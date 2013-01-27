Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Матрона Московская

Матрона Московская

Матрона Московская – святая, имеющая всемирно известную хвалу. О ее чудесном умении исцелять, вымаливать прощение за грехи людские у Господа Бога, помогать в сложных жизненных историях известно, наверное, каждому. Во врата ее усыпального дома (Покровский монастырь на Таганке в Москве) людская очередь не иссякает в любое время года и суток.

…Эта беда случилась со мной 4 года назад. Бабушке мужа по имени Тома, женщине характерной, с колким взглядом и надменными манерами я сразу пришлась не по нраву. Как-то обронила она за ужином:

– Ты, дорогая моя, никогда не будешь в нашей семье. Не подходишь ты моему внуку.

Я тогда не обратила на это заявление никакого внимания. Но прошел месяц, и бабуля одарила меня иконкой моего Ангела-хранителя. Через 40 дней я почувствовала недомогание и острую боль в пояснице. Обращение в больницу не принесло результата. Дальше – хуже. К концу 3-го года у меня болело практически все. Я с трудом могла даже ходить. Понимая, что это не нормально, я обратилась за помощью к экстрасенсам.

Девушка-маг поведала мне, что все беды идут от мужа, а точнее, от его драгоценной бабули. Был совершен обряд порчи на здоровье. Гадалка уверила, что сняла ее. Действительно, мне стало немного лучше, но через полгода недомогание и боли вернулись. Обращение к другому, третьему «целителю» не дали никаких результатов. И тут я поняла, что не там ищу спасения.

Спустя много лет с последнего посещения я открыла двери местной церкви и пошла на причастие. Стала ежедневно и не по разу молиться. Душа моя ожила, однако тело все еще болело, и я решила поехать в столицу, в храм Матроны Московской.

Вскоре боль стала отступать, а во снах все чаще стала приходить ко мне бабка Тома. Она выглядела больной, а в глазах читалась бессильная злоба. Вскоре от мужа я узнала, что у бабушки рак кишечника. В своих молитвах я не прошу для нее здоровья, я молю Бога спасти ее душу.

Автор: Полина.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 892Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Матрона Московская бабушка недомогание молитвы

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: xlarafitum
Сегодня, 11:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 109
вы большая молодец, что не стали ей злом на зло отвечать. Она свое так и так бы получила, что собственно и произошло. И путь для такого излечения выбрали верный. Здоровья вам!) + за историю
Зарегистрирован: 27.01.2013
#2 написал: dinka
Сегодня, 13:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 671
Непонятно. Иконка вашего ангела хранителя? Такой нет. Есть Архистратига Михаила, Гавриила. Но чтобы просто ангела-хранителя, да ещё и вашего? Может иконка быть святаго, вашего покровителя, чье имя вы носите.
Вы поняли что не там ищете, но в храм пошли только спустя годы после последнего посещения? Не вяжется.
Мутная история, лучик света там только святая блаженная Матрона.
Без оценки.
Зарегистрирован: 20.09.2010
  
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 1 288
Цитата: dinka
Мутная история,

но автора здесь нет
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#4 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 13:51
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 71
Ну, теоретически, иконка, видимо, была какая-то проклятая. Так может, и изображение там было не по канону. Может и правда, ангел нарисован.
А вообще, в таких историях про святых меня всегда умиляет микс магии и религии.
Девушка до обращения в церковь обошла массу экстрасенсов. Ничего, что это по православным заповедям вообще-то считается грехом колдовства? По-старинным повериям, обращалась она за помощью к силам зла. Ей бы самой помолиться о спасении СОБСТВЕННОЙ души.
И занятно, что икона Матроны, оказывается, отзеркаливает проклятье- возвращает тому, кто послал.
Я не православная, но хорошо знаю, что с точки зрения этой религии - вред здоровью возникает не из-за порчи, а с попустительства бога. Кроме того, героине следовало бы молиться не только о спасении души обидчицы, но и об исцелении - до скольки прощать брата моего, согрешающего против меня? А тут злорадство чувствуется, вот мол, послали порчу назад..
Таким верующим мне всегда хочется сказать - или крестик снимите, или порчу не наводите.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#5 написал: Татушка
Сегодня, 14:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 46
Цитата: Шарлотта Корде
Кроме того, героине следовало бы молиться не только о спасении души обидчицы, но и об исцелении - до скольки прощать брата моего, согрешающего против меня? А тут злорадство чувствуется, вот мол, послали порчу назад..
Таким верующим мне всегда хочется сказать - или крестик снимите, или порчу не наводите.


Вот прям лучше не скажешь!!!!
Зарегистрирован: 16.07.2017
#6 написал: Ната Ли
Сегодня, 16:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Автор, а Вы не допускаете, что бабуля может быть вообще непричастна к Вашим недомоганиям? То что она подарила Вам икону Ангела Хранителя говорит только о том, что она Вам добра желала.
Зарегистрирован: 10.07.2017
#7 написал: Talisha
Сегодня, 17:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (949|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 142
Странная история, но в конце концов каждый по щаслугам получает. Героиня вовсе не посылала порчу назад, она просто молилась. Зло всегда возвращается, когда нет ему место в теле, на которое наслали. Героиня искренне уаеровала и выздоровела.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.