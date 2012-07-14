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Истории из жизни

Черти не давали покоя

Эта история давняя. Произошла с мужем моей двоюродной сестры и рассказана была им мне лично. Почему Валентин (так его звали) поделился со мной своей сокровенной историей, до сих пор не знаю. Возможно, хотел получить ответы на свои вопросы или ждал психологической поддержки. Видимо, я вызывала у него доверие.

Все это произошло летом, в деревне, куда моя двоюродная сестра Анна привезла своего больного мужа Валентина. Да и сам Валентин был родом из этой деревни. Болел Валентин давно и тяжело. Его мучил псориаз в тяжелой форме. Отмершие клетки кожи сыпались с бедняги так, что у его постели на полу образовывался белый налет, который его жена подметала веником. Сильно болели суставы. Валентин с трудом передвигался, опираясь на палочку. Врачи определили ему инвалидность без права работы. Мучился он сильно, но старался виду не подавать. Мы часто беседовали с ним о том, о сём, и я старалась общением как-то сгладить его нелегкое существование.

Надо сказать, что заболев несколько лет назад этой тяжелой болезнью, Валентин совершенно прекратил принимать алкоголь. А когда был моложе и здоровее, крепко пил. Был он по душе человеком интеллигентным, несмотря на деревенское происхождение, какое-то внутреннее благородство в нем прослеживалось, что ли. В молодости он имел утонченное лицо и светлые кудри, чем-то напоминая молодого Блока. Тем более для меня было удивительным, что в зрелые года Валентин пристрастился к спиртному. Работал он на предприятии, где для протирки деталей выдавали технический спирт. Видимо, не устоял от наличия халявной выпивки в кругу коллег. Был он пьяницей тихим, никого не обижал, но здоровье свое сгубил быстро неочищенным техническим спиртом.

Как я уже упоминала, когда болезнь скрутила не на шутку, пить бросил. Как говорится, поздно боржоми пить, когда печень отвалилась. Но вернемся к самому событию. В один из дней нашего пребывания в деревне Валентин рассказал мне страшные вещи о себе. Рассказал не сразу, долго раздумывая и стесняясь. Но всё же решился. Вот его рассказ от первого лица.

"Ты ведь знаешь, что я сейчас совершенно не пью спиртного? То, что со мной теперь периодически происходит, я никак объяснить не могу, но мне очень страшно. Дело в том, что мне не дают никакого покоя черти. Нет, здесь такого не было. Это бывает дома, в городской квартире, когда я один в комнате. Я вижу чертей. Они такие же, как их описывают в литературе. Очень мерзкие и наглые. Ты ведь знаешь, что я в основном нахожусь в постели из-за болезни. Так вот они часто пытаются стянуть с меня одеяло. Один раз тянули за ноги, хотели с кровати стащить. Я понимаю, что ты можешь подумать, что я чокнутый или что-то в этом роде. Но поверь, я совершенно нормальный. Я не знаю, за что мне такое. Ведь я никого не убивал, не грабил, не насиловал. Да, были у меня женщины помимо жены, но всегда только по обоюдному согласию. Почему я их вижу? За что такое наказание?" Валентин понурил голову. Мое сердце сжалось от жалости к нему. В голове пронеслись разные мысли. Знаю, знаю, что он пил крепко. Но сколько лет уже не пьет, а черти, получается, трезвого и больного его мучают?

Я решила поддержать Валентина психологически. Сказала ему, что, мол, черти действительно существуют, просто у большинства людей закрыто видение их, а у тебя, по каким-то причинам, такое видение открылось. Валентин очень грустно ответил на это, что очень не хочет видеть их, не понимает зачем и почему видит. Я не знала, что сказать. Перевела беседу на другую тему. Мне не хотелось, чтобы больной мужчина так грустил, хотелось его развеселить. Больше мы к этой теме не возвращались.

К слову надо сказать, что жена Валентина (моя двоюродная сестра) была воцерковлённым человеком и не пропускала ни одного поста и ни одного церковного события. Молилась за своего мужа постоянно, возила его по святым местам и источникам. Но это, похоже, слабо помогало почему-то. Ухаживала Анна за мужем терпеливо и с любовью, но болезнь взяла свое и Валентин скончался через пару лет от обозначенных событий. Анна пережила его лет на пять, скончавшись от сердечного приступа. В гроб завещала положить венчальную свечу, что её дети и исполнили. Говорят, венчальная свеча обеспечивает непременную встречу супругов на «том Свете».

Автор - Людмила.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:56
Вчера, 19:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 727Комментарии: 21
+7

Ключевые слова: Деревня тяжелая болезнь черти события смерть свеча супруги

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 19:57
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (866|-1)
Публикаций: 315
Комментариев: 2 414
Грустная история... +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 20:53
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 513
Странно, что же такого натворил Валентин, что им заинтересовались господа из преисподней. Или же просто у него крыша поехала (что, кстати, даже более вероятно). Мне рассказывал знакомый похожую историю. И я даже публикова ее лет пять назад вот ТУТ.
Но там было всё несколько иначе...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#3 написал: Красная лиса
Вчера, 20:56
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Верю
Черти не бояться не молитвы не церкви
+++++
Зарегистрирован: 1.12.2018
#4 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 21:00
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 513
Цитата: Красная лиса
Черти не бояться не молитвы не церкви

А почему они не боятся? Какой смысл молиться тогда? И чего вообще они тогда боятся?
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#5 написал: Tigger power
Вчера, 21:01
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 3 876
Вот ведь бывает как, и физически страдать пришлось и душевно, жаль мужика +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:05
0
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Репутация: (1439|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 169
Страшно. Это может болезнь и на мозг подействовала.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#7 написал: Молния
Вчера, 21:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 75
Психическое расстройство?
Зарегистрирован: 30.05.2015
#8 написал: Летяга
Вчера, 21:57
0
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 656
Комментариев: 7 959
Жуть на самом деле. Расстройство или мистика - для Валентина черти были реальными.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#9 написал: Красная лиса
Вчера, 21:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: Красная лиса
Черти не бояться не молитвы не церкви

А почему они не боятся? Какой смысл молиться тогда? И чего вообще они тогда боятся?

Приходилось сталкиваться по этому знаю )?
У меня много всяких историй
Зарегистрирован: 1.12.2018
#10 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 22:02
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 513
Цитата: Красная лиса
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: Красная лиса
Черти не бояться не молитвы не церкви

А почему они не боятся? Какой смысл молиться тогда? И чего вообще они тогда боятся?

Приходилось сталкиваться по этому знаю )?
У меня много всяких историй

Так это же очень интересно наверняка. А чего же не публикуете??
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#11 написал: Красная лиса
Вчера, 22:14
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Может не в тему но бабушка расказала один случий :
Она у меня убералось и топила печь в мечети ,
Так как там ноченается служба очень рано
,она приходила раньше их .сночало топила печку потом все остальное;
Вот говарит потенулось чтоб задвижку открыть -а там лысые головы заглядывают"- она пулей вылетела оттуда .. кто эти такие были ?
Зарегистрирован: 1.12.2018
#12 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 22:17
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 513
Цитата: Красная лиса
Вот говарит потенулось чтоб задвижку открыть -а там лысые головы заглядывают"- она пулей вылетела оттуда .. кто эти такие были ?

Из печки выглядывали что ли??? scream scream scream
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#13 написал: Красная лиса
Вчера, 22:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: Красная лиса
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: Красная лиса
Черти не бояться не молитвы не церкви

А почему они не боятся? Какой смысл молиться тогда? И чего вообще они тогда боятся?

Приходилось сталкиваться по этому знаю )?
У меня много всяких историй

Так это же очень интересно наверняка. А чего же не публикуете??

Не как время не найду ((
Зарегистрирован: 1.12.2018
#14 написал: marzzz
Вчера, 22:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (441|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 972
Надо было и самому Валентину воцерковяться, а не под одеялом от них прятаться. Одними жениными молитвами тут не избавиться.
Глюки начинаются как раз по трезваку, этим "белочка" и отличается. Будучи в пьяном угаре ничего не происходит, а как соскочит, сразу гномы-мумитролли-черти скакать начинают.
Трудно судить, что там было. Главное, что бы встретились! А то она в одном месте, а он в другом окажутся. Как у Газманова: ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Мож, таким реально свечи помогают, типа, иди на огонек? Раскаялся мужик вроде, это важно, поэтому, все должно сложиться у них, пусть и на том свете.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#15 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 22:26
+1
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Публикаций: 5
Комментариев: 87
Что то мне подсказывает, что не черти это, а сказалось долгое употребление технического спирта. Пускай отдаленно во времени, но такое не проходит бесследно и на психику ого-го как влияет! Мужчине тому конечно неплохо было бы посетить психиатра или психотерапевта. У меня сосед так чёрных людей видит, что по его душу приходят. Он даже лестницу белым цветом закрасил, чтобы они до него не добрались.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#16 написал: Красная лиса
Вчера, 22:28
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 7
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: Красная лиса
Вот говарит потенулось чтоб задвижку открыть -а там лысые головы заглядывают"- она пулей вылетела оттуда .. кто эти такие были ?

Из печки выглядывали что ли??? scream scream scream

За печкой там закусок был отудо
Зарегистрирован: 1.12.2018
#17 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 22:33
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 513
Цитата: Фиолетовая Дымка
У меня сосед так чёрных людей видит, что по его душу приходят. Он даже лестницу белым цветом закрасил, чтобы они до него не добрались.

Вам не страшно? А вдруг и правда они есть? Просто, быть может, только он один их и видит...зато они видят всех)))
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#18 написал: Красная лиса
Вчера, 22:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Цитата: Красная лиса
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: Красная лиса
Вот говарит потенулось чтоб задвижку открыть -а там лысые головы заглядывают"- она пулей вылетела оттуда .. кто эти такие были ?

Из печки выглядывали что ли??? scream scream scream

За печкой там закусок был отудо

Закуток ?
Зарегистрирован: 1.12.2018
#19 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 22:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 87
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: Фиолетовая Дымка
У меня сосед так чёрных людей видит, что по его душу приходят. Он даже лестницу белым цветом закрасил, чтобы они до него не добрались.

Вам не страшно? А вдруг и правда они есть? Просто, быть может, только он один их и видит...зато они видят всех)))

Так они уже лет пять ходят, но пока как-то на глаза не попадались. А то что видят нас, ну и бог с ними. Хотя, может стараниями соседа, что лестницу белым замазывает и ещё какие-нибудь ритуалы проводит,мы и живы всей площадкой 81
Зарегистрирован: 16.11.2018
#20 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 23:09
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 513
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: Фиолетовая Дымка
У меня сосед так чёрных людей видит, что по его душу приходят. Он даже лестницу белым цветом закрасил, чтобы они до него не добрались.

Вам не страшно? А вдруг и правда они есть? Просто, быть может, только он один их и видит...зато они видят всех)))

Так они уже лет пять ходят, но пока как-то на глаза не попадались. А то что видят нас, ну и бог с ними. Хотя, может стараниями соседа, что лестницу белым замазывает и ещё какие-нибудь ритуалы проводит,мы и живы всей площадкой 81

Вот я как раз хотел было тоже такое предположение сделать)))). Да и к тому же белая лестница - это же красиво))
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#21 написал: Эмма Шульц
Вчера, 23:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 124
Цитата: Winnie-the-Pooh
Странно, что же такого натворил Валентин, что им заинтересовались господа из преисподней.

Пил сильно, а потом перестал. Раньше он их "клиент" был, сковородки готовы уже были, а тут вдруг не пьёт совсем. Если б не заболел, то не бросил бы это занятие. Болезнь его как испытание и для покаяния случилась, я думаю. Жизнь - это "миг между прошлым и будущим", а впереди вечность. Глумились черти над ним; видимо, в слабой надежде, что нервы не выдержат и опять пить начнет, ну тогда б уже всё, могли и забрать. Сложно все, если задуматься как следует. Дело не в чертях, а в поступках и решениях людей. Бесценна душа наша.
Зарегистрирован: 13.04.2018
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