Черти не давали покоя

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 727 Комментарии: 21 +7 Вчера, 19:56 by

Эта история давняя. Произошла с мужем моей двоюродной сестры и рассказана была им мне лично. Почему Валентин (так его звали) поделился со мной своей сокровенной историей, до сих пор не знаю. Возможно, хотел получить ответы на свои вопросы или ждал психологической поддержки. Видимо, я вызывала у него доверие.Все это произошло летом, в деревне, куда моя двоюродная сестра Анна привезла своего больного мужа Валентина. Да и сам Валентин был родом из этой деревни. Болел Валентин давно и тяжело. Его мучил псориаз в тяжелой форме. Отмершие клетки кожи сыпались с бедняги так, что у его постели на полу образовывался белый налет, который его жена подметала веником. Сильно болели суставы. Валентин с трудом передвигался, опираясь на палочку. Врачи определили ему инвалидность без права работы. Мучился он сильно, но старался виду не подавать. Мы часто беседовали с ним о том, о сём, и я старалась общением как-то сгладить его нелегкое существование.Надо сказать, что заболев несколько лет назад этой тяжелой болезнью, Валентин совершенно прекратил принимать алкоголь. А когда был моложе и здоровее, крепко пил. Был он по душе человеком интеллигентным, несмотря на деревенское происхождение, какое-то внутреннее благородство в нем прослеживалось, что ли. В молодости он имел утонченное лицо и светлые кудри, чем-то напоминая молодого Блока. Тем более для меня было удивительным, что в зрелые года Валентин пристрастился к спиртному. Работал он на предприятии, где для протирки деталей выдавали технический спирт. Видимо, не устоял от наличия халявной выпивки в кругу коллег. Был он пьяницей тихим, никого не обижал, но здоровье свое сгубил быстро неочищенным техническим спиртом.Как я уже упоминала, когда болезнь скрутила не на шутку, пить бросил. Как говорится, поздно боржоми пить, когда печень отвалилась. Но вернемся к самому событию. В один из дней нашего пребывания в деревне Валентин рассказал мне страшные вещи о себе. Рассказал не сразу, долго раздумывая и стесняясь. Но всё же решился. Вот его рассказ от первого лица."Ты ведь знаешь, что я сейчас совершенно не пью спиртного? То, что со мной теперь периодически происходит, я никак объяснить не могу, но мне очень страшно. Дело в том, что мне не дают никакого покоя черти. Нет, здесь такого не было. Это бывает дома, в городской квартире, когда я один в комнате. Я вижу чертей. Они такие же, как их описывают в литературе. Очень мерзкие и наглые. Ты ведь знаешь, что я в основном нахожусь в постели из-за болезни. Так вот они часто пытаются стянуть с меня одеяло. Один раз тянули за ноги, хотели с кровати стащить. Я понимаю, что ты можешь подумать, что я чокнутый или что-то в этом роде. Но поверь, я совершенно нормальный. Я не знаю, за что мне такое. Ведь я никого не убивал, не грабил, не насиловал. Да, были у меня женщины помимо жены, но всегда только по обоюдному согласию. Почему я их вижу? За что такое наказание?" Валентин понурил голову. Мое сердце сжалось от жалости к нему. В голове пронеслись разные мысли. Знаю, знаю, что он пил крепко. Но сколько лет уже не пьет, а черти, получается, трезвого и больного его мучают?Я решила поддержать Валентина психологически. Сказала ему, что, мол, черти действительно существуют, просто у большинства людей закрыто видение их, а у тебя, по каким-то причинам, такое видение открылось. Валентин очень грустно ответил на это, что очень не хочет видеть их, не понимает зачем и почему видит. Я не знала, что сказать. Перевела беседу на другую тему. Мне не хотелось, чтобы больной мужчина так грустил, хотелось его развеселить. Больше мы к этой теме не возвращались.К слову надо сказать, что жена Валентина (моя двоюродная сестра) была воцерковлённым человеком и не пропускала ни одного поста и ни одного церковного события. Молилась за своего мужа постоянно, возила его по святым местам и источникам. Но это, похоже, слабо помогало почему-то. Ухаживала Анна за мужем терпеливо и с любовью, но болезнь взяла свое и Валентин скончался через пару лет от обозначенных событий. Анна пережила его лет на пять, скончавшись от сердечного приступа. В гроб завещала положить венчальную свечу, что её дети и исполнили. Говорят, венчальная свеча обеспечивает непременную встречу супругов на «том Свете».Автор - Людмила.

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