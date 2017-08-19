Выходы в астрал и их последствия

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:11

Marion Phauna Просмотров: 358 Комментарии: 2 +9 Вчера, 21:11 by

Хочу поделиться своей историей событий, которые произошли со мной за последний год.Никогда не была верующим человеком, да и ко всякого рода мистике относилась с интересом, но без особого доверия. Однако, то, что начало происходить со мной за последний год, ставит под сомнение всю ранее живущую во мне уверенность…Не знаю, связанны ли как-то эти сны с произошедшими негативными событиями в общем в моей жизни, или же это всегда было моей особенностью, которой я раньше не придавала никакого значения. Я человек с богатым воображением и творческим складом ума, всегда, сколько себя помню, видела красочные сны и не менее красочные кошмары, но списывала все лишь на свою разбушевавшуюся фантазию. В этих снах я видела невероятные города, которые вряд ли бы сумело воздвигнуть человечество в реальности. От воспоминаний о них дух захватывает даже сейчас. Однако сны и оставались снами, ведь в них я всегда оставалась лишь незримым наблюдателем. Тот мир жил без моего вмешательства и никто никогда не обращал на меня внимания там, да и мне не удавалось взаимодействовать с кем-либо или с чем-либо там, но сейчас все изменилось.Первый выброс я отчетливо помню, словно произошло это прошлой ночью, но на деле была зима, я не была усталой, не смотрела никаких ужасов накануне, да и в принципе день проходил как обычно рутинно-скучный. Снился очередной сон, очень напоминающий реальность, такое и раньше случалось, но я не обращала внимания и осознавала, что это сон, когда просыпалась утром в постели. В этот раз все было иначе.Началось все с того, что я находилась на свадьбе у подруги, которая к моему удивлению проходила в неком подвальном помещении, что уже сразу стало настораживать меня, но еще не пугало. Гости на ней тоже были странными, но осознать почему, я не могла. Они так же, как и я, веселились и пели песни, я помню, как кружилась в танце и чокалась со всеми за счастье молодых, но потом, когда я взглянула на свои залитые кровью руки, в которых торчали осколки стекла, мне стало просто невероятно не по себе, поскольку боли я не чувствовала. Сразу в голове прозвучал сигнал, что отсюда надо быстрее уносить ноги, что я и сделала, отчего проснулась.Проснулась в своей собственной комнате, в своей собственной постели. После остатков сна все еще было страшно, захотелось включить свет, чтобы успокоить расшатанные нервы. Встала и пошла к выключателю, однако после щелчка свет не загорелся. Подумав, что просто в комнате перегорела лампочка, решила пройти в коридор и включить свет там. Еще раз повторюсь, что ощущение было, будто я проснулась и все уже происходит в реальности, поэтому, открыв дверь и заметив в коридоре силуэт своей соседки (живу в съемной квартире), я попыталась ее позвать, но она стояла не шевелясь. Длинные волосы закрывали её лицо, вот тут-то меня опять охватила паника, и когда резко дернувшись она побежала на меня, я едва успела захлопнуть дверь перед ней, как снова проснулась.Я опять лежала в своей постели, в своей комнате, но потребность включить свет уже была просто необходимой, поэтому, быстро вскочив с постели, я почувствовала, как начинают заплетаться ноги и, не совладав с равновесием, я ухватилась за спинку кровати, оторвав от нее часть, и почувствовала, что в ладони впиваются занозы. Мне в конце концов начало казаться, что я схожу с ума. Я опять поняла, что не проснулась по-настоящему, поэтому, заметив за шкафом силуэт, который выглядел как мой коллега с нынешней работы, слезно просила его помочь мне, когда он спросил что случилось, я как-то сбивчиво стала объяснять, что мне нужно включить этот чертов выключатель, чтобы проснуться. Он помог мне, и я проснулась. Минут пять приходила в себя, не понимая, проснулась ли я в конце концов в реальном мире, или это все еще сон. Чувство паники было просто непередаваемым.К моему счастью свет мне удалось включить и как-то забыть, списав все на просто какой-то затяжной стресс, который я пережила после смерти бабушки за пол года до этого. Но подобное стало повторяться, и не важно где. Каждый раз, когда это происходило, страх начинал проходить. Я начала понимать, что я сплю и также начала понимать, что в этом мире, в котором я находилась, я могла совершать какие-то действия, которые не смогла бы совершить в жизни. Вроде полетов во сне и перемещения из одной точки в другую посредством мысли.В эти частые выходы я также стала замечать, что и те «обитатели», не знаю какое точное определение им дать, начали тоже мной интересоваться. То есть они стали обращать на меня внимание, иногда пытались нападать, и это было еще одной долей стресса, с которой я потом по утрам просыпалась, переваривая все пережитое. В конце концов, не знаю как, но я поняла, что сильнее их и начинала давать отпор. Стала читать про осознанные сновидения и астрал, и тут выходы прекратились.Уже даже проявляя желание туда сходить, я не могла этого сделать, зато в квартире начала происходить чертовщина, которую замечала не только я, но и моя соседка, а также мой молодой человек. Например, однажды вечером я отчетливо услышала, что кто-то ходит по балкону, который располагается в моей комнате. Я была напугана, но идти проверять не собиралась. Случай был одиночным, я про него вскоре стала забывать, но через месяц такими же наблюдениями поделилась и соседка, с которой я данное событие не обсуждала. То есть она рассказала, что однажды слышала, когда к квартире никого не было, что кто-то ходит по балкону, в отличие от меня, она пошла проверить и никого не обнаружила.Дальше стали пропадать вещи. Потом как гром среди ясного неба — смерть матери и раздел имущества через суды с непонятно откуда появившимися наследниками. Началась самая черная полоса в моей жизни. Одно плохое событие сменялось другим. Казалось, что я что-то притащила оттуда, и «это» питается моим горем и становится сильнее.Нет, я не ходила в церковь, но стала молиться и стала стараться давать отпор, как умела. Я просто настраивала себя на то, что все, что происходит сейчас со мной, происходит к лучшему, и я становлюсь сильнее, а к чертовщине, происходящей в квартире, я даже начала относиться с юмором. Дав кличку клептоману «Васильевич», я перестала его бояться и начала воспринимать как просто вредного соседа-ворчуна. Я стала понимать, что чем жизнерадостнее буду я, тем быстрее это все закончится. Сейчас страха не осталось, и меня не выбрасывает в такие сны снова, но что это было — для меня до сих пор тайна, и осталось ли это еще здесь, до сих пор со мной, — неизвестно.Автор: Nadya.

Ключевые слова: Астрал мистика страх

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