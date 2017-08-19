св. Матрона Московская

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:52

Причина: Стилистика автора сохранена

noni Просмотров: 83 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 16:47 by

Пишу впервые, так что не ругайте за изложение.В первый раз в Храм Матронушки я приехала 15 лет назад. Поехали с моим (на тот момент) мужчиной, с которым жили в гражданском браке. Не скажу, что я сильно верующий человек и больших грехов за собой в молодом возрасте не чувствовала (хотя они и были). Отстояв огромную очередь (я шла за своим молодым человеком) и подойдя к проходу к мощам св. Матроны, я наткнулась как будто бы на прозрачную стену и не смогла пройти дальше. Сначала я даже не испугалась, просто не поняла, как такое может быть... Пропустив в очереди 2-х человек, я попыталась пройти снова, опять стена!Ощущение действительно плотной стены передо мной, но все же проходили нормально!!! Вот тут такой страх накатил, меня всю затрясло. Пропустив человека 3, я все же смогла пройти, слезы лились градом, я ничего почти не видела, мысли спутаны, приложившись к мощам св.Матроны, я пошла на выход, где меня давно уже ждал мой молодой человек. Прижавшись к нему, у меня началась реальная истерика! По моим воспоминаниям я просто плакала. Он же мне рассказал, что я кричала на весь храм, рыдала, он еле смог успокоить меня!!! Бабульки, что помогают в службе, сказали, что ничего страшного, такое бывает (это про истерику). До сих пор не могу понять, что же это было!!! В последующие 2 поездки абсолютно все было спокойно.

Ключевые слова: Матрона храм стена испуг авторская история

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