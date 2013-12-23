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Истории из жизни

Лесная "скорая" помощь

Рассказ бабушки-соседки: к лесу надо бережней относиться - мусор не бросать, деревья без надобности не ломать, живность не обижать. Тогда и лесной хозяин вреда не причинит и даже поможет, если нужно. Всю жизнь по лесам хожу и покровительство чувствую. Потому никакие змеи и клещи не страшны. Если в лесу не пакостить, то и наказания можно не бояться. Убеждалась в этом много раз. Но больше всего запомнился случай, когда по собственной неуклюжести ногу повредила. А до деревни далеко. В самую глушь ушла в поисках ягод. На ногу наступить больно, а идти так вообще невозможно. Телефонов не было тогда, помощи ждать неоткуда.

Страх накатил, как же выбираться отсюда с больной ногой. Расплакалась, села на какую-то корягу и начала помощи просить у хозяина лесного. И вдруг вижу, прямо под ногами, в траве, сверток лежит. Взяла, а там бинт эластичный. Замотала ногу, вроде полегчало, нашла палку и двинулась к просеке, по ней хоть двигаться легче. Иду еле-еле и слышу шум какой-то сзади. Обернулась, а там старик идет, кобыла рядом нарты тащит. Старик жестом показал, залазь, мол, подвезем. Ну у меня выбор невелик. Залезла. Хоть и странный дедок этот. Ничего не спрашивал, да и сам ни на какие вопросы не отвечал. Просто шел молча, а лошадь за ним. Довез до первых домов деревни, помог с саней слезть. А там друзья сына как раз гуляли, взялись помочь, до дома проводить. Обернулась спасителя поблагодарить, а его и нет уже. Парни сказали, что никого и не видели. Что одна я на окраине леса стояла.

При рассказе соседка ни разу не употребила слово "леший", называя только лесным хозяином. Нарты представляют собой сани, на которых северные народы ездят даже летом, но запрягаются в них в основном олени. И последний вопрос - бинт. Возможно, туристы выронили. Но все же считаю, что такое стечение обстоятельств явно не совсем обычное.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:47
Сегодня, 12:47 by Юлия РысьПросмотров: 654Комментарии: 4
+14

Ключевые слова: Лес леший помощь старик авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:51
+2
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Комментариев: 4 034
Если бы не бинт…
А остальное возможно. Этот «лесной хозяин» явился в облике, который не напугает скорее всего.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 13:01
+2
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Комментариев: 30
Бабушка очень близка к природе и обращает внимание на знаки. Многие бы даже не стали под ноги смотреть, а она настолько верила, что хозяин леса ей поможет, что интуитивно начала искать помощь в траве. Ну про деда-спасителя, может быть и совпадение. Многие люди соблюдают правила нахождения в лесу, бережно к нему относятся но тем не менее их и змеи жалят и пропадают они. Выборочная какая-то помощь со стороны лесного хозяина.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 16:51
+3
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Репутация: (1065|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 479
Автор, Вы меня простите, но что то сегодня у меня скептицизм просто прет.
что из себя лес представлял? я как представлю лошадь с санями В ЛЕСУ crazy .
Там что дорога была (заметьте, не тропинка!!!)?
Не представляю лошадь с санями снующую между деревьев. Без саней лошадь в лесу не очень то представляю (за исключением тех, кто катает желающих за деньги, да и то на открытых полянах).
даже если все ей это показалось, то на чем она сидела и кто ее вез? должна же быть материальная составляющая для ее мягкого места...
да и бинт - ХОП сразу под ногой....
и хочется верить в чудеса, но как то Вашей бабушке-соседке мне сегодня не верится (ИМХО)
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
#4 написал: Snejnay
Сегодня, 17:21
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Публикаций: 14
Комментариев: 449
Может быть телега , а не сани была? Сани - это зимняя упряжь. Я в детстве ездила с бабушкой и дедом Данилой на Телеге за ежевикой и репесом . +
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
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