Амулет

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:52

Причина: Авторская стилистика сохранена

Юлия Рысь Просмотров: 17 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:52 by

Никогда не придавала особого значения защитной силе амулетов. Носила на шее амулет — камешек розового кварца — но относилась к нему больше как к украшению. До одного события.Вечером возвращались с другом домой. Нужно было перейти дорогу возле магазина, скрывающего крутой поворот. Друг остановился на обочине и начал прикуривать сигарету, я же в этот момент, посмотрев по сторонам, готова была сделать шаг на проезжую часть. В этот момент, друг, который стоял ко мне спиной, закрываясь от ветра, хватает меня за руку и с силой отдергивает назад. Выдернул он меня прямо из под колес, вылетевшей из-за поворота на огромной скорости Hивы. Испугались оба. Удивилась, как он так быстро среагировал, он и сам этого не понял.Утром обратила внимание на камень. Если раньше он был полностью розовый, то сейчас прямо по центру виднелась широкая белая прожилка. Не скол, а именно белая полоса, поделившая камень пополам.Не знаю, имеет ли амулет отношение к моему спасению, и кого нужно благодарить: внимательность и реакцию друга или то, что ему подсказало действовать так молниеносно. Еще бы пара секунд — и Hива пришибла бы меня, как муху.Самое интересное, что носить этот амулет я дальше не смогла по неизвестным мне причинам. Просто мешал и все. Может быть, он был предназначен для чего-то конкретного и выполнил свое предназначение...

Ключевые слова: Aмулет оберег розовый камень поворот машина авторская история

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