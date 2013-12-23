Порча в подарок на свадьбу

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:03

Причина: Авторская стилистика сохранена

Фиолетовая Дымка Просмотров: 688 Комментарии: 9 +17 Сегодня, 07:03 by

Эту историю поведала мне мама, а ей - мамина подруга Наташа.Замуж Наташа за Николая вышла в 1985 году. Свадьба стала итогом непродолжительных отношений длиной всего в два месяца. Молодость, чувство влюбленности, юношеский максимализм сделали свое дело. В момент, когда пара принимала подарки от гостей: конверты с деньгами, бытовую утварь и прочие нужные и важные вещи, к ним подошла свекровь Наташи, открыла кошелек, достала оттуда очень грязную десятирублевую бумажку и вручила ее лично в руки Наталье. Та неприятно удивилась такому "подарку", но бумажку взяла - не отказывать же свекрови.Отношения с молодым мужем после свадьбы разладились. Николай любил выпить и по "пьяной лавочке" мог и кулаки распустить. Пока встречались, как-то держался, а после свадьбы показал свою истинную натуру. Да и Наталья стала замечать, что начали у нее болеть ноги. Сначала просто тяжесть в ногах была, потом добавилась боль, затем боль стала совсем невыносимой. Ее водили по врачам, врачи разводили руками и говорили, что все хорошо. Девушке было страшно - 21 год, а она уже из дома выйти не может, да еще и муж, как оказалось, вовсе не тот принц, за которого она выходила замуж.Через какое-то время в гости из своей деревни прикатила свекровь. Увидев Наташу, она впала в ступор. Большая разница была между веселой, подвижной невестой и изможденной, замученной женщиной, которая лежала в кровати и не могла даже подняться,чтобы ее встретить. Свекровь ужаснулась и все рассказала Наталье. Оказалось, она очень боялась, что ее Коля окажется из-за своего характера и любви к выпивке "бесхозным", что рано или поздно, узнав, что он за человек, Наташа его бросит. Так боялась, что пошла к ведьме, что жила у нее в деревне и попросила что-то сделать, чтобы невестка не смогла уйти от Николая. То ли ведьма поняла все буквально, то ли обладала черным чувством юмора, но итогом стали отказавшие ноги Натальи. Свекровь извинилась, сказала,что больше ничем помочь не может и "была такова".Наталья рассказала все своей маме, Вере Сергеевне. Вера Сергеевна нашла другую "бабушку" и поехала к ней. Жила та "бабушка" в маленькой деревушке, но сарафанное радио сделало свое дело, и у ее порога выстраивалась очередь за помощью: кто избавиться от порчи, кто решить проблемы в делах, кто вернуть любимого. "Бабушка" сама выходила к очереди и смотрела, кого принять в первую очередь, а кому отказать. Так, она отказала девушке, желающей приворожить чужого мужа, не стесняясь в выражениях. Веру Сергеевну она приняла одной из первых и поинтересовалась, кому ж ее дочь перешла дорогу, что на нее такую сильную порчу сделали. Лечилась Наталья долго, пила заговоренную "бабушкой" воду и постепенно приходила в себя. Свекровь же на пороге даже не показывалась.Вскоре Наталья развелась с Николаем: последней каплей стало то, что он попьяни кого-то сильно избил, за что его посадили в тюрьму. Со свекровью она больше никогда не встречалась. А затем, вышла замуж за другого мужчину. Иногда общие знакомые рассказывали, что Николай совсем опустился, спился и так и не смог больше жениться, но Наталье это было уже совсем неинтересно.

Ключевые слова: Порча свадьба бабушка-ведунья ведьма болезнь авторская история

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