Немного из детства

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:36

Злобная белка Просмотров: 373 Комментарии: 7 +11 Сегодня, 10:16 by

Всё это рассказала моя подружка, когда мы еще учились в школе. Верить ей или нет, решать вам, но эти истории надолго отложились в моей памяти. Саша (так ее зовут) жила в многоэтажном доме, в 3-х комнатной квартире. Репутация у дома была так себе, уж больно часто с этого дома прыгали самоубийцы, да пару случаев повешения среди жильцов... Как по мне, ничего мистического, дом этот в 16 этажей, подъездов штук 7, квартир много, да и самый высокий дом в этом районе...Случилось все днем, когда Сашка была одна в квартире, родители и сестра на работе. Пришла со школы, пошла на кухню покушать, возвращается в свою комнату и видит следующее... ковер, который лежал на полу, горит. Самое странное, что горел он прямо посередине, как будто кто-то разжег небольшой костер прямо в центре. У Саши паника, она бежит в ванну, набирает в тазик воду, возвращается, огня нет, следов от этого "костра" нет, запаха гари так же не осталось. Что это было? Остается только гадать.Следующий случай произошел с ее родителями. В родительской спальне, на стене у изголовья, висело распятие. Каждую ночь кто-то или что-то переворачивало распятие вверх ногами. Но бывало и похуже, как-то оно на их глазах упало на пол, гвоздь в стене так и остался торчать. Страшно было всем, кроме ее папы, он скептик, сказал, что этому есть логическое объяснение, и не стоит пугаться.И самое жуткое. Как-то поздно ночью проснулась Саша - воды попить. Чтоб вам легче было представить, коридор в этой квартире в форме буквы "T", т.е от входной двери идет прямой коридор, в его конце справа комната сестры, слева кухня, кухня и комната сестры соединены этим же коридором. Сашина комната и спальня родителей ближе к прихожей. В общем, чтоб пройти на кухню/в туалет, нужно пройти весь этот длинный коридор. Маленький коридорчик отлично освещен от окон кухни и сестринской комнаты. Так, собственно, история... Вышла, значит, Саша из комнаты, смотрит, а от комнаты сестры, в сторону кухни, идет девушка, волосы длинные светлые, одета во что-то белое, то ли платье, то ли ночнушка. Желания идти пить воду отпали сами собой. И можно было предположить, что это ее сестра ходила по коридору, да только волосы у сестры по плечи, черного цвета, у мамы так вообще короткая стрижка всю жизнь была. Как подружка мне потом рассказывала, она с криками забежала в комнату, включила везде свет и так и не уснула до утра, близкие списали на "приснилось".Не знаю, правда это или Саша выдумала, но запомнила я эти истории на всю жизнь. Тогда, будучи ребенком, мне они казались похлеще фильма ужасов.Ну и бонус, короткая история. В середине 90-х нас мелких отпускали гулять без родителей, время спокойное, ни про каких маньяков и речи не было. И вот нашли мы себе занятие лазить по помойке. Нет, вы не подумайте, мы не искали еду или одежду, не залазили в баки, дома нас кормили и любили. И не совсем это была помойка, просто кто-то оставлял ненужные вещи, недалеко от нее - книги, картины, открытки и прочее. Ну, а нам интересно, поиграли и бросили. И вот в один из дней наша подружка Аня нашла красивую маленькую картину из соломы. Просто на картонке наклеена соломка, в виде ромашки, поделка такая. Аня забрала ее себе домой. Жила она в нашем доме на 5 этаже, и мы с сестрой часто к ней ходили в гости. Так вот, как-то пришли мы к ней, смотрю картина эта на стенке висит, только ромашка какая-то уже не ромашка... Как объяснила Аня, каждую ночь с этой ромашки по лепестку отваливается. В ее семье списали все на домового, что с этой картиной к ним домовой въехал, которого выселили прежние жильцы. Ну, а кто ж знает. Сейчас вспомнила, интересно стало, как дела потом обстояли... Только мы в детстве перестали с Аней общаться, компании другие, интересы. Она вообще связалась с отморозком, подсела на героин, села в тюрьму за распространение, сначала дед умер, следом бабка, потом и мать умерла, с сердцем что-то, молодая совсем была. Вышла Аня уже "круглой сиротой", переодически вижу ее, но стараюсь обходить стороной. Это, конечно, не связанно с этой картиной, это реалии жизни, просто вспомнилось как-то, жизнь порой страшнее всякой нечисти...

Ключевые слова: Детство домовой Аня картина авторская история

Другие, подобные истории: