудниками полиции, и тот самый аромат, преследовавший меня в течение нескольких дней.Продолжает преследовать и сейчас. Хоть и не сразу, но я стал подмечать, что стоило мне с кем-то сильно поругаться, как через несколько дней мой нос оказывался буквально заложен этим самым сладким запахом. И, чем дольше я хожу и продолжаю внутренне ругать того человека, тем сильнее и насыщеннее становится сам аромат. И я бы списал всё на то, что это моя совесть подобным образом решила воздействовать на меня. Если бы не несколько случаев, когда близкие мне люди тоже принимались жаловаться на этот запах, приходя ко мне в гости или просто находясь рядом (надеюсь вам не надо пояснять, что я не из тех, кто любит зарастать грязью и не следит за гигиеной). Дальше - больше, аромат стал возникать не только после ссор с моим участием, но и между знакомыми мне людьми. Встретившись с ними, мне достаточно лишь принюхаться, чтобы понять, что совсем недавно они ругались и кричали на кого-то. Последнее время я чувствую этот запах даже тогда, когда ссора только зреет. Чем без зазрения совести пользуюсь - в попытках предотвратить ругань или драку. Честно, я бы с большим удовольствием списал всё это на уже упомянутую совесть или интуицию, если бы не тот факт, что аромат способны чувствовать и другие. И то что мои "угадайки" с тем, кто недавно ссорился, не были практически в ста процентах верными. Буду рад, если кто-то из пользователей даст толковое объяснение этому "феномену".

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