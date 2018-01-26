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Истории из жизни

«Друг» из маски

Как мало мы знаем об окружающем мире, многое наша наука замалчивает или искажает. А между тем мы живем среди огромного многообразия разновидностей жизни. И если мы чего-то не видим, то это не значит, что этого нет, а это значит, что наше зрение несовершенно. Может, моя история поможет кому-то избежать неприятностей, именно поэтому я и решила ее опубликовать.

Лет 10 назад мой сын привез в подарок из Индонезии красивую маску. Маска изображала какое-то оскаленное чудовище, но была приятна на вид и негатива не вызывала. Я повесила ее в своей спальне на ручку дверцы верхнего шкафчика. Так как я человек очень занятой работой и большой семьей, то обычно и засыпаю с мыслями о делах на завтрашний день. А тут вдруг стала думать о многообразии мира и о том, что рядом с человеком живут и другие виды жизни. Ну раз это так, то надо дружить и помогать друг другу. И с этой финальной мыслью я и заснула.

Далее последовала череда бессонных ночей. Кто-то упорно пытался внушить мне, что под моей кроватью — опасность. Так как я раздвигала кровати (две кровати были сдвинуты и покрыты одним общим одеялом и простыней) и мыла пол там 3 дня назад, я игнорировала свое тревожное ночное состояние. Попасть под кровать ползком могла только наша молодая кошечка. Далее, дружеские указания перешли к довольно сильным толчкам-ударам из-под кровати. Били упорно именно меня — вставай и ликвидируй опасность.

По ТВ показывали очередной чемпионат мира по футболу, и мой муж перешел жить в соседнюю комнату, где он и дремал с пультом в руке и пивом. Я спала на одной кровати с дочкой, которую не избивали, а тихо поднимали над кроватью и укачивали, что моей дочке не нравилось. Коллеги по работе, видя мое сонное состояние и круги под глазами, выражали мне свои сопереживания. И наконец наступила финальная ночь. С вечера я, замученная и усталая, опять не успела разобрать кровать. С мыслью: «Да, пошел ты! Встану завтра пораньше и залезу под кровать», я заснула. К утру меня опять били, ругались на меня и, наконец, мой матрас резко поднялся на 90 градусов (а ведь фактически не мог подняться, так как кровать покрыта общим одеялом, простыней и я спала рядом с дочкой) и меня с огромной скоростью сбросили с кровати. Грохот моего падения разбудил всю мою семью и бедных соседей. Дружно разобрали кровать и увидели рвотную массу, похоже кошечка постаралась. Убрала, помыла пол и с синяками пошла на работу. Коллеги по работе вынесли вердикт — тебе хана, занесла в квартиру злую нечисть с какой-то вещью.

Стала думать и наблюдать. Подозрение пало на маску. Очень помогла кошечка, она видела существо, жившее рядом с маской. Это существо было как привязано к маске и далеко не могло уйти. Судя по взгляду кошки и тому, как она пыталась потрогать навязавшегося ко мне «друга», это было что-то маленькое, чуть меньше кошки. Спало оно наверху шкафа, на котором висела маска. Иногда летало по комнате и задевало котенка, но кошечка это существо боялась и играть не хотела.

Маму мужа забрали к себе, так как она была старенькая и заболела. Маску с моим «другом» отправили в ссылку на лоджию, там не так холодно и днем мы открывали дверь, пусть погреется сердечный. Купили раскладушку, и бабушка временно спала в нашей большой кухне. Мы строго запретили ей отрывать окно на лоджию. Объяснили, что там у нас живет домовой. Мама (крутая женщина) обозвала нас всех идиотами, сказала, что без свежего воздуха жить не может. А дальше мой «друг» решил, что цель его существования — сжить со свету мою свекровь. Конечно, мама наша внешней красотой и раньше не отличалась, а к старости красоты стало еще меньше, да и характер у нее был ужасный. Скандалить и учить нас — ее любимое занятие. Но мы любили ее такой, какая она была. Мой «друг» (раб маски) этого понять не смог, и началось издевательство над человеком. Мама (80 лет) кричала во сне, размахивала руками, ногами (отбивалась), затем ее стали сбрасывать с раскладушки. Спасать бабушку бегали по несколько раз за ночь. На тайном семейном совете (все собрались в дальней комнате, говорили шепотом) решили, что жизнь бабушки дороже. Маска была унесена сыном вместе с невидимым существом на работу. Дальнейшая судьба маски мне неизвестна, но не завидую тому, кто живет рядом с таким «другом».

Конечно, это не домовой, это какая-то злобная разумная разновидность жизни, обладающая огромной телепатической силой. Я помню, что когда поднялась с пола, подумала, что так и в окно меня может выбросить. Думаю, что мысль была не моя, мне ее внушил «друг» и это была угроза мне за неподчинение. Что это было — не знаю, но это было злым и опасным, живым и не дух. Возможно, что специально привязывают всяких злых существ и продают туристам-европейцам. Покупая всякие экзотические вещицы в восточных странах, будьте очень осторожны!

Автор - ludmila.
Источник.
Сегодня, 13:04 by Сделано_в_СССРПросмотров: 206Комментарии: 10
-4

Ключевые слова: Маска чудовище бессонные ночи опасность нечисть вещь кошка угроза

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 13:40
+1
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Комментариев: 852
"Маму мужа забрали к себе, так как она была старенькая и заболела. "

И мы решили её добить разместив в кухне, на раскладушке.

Немудрено, что старушке там не спалось.

"Конечно, мама наша внешней красотой и раньше не отличалась, а к старости красоты стало еще меньше,"

Эта фраза вообще к чему.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:48
0
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Комментариев: 9 408
Цитата: DRUID
"Конечно, мама наша внешней красотой и раньше не отличалась, а к старости красоты стало еще меньше,"

Эта фраза вообще к чему.

Сомневаюсь, что Автор сей истории, обратит внимание на Ваше замечание, да к тому же человек написал, как думает и умеет.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#3 написал: DRUID
Сегодня, 13:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (156|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 852
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: DRUID
"Конечно, мама наша внешней красотой и раньше не отличалась, а к старости красоты стало еще меньше,"

Эта фраза вообще к чему.

Сомневаюсь, что Автор сей истории, обратит внимание на Ваше замечание, да к тому же человек написал, как думает и умеет.)


Я в курсе , что автор не обратит внимание, пусть пишет , как может я не против.
Просто по моему эта фраза не уместна .

И не нервничайте так это не я Вам минус влепила. Хотя стори полная муть.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#4 написал: Mary3.11.
Сегодня, 13:59
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Комментариев: 177
Лично я так и не поняла, какая же опасность была под кроватью.
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:05
0
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Публикаций: 1 490
Комментариев: 9 408
Цитата: DRUID
Хотя стори полная муть.

Вот потому я и предпочитаю таким историям, более художественные произведения или творчество.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#6 написал: DRUID
Сегодня, 14:07
0
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Публикаций: 7
Комментариев: 852
Цитата: Mary3.11.
Лично я так и не поняла, какая же опасность была под кроватью.


Видимо та самая лужица
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#7 написал: Летяга
Сегодня, 14:22
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Комментариев: 8 242
Цитата: Сделано_в_СССР
более художественные произведения или творчество.)

418 А это не достаточно художественное и творческое?
Мне кажется, Автор фильмов про экзорцизм пересмотрел.
И да, в минимум двухкомнатной квартире разместить пожилого человека на кухне, да ещё и окно запретить открывать facepalm
Цитата: Mary3.11.
какая же опасность была под кроватью.

Так там кошку, простите, вырвало. Убрать надо было. "Друг" как мог, так и стимулировал начать этот процесс поскорее. Может, у него обоняние очень тонкое?
При условии, что в этой маске что-то было. И была сама маска.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#8 написал: Долгопят
Сегодня, 14:30
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Комментариев: 2 565
тут первый приз на конкурсе "Дурацких баек", немудрено, что даже кошечка блеванула(пардон муа)
Итак , имеем двухкомнатную квартиру, взрослый сын живет отдельно, дочь , муж. Лоджия на кухне..поди застекленная. У сына образование позволяет заграничные командировки.., а мамаша с дуба рухнула ,ей Богу...Даже не буду все тупые тупости перечислять.Такая , блин, важная маска, что пущай подбрасывает высоко на матрасе, но не выброшу и топором не порублю.
80 летнюю бабушку, на лицо ужасную, крутую внутри положили на кухню под окно лоджии, нехай оздоравливается! Хороший же у нее сын, сам в комнате спит....а сам на кухню не схотел?
И главное, г это Африканское все никак не выбросят....Видимо, действительно заговоренная масочка, неубиваемая.Теперь на работе у сына колобродит.
За бабулю ставлю минус. мне ее жаль стало.
Зарегистрирован: 19.09.2014
      
#9 написал: Бозкурт
Сегодня, 14:44
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Публикаций: 0
Комментариев: 374
Я просто зашла на источник. Людмила угрожает там второй историей. Где она находилась на грани между человеком и волком. Сейчас передохнёт от борьбы с маской и как выдаст товарищам по сайту свои ощущения, как шандарахнет их тонкими материями прямо по темечку. Может она там волчицей, вожаком стаи обернётся на мгновение, как знать, как знать...
Но вобще я осторожно отношусь к амулетам, маскам, "оберегам" и прочим штукам относящимся к др культурам. Мне кажется с этим надо поосторожнее. Особенно не зная для чего эта лабуда предназначена. Может там письмена нехорошие с какими то обрядами нацарапаны, а ты уже на шею себе взгромоздил и носишь,дом побрякушками увешал, а они вовсе для другого предназначены.)
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#10 написал: Mary3.11.
Сегодня, 15:02
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Комментариев: 177
Цитата: DRUID
Цитата: Mary3.11.
Лично я так и не поняла, какая же опасность была под кроватью.


Видимо та самая лужица


Да уж, всем опасностям опасность. Согласна с комментариями выше- бедная бабуля, положить её на раскладушку!пусть и временно, мозгов хватило, а выкинуть сию маску на х.... нет. Согласна, что чушь полнейшая.
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
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