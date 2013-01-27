Матрона Московская

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 892 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 08:36 by

Матрона Московская – святая, имеющая всемирно известную хвалу. О ее чудесном умении исцелять, вымаливать прощение за грехи людские у Господа Бога, помогать в сложных жизненных историях известно, наверное, каждому. Во врата ее усыпального дома (Покровский монастырь на Таганке в Москве) людская очередь не иссякает в любое время года и суток.…Эта беда случилась со мной 4 года назад. Бабушке мужа по имени Тома, женщине характерной, с колким взглядом и надменными манерами я сразу пришлась не по нраву. Как-то обронила она за ужином:– Ты, дорогая моя, никогда не будешь в нашей семье. Не подходишь ты моему внуку.Я тогда не обратила на это заявление никакого внимания. Но прошел месяц, и бабуля одарила меня иконкой моего Ангела-хранителя. Через 40 дней я почувствовала недомогание и острую боль в пояснице. Обращение в больницу не принесло результата. Дальше – хуже. К концу 3-го года у меня болело практически все. Я с трудом могла даже ходить. Понимая, что это не нормально, я обратилась за помощью к экстрасенсам.Девушка-маг поведала мне, что все беды идут от мужа, а точнее, от его драгоценной бабули. Был совершен обряд порчи на здоровье. Гадалка уверила, что сняла ее. Действительно, мне стало немного лучше, но через полгода недомогание и боли вернулись. Обращение к другому, третьему «целителю» не дали никаких результатов. И тут я поняла, что не там ищу спасения.Спустя много лет с последнего посещения я открыла двери местной церкви и пошла на причастие. Стала ежедневно и не по разу молиться. Душа моя ожила, однако тело все еще болело, и я решила поехать в столицу, в храм Матроны Московской.Вскоре боль стала отступать, а во снах все чаще стала приходить ко мне бабка Тома. Она выглядела больной, а в глазах читалась бессильная злоба. Вскоре от мужа я узнала, что у бабушки рак кишечника. В своих молитвах я не прошу для нее здоровья, я молю Бога спасти ее душу.Автор: Полина.

Ключевые слова: Матрона Московская бабушка недомогание молитвы

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