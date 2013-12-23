Лесная "скорая" помощь

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:47

Юлия Рысь Просмотров: 654 Комментарии: 4 +14 Сегодня, 12:47 by

Рассказ бабушки-соседки: к лесу надо бережней относиться - мусор не бросать, деревья без надобности не ломать, живность не обижать. Тогда и лесной хозяин вреда не причинит и даже поможет, если нужно. Всю жизнь по лесам хожу и покровительство чувствую. Потому никакие змеи и клещи не страшны. Если в лесу не пакостить, то и наказания можно не бояться. Убеждалась в этом много раз. Но больше всего запомнился случай, когда по собственной неуклюжести ногу повредила. А до деревни далеко. В самую глушь ушла в поисках ягод. На ногу наступить больно, а идти так вообще невозможно. Телефонов не было тогда, помощи ждать неоткуда.Страх накатил, как же выбираться отсюда с больной ногой. Расплакалась, села на какую-то корягу и начала помощи просить у хозяина лесного. И вдруг вижу, прямо под ногами, в траве, сверток лежит. Взяла, а там бинт эластичный. Замотала ногу, вроде полегчало, нашла палку и двинулась к просеке, по ней хоть двигаться легче. Иду еле-еле и слышу шум какой-то сзади. Обернулась, а там старик идет, кобыла рядом нарты тащит. Старик жестом показал, залазь, мол, подвезем. Ну у меня выбор невелик. Залезла. Хоть и странный дедок этот. Ничего не спрашивал, да и сам ни на какие вопросы не отвечал. Просто шел молча, а лошадь за ним. Довез до первых домов деревни, помог с саней слезть. А там друзья сына как раз гуляли, взялись помочь, до дома проводить. Обернулась спасителя поблагодарить, а его и нет уже. Парни сказали, что никого и не видели. Что одна я на окраине леса стояла.При рассказе соседка ни разу не употребила слово "леший", называя только лесным хозяином. Нарты представляют собой сани, на которых северные народы ездят даже летом, но запрягаются в них в основном олени. И последний вопрос - бинт. Возможно, туристы выронили. Но все же считаю, что такое стечение обстоятельств явно не совсем обычное.

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