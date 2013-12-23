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Истории из жизни

Порча в подарок на свадьбу

Эту историю поведала мне мама, а ей - мамина подруга Наташа.
Замуж Наташа за Николая вышла в 1985 году. Свадьба стала итогом непродолжительных отношений длиной всего в два месяца. Молодость, чувство влюбленности, юношеский максимализм сделали свое дело. В момент, когда пара принимала подарки от гостей: конверты с деньгами, бытовую утварь и прочие нужные и важные вещи, к ним подошла свекровь Наташи, открыла кошелек, достала оттуда очень грязную десятирублевую бумажку и вручила ее лично в руки Наталье. Та неприятно удивилась такому "подарку", но бумажку взяла - не отказывать же свекрови.

Отношения с молодым мужем после свадьбы разладились. Николай любил выпить и по "пьяной лавочке" мог и кулаки распустить. Пока встречались, как-то держался, а после свадьбы показал свою истинную натуру. Да и Наталья стала замечать, что начали у нее болеть ноги. Сначала просто тяжесть в ногах была, потом добавилась боль, затем боль стала совсем невыносимой. Ее водили по врачам, врачи разводили руками и говорили, что все хорошо. Девушке было страшно - 21 год, а она уже из дома выйти не может, да еще и муж, как оказалось, вовсе не тот принц, за которого она выходила замуж.

Через какое-то время в гости из своей деревни прикатила свекровь. Увидев Наташу, она впала в ступор. Большая разница была между веселой, подвижной невестой и изможденной, замученной женщиной, которая лежала в кровати и не могла даже подняться,чтобы ее встретить. Свекровь ужаснулась и все рассказала Наталье. Оказалось, она очень боялась, что ее Коля окажется из-за своего характера и любви к выпивке "бесхозным", что рано или поздно, узнав, что он за человек, Наташа его бросит. Так боялась, что пошла к ведьме, что жила у нее в деревне и попросила что-то сделать, чтобы невестка не смогла уйти от Николая. То ли ведьма поняла все буквально, то ли обладала черным чувством юмора, но итогом стали отказавшие ноги Натальи. Свекровь извинилась, сказала,что больше ничем помочь не может и "была такова".

Наталья рассказала все своей маме, Вере Сергеевне. Вера Сергеевна нашла другую "бабушку" и поехала к ней. Жила та "бабушка" в маленькой деревушке, но сарафанное радио сделало свое дело, и у ее порога выстраивалась очередь за помощью: кто избавиться от порчи, кто решить проблемы в делах, кто вернуть любимого. "Бабушка" сама выходила к очереди и смотрела, кого принять в первую очередь, а кому отказать. Так, она отказала девушке, желающей приворожить чужого мужа, не стесняясь в выражениях. Веру Сергеевну она приняла одной из первых и поинтересовалась, кому ж ее дочь перешла дорогу, что на нее такую сильную порчу сделали. Лечилась Наталья долго, пила заговоренную "бабушкой" воду и постепенно приходила в себя. Свекровь же на пороге даже не показывалась.

Вскоре Наталья развелась с Николаем: последней каплей стало то, что он попьяни кого-то сильно избил, за что его посадили в тюрьму. Со свекровью она больше никогда не встречалась. А затем, вышла замуж за другого мужчину. Иногда общие знакомые рассказывали, что Николай совсем опустился, спился и так и не смог больше жениться, но Наталье это было уже совсем неинтересно.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:03
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:03 by Фиолетовая ДымкаПросмотров: 688Комментарии: 9
+17

Ключевые слова: Порча свадьба бабушка-ведунья ведьма болезнь авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:24
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1424|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 081
Обычно порчу делают, чтобы невестка свалила от драгоценного чада. А тут такое « сокровище», что всё наоборот.
Вот не зря говорят, что у Вселенной своебразное чувство юмора. Она слишком буквально всё понимает, поэтому просите правильно и конкретно.
Вспомнилось, слышала как-то. Девушка захотела выиграть «лимон» и маленький домик. И на дне города выиграла и лимон, и брелок в форме домика.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Talisha
Сегодня, 08:02
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1507|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 3 285
Вот мама... нет чтобы сына лечить от алкоголизма, она ещё и невестку привязала к своему сокровищу! И в кусты:(
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#3 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (487|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 580
Цитата: Talisha
Вот мама... нет чтобы сына лечить от алкоголизма, она ещё и невестку привязала к своему сокровищу! И в кусты:(

Полностью согласна! Я бы на ее месте предупредила будущую невестку, что сынок побухивает иногда. Хочешь - живи, не хочешь - не выходи замуж. А чтобы так насильно... да и какие их годы были?
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#4 написал: ELEMAT
Сегодня, 08:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2432|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 1 934
Цитата: Talisha
Вот мама... нет чтобы сына лечить от алкоголизма, она ещё и невестку привязала к своему сокровищу! И в кусты:(

Согласна! Это ж надо такое придумать - чтоб не смогла уйти! Редкостный мозг у человека сего...
+
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#5 написал: АЛЬКА
Сегодня, 08:34
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 26
Мне б/у муж на новоселье подарил цветочек комнатный с "сюрпризом" ..
Зарегистрирован: 4.09.2018
#6 написал: marzzz
Сегодня, 08:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (435|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 887
Цитата: АЛЬКА
Мне б/у муж на новоселье подарил цветочек комнатный с "сюрпризом" ..

А история где? smile
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#7 написал: DRUID
Сегодня, 09:59
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (142|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 771
Цитата: Talisha
Вот мама... нет чтобы сына лечить от алкоголизма, она ещё и невестку привязала к своему сокровищу! И в кусты:(


Таким мамам лишь бы сбагрить чадо от греха подальше. Передать в хорошие руки.

Свекра видать совсем невменяха была.
Грязную десятку на свадьбе подарить, позорище какое.

В лучших читала про подобную свекровь, та невестке гвозди в следы вбивала, чтобы далече не ускакала.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 10:52
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1989|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 812
Цитата: DRUID
Грязную десятку на свадьбе подарить, позорище какое.

Аще))) невтерпеж видать было всучить +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:28
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 55
Цитата: АЛЬКА
Мне б/у муж на новоселье подарил цветочек комнатный с "сюрпризом" ..

Цитата: marzzz
Цитата: АЛЬКА
Мне б/у муж на новоселье подарил цветочек комнатный с "сюрпризом" ..

А история где? smile

Подписываюсь. Ждём историю, wink

Цитата: DRUID
Цитата: Talisha
Вот мама... нет чтобы сына лечить от алкоголизма, она ещё и невестку привязала к своему сокровищу! И в кусты:(


Таким мамам лишь бы сбагрить чадо от греха подальше. Передать в хорошие руки.

Свекра видать совсем невменяха была.
Грязную десятку на свадьбе подарить, позорище какое.

В лучших читала про подобную свекровь, та невестке гвозди в следы вбивала, чтобы далече не ускакала.

Наташа говорила маме, что свекровь жадна была до невозможности. А тут сразу двух зайцев убила - и вроде как денежку подарила на свадьбу, чтоб не с пустыми руками идти, и дело своё "чёрное" сделала
Зарегистрирован: 16.11.2018
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