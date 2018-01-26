«Друг» из маски

Сделано_в_СССР Просмотров: 206 Комментарии: 10 -4 Сегодня, 13:04 by

Как мало мы знаем об окружающем мире, многое наша наука замалчивает или искажает. А между тем мы живем среди огромного многообразия разновидностей жизни. И если мы чего-то не видим, то это не значит, что этого нет, а это значит, что наше зрение несовершенно. Может, моя история поможет кому-то избежать неприятностей, именно поэтому я и решила ее опубликовать.Лет 10 назад мой сын привез в подарок из Индонезии красивую маску. Маска изображала какое-то оскаленное чудовище, но была приятна на вид и негатива не вызывала. Я повесила ее в своей спальне на ручку дверцы верхнего шкафчика. Так как я человек очень занятой работой и большой семьей, то обычно и засыпаю с мыслями о делах на завтрашний день. А тут вдруг стала думать о многообразии мира и о том, что рядом с человеком живут и другие виды жизни. Ну раз это так, то надо дружить и помогать друг другу. И с этой финальной мыслью я и заснула.Далее последовала череда бессонных ночей. Кто-то упорно пытался внушить мне, что под моей кроватью — опасность. Так как я раздвигала кровати (две кровати были сдвинуты и покрыты одним общим одеялом и простыней) и мыла пол там 3 дня назад, я игнорировала свое тревожное ночное состояние. Попасть под кровать ползком могла только наша молодая кошечка. Далее, дружеские указания перешли к довольно сильным толчкам-ударам из-под кровати. Били упорно именно меня — вставай и ликвидируй опасность.По ТВ показывали очередной чемпионат мира по футболу, и мой муж перешел жить в соседнюю комнату, где он и дремал с пультом в руке и пивом. Я спала на одной кровати с дочкой, которую не избивали, а тихо поднимали над кроватью и укачивали, что моей дочке не нравилось. Коллеги по работе, видя мое сонное состояние и круги под глазами, выражали мне свои сопереживания. И наконец наступила финальная ночь. С вечера я, замученная и усталая, опять не успела разобрать кровать. С мыслью: «Да, пошел ты! Встану завтра пораньше и залезу под кровать», я заснула. К утру меня опять били, ругались на меня и, наконец, мой матрас резко поднялся на 90 градусов (а ведь фактически не мог подняться, так как кровать покрыта общим одеялом, простыней и я спала рядом с дочкой) и меня с огромной скоростью сбросили с кровати. Грохот моего падения разбудил всю мою семью и бедных соседей. Дружно разобрали кровать и увидели рвотную массу, похоже кошечка постаралась. Убрала, помыла пол и с синяками пошла на работу. Коллеги по работе вынесли вердикт — тебе хана, занесла в квартиру злую нечисть с какой-то вещью.Стала думать и наблюдать. Подозрение пало на маску. Очень помогла кошечка, она видела существо, жившее рядом с маской. Это существо было как привязано к маске и далеко не могло уйти. Судя по взгляду кошки и тому, как она пыталась потрогать навязавшегося ко мне «друга», это было что-то маленькое, чуть меньше кошки. Спало оно наверху шкафа, на котором висела маска. Иногда летало по комнате и задевало котенка, но кошечка это существо боялась и играть не хотела.Маму мужа забрали к себе, так как она была старенькая и заболела. Маску с моим «другом» отправили в ссылку на лоджию, там не так холодно и днем мы открывали дверь, пусть погреется сердечный. Купили раскладушку, и бабушка временно спала в нашей большой кухне. Мы строго запретили ей отрывать окно на лоджию. Объяснили, что там у нас живет домовой. Мама (крутая женщина) обозвала нас всех идиотами, сказала, что без свежего воздуха жить не может. А дальше мой «друг» решил, что цель его существования — сжить со свету мою свекровь. Конечно, мама наша внешней красотой и раньше не отличалась, а к старости красоты стало еще меньше, да и характер у нее был ужасный. Скандалить и учить нас — ее любимое занятие. Но мы любили ее такой, какая она была. Мой «друг» (раб маски) этого понять не смог, и началось издевательство над человеком. Мама (80 лет) кричала во сне, размахивала руками, ногами (отбивалась), затем ее стали сбрасывать с раскладушки. Спасать бабушку бегали по несколько раз за ночь. На тайном семейном совете (все собрались в дальней комнате, говорили шепотом) решили, что жизнь бабушки дороже. Маска была унесена сыном вместе с невидимым существом на работу. Дальнейшая судьба маски мне неизвестна, но не завидую тому, кто живет рядом с таким «другом».Конечно, это не домовой, это какая-то злобная разумная разновидность жизни, обладающая огромной телепатической силой. Я помню, что когда поднялась с пола, подумала, что так и в окно меня может выбросить. Думаю, что мысль была не моя, мне ее внушил «друг» и это была угроза мне за неподчинение. Что это было — не знаю, но это было злым и опасным, живым и не дух. Возможно, что специально привязывают всяких злых существ и продают туристам-европейцам. Покупая всякие экзотические вещицы в восточных странах, будьте очень осторожны!Автор - ludmila.

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