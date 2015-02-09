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Истории из жизни

Немного из детства

Всё это рассказала моя подружка, когда мы еще учились в школе. Верить ей или нет, решать вам, но эти истории надолго отложились в моей памяти. Саша (так ее зовут) жила в многоэтажном доме, в 3-х комнатной квартире. Репутация у дома была так себе, уж больно часто с этого дома прыгали самоубийцы, да пару случаев повешения среди жильцов... Как по мне, ничего мистического, дом этот в 16 этажей, подъездов штук 7, квартир много, да и самый высокий дом в этом районе...

Случилось все днем, когда Сашка была одна в квартире, родители и сестра на работе. Пришла со школы, пошла на кухню покушать, возвращается в свою комнату и видит следующее... ковер, который лежал на полу, горит. Самое странное, что горел он прямо посередине, как будто кто-то разжег небольшой костер прямо в центре. У Саши паника, она бежит в ванну, набирает в тазик воду, возвращается, огня нет, следов от этого "костра" нет, запаха гари так же не осталось. Что это было? Остается только гадать.

Следующий случай произошел с ее родителями. В родительской спальне, на стене у изголовья, висело распятие. Каждую ночь кто-то или что-то переворачивало распятие вверх ногами. Но бывало и похуже, как-то оно на их глазах упало на пол, гвоздь в стене так и остался торчать. Страшно было всем, кроме ее папы, он скептик, сказал, что этому есть логическое объяснение, и не стоит пугаться.

И самое жуткое. Как-то поздно ночью проснулась Саша - воды попить. Чтоб вам легче было представить, коридор в этой квартире в форме буквы "T", т.е от входной двери идет прямой коридор, в его конце справа комната сестры, слева кухня, кухня и комната сестры соединены этим же коридором. Сашина комната и спальня родителей ближе к прихожей. В общем, чтоб пройти на кухню/в туалет, нужно пройти весь этот длинный коридор. Маленький коридорчик отлично освещен от окон кухни и сестринской комнаты. Так, собственно, история... Вышла, значит, Саша из комнаты, смотрит, а от комнаты сестры, в сторону кухни, идет девушка, волосы длинные светлые, одета во что-то белое, то ли платье, то ли ночнушка. Желания идти пить воду отпали сами собой. И можно было предположить, что это ее сестра ходила по коридору, да только волосы у сестры по плечи, черного цвета, у мамы так вообще короткая стрижка всю жизнь была. Как подружка мне потом рассказывала, она с криками забежала в комнату, включила везде свет и так и не уснула до утра, близкие списали на "приснилось".

Не знаю, правда это или Саша выдумала, но запомнила я эти истории на всю жизнь. Тогда, будучи ребенком, мне они казались похлеще фильма ужасов.
Ну и бонус, короткая история. В середине 90-х нас мелких отпускали гулять без родителей, время спокойное, ни про каких маньяков и речи не было. И вот нашли мы себе занятие лазить по помойке. Нет, вы не подумайте, мы не искали еду или одежду, не залазили в баки, дома нас кормили и любили. И не совсем это была помойка, просто кто-то оставлял ненужные вещи, недалеко от нее - книги, картины, открытки и прочее. Ну, а нам интересно, поиграли и бросили. И вот в один из дней наша подружка Аня нашла красивую маленькую картину из соломы. Просто на картонке наклеена соломка, в виде ромашки, поделка такая. Аня забрала ее себе домой. Жила она в нашем доме на 5 этаже, и мы с сестрой часто к ней ходили в гости. Так вот, как-то пришли мы к ней, смотрю картина эта на стенке висит, только ромашка какая-то уже не ромашка... Как объяснила Аня, каждую ночь с этой ромашки по лепестку отваливается. В ее семье списали все на домового, что с этой картиной к ним домовой въехал, которого выселили прежние жильцы. Ну, а кто ж знает. Сейчас вспомнила, интересно стало, как дела потом обстояли... Только мы в детстве перестали с Аней общаться, компании другие, интересы. Она вообще связалась с отморозком, подсела на героин, села в тюрьму за распространение, сначала дед умер, следом бабка, потом и мать умерла, с сердцем что-то, молодая совсем была. Вышла Аня уже "круглой сиротой", переодически вижу ее, но стараюсь обходить стороной. Это, конечно, не связанно с этой картиной, это реалии жизни, просто вспомнилось как-то, жизнь порой страшнее всякой нечисти...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:36
Сегодня, 10:16 by Злобная белкаПросмотров: 373Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Детство домовой Аня картина авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 10:47
+2
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Комментариев: 2 370
Особенно понравилась вот эта строчка
В середине 90-х нас мелких отпускали гулять без родителей, время спокойное, ни про каких маньяков и речи не было.

Вам повезло. У нас 90-е были на самом деле лихими.

В остальном поверим девочке Саше. Про ковер особенно интересно. Не растерялась. Ну и за домового, гадающего на соломенной ромашке, плюсану. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#2 написал: DRUID
Сегодня, 11:22
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 799
Мы тоже по помойкам шарились, романтика.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 11:39
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Комментариев: 9 176
За историю про Аню плюсую. Жизнь действительно страшнее оказалась, чем падение лепестков с картинки. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 11:58
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Комментариев: 3 965
Поистинне страшные истории, а папа интересно само обьяснение привёл или просто сказал, что оно есть?) это про распятие. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:31
+1
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Репутация: (204|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 770
Если эти истории подружки правдивые, то очень жутко, на самом деле. И в каждом городе, наверняка, есть многоэтажки, с которых суицидники прыгали. Про последний случай - тоже стараюсь стороной обходить таких вот давнейших знакомых, а, иной раз, на кладбище с ними "встречаешься" в виде знакомого портрета и имени с фамилией. Спасибо огромное,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#6 написал: Бозкурт
Сегодня, 13:21
+4
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Публикаций: 0
Комментариев: 321
А вот это я плюсану. Мне понравилось.
Вспомнила и я своих бывших одноклассников и ребят с нашей и соседних улиц. Какие разные судьбы.
У каждого свои воспоминания и восприятие 90-х. В том то и дело. Мы тоже гуляли сами по себе. Салаги. До темноты. Странно, но никто не трясся за нас и не водил в школу. А вот я сейчас своих одних не выпущу гулять.))
Новости местные нынешние как из мира криминала и сводки милицейских будней. Педофилия, разбой, разборки. По мне так сейчас стабильней с работой, магазины полные только деньги давай, живем сытно и вполне комфортно. Уровень же криминала будь здоров. Что в 90-е тебя могли ограбить и отметелить и никто не поможет, что сейчас. С той лишь разницей, что ещё на телефончик могут снять и на ю туб выложить. С закадровым комментированием :"а, смотрите че происходит! Ой-ё-ёй! Ужас! Где же все?! Какой кошмар! Вот до чего страну довели! (тут можно ещё пользуясь случаем кинуть какаху политической направленности) и всё. Заливай в интернет и лайки собирай.
Для меня 90-е это в первую очередь безработица. Когда все заводы резко встали, начался бардак и невыплата зарплат. Полупустые магазины, которые скоро заполнили всякие"юпи" и "кукуруку- это чудо!" Аферисты всех мастей "МММ" и ваучеры. Это громадные очереди за хлебом(я говорю о Средней Азии, у нас было так). Это один хлеб в одни руки. Хочешь три булки-не возьмешь.)) Ну или его вобще не привезут. Малиновые пиджаки и "Богатые тоже плачут". Пляшущий" Кар Мэн" и вкладыши из жвачек "love is" - оч популярно было. Не забываем про "Баунти-райское наслаждение" и "сникерс-толстый толстый слой шоколада" которые мы с моими друзьями все мечтали пожрать от души, но они были только в ларьках(комках) и дорогие, блин.)) Ну и мое детство и юность уместилось в этот промежуток.)) Я сейчас думаю, мы мотылялись по заброшенным заводам, детским садам, недостроенный клуб был тоже в этом списке. Искали на задницу приключений собственно. Родители даже не в курсе. Так что в силу возраста мои воспоминания вполне позитивные. А вот родителям было туго. Это я сейчас понимаю.
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Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:47
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Репутация: (1476|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 292
Цитата: Сделано_в_СССР
За историю про Аню плюсую. Жизнь действительно страшнее оказалась, чем падение лепестков с картинки. +

Я тоже+++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
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