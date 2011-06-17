Деревенские истории. Старичок-лесовичок

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:30

Geogirl Просмотров: 694 Комментарии: 7 +23 Сегодня, 11:30 by

Еще одна история из деревенской жизни одного села в Вологодской области.Местные жители, а в основном это уже бабушки и дедушки, верят в Дедушку Леса или Хозяина Леса. Леший живет в густом и темном лесу, бережет лес и иногда показывается на глаза простым людям. Говорят, что наказывает он браконьеров, тех, кто мусорит в лесу, тех, кто жжет костры. А вот людям с добрым сердцем может и помочь. Раньше я уже рассказывала, как Лесной Дедушка вывел из чащи меня и мою сестренку, расскажу еще несколько историй.1. Это случилось с тетей Верой, моей родственницей (чтобы не запутались: тетя Вера – невестка моей бабушки Маши, и несколько раз в год она приезжала в наше село). Тогда Вера была еще молодой женщиной, было ей 25, и она приехала со своим мужем к его родителям отдохнуть летом. В тот день Вера ходила к подруге в гости, которая жила недалеко от леса. После чая Вера решила ненадолго зайти в лес, пособирать немного ягод к чаю. Надо сказать, что время было неспокойное, в тех местах «ходил убивец», какой-то маньяк, который убил двух девушек из соседних деревень в лесу. По селу ходить было безопасно, а вот в лес одной девушке заходить было нельзя. Несмотря на запрет, Вера решила зайти недалеко, однако забыла о времени и ушла довольно далеко. Вдруг услышала, как ее кто-то окликнул. Обернулась - а ее зовет какой-то дедушка. Невысокий, одет как все деревенские.- Девушка, ягоды собираешь?- Да, дедушка, решила собрать немного.- Ну, это хорошо, только поздно уже. Давай я тебя до деревни провожу.Пошли вместе к селу, разговорились. И тут за деревом Вера увидела незнакомого мужика, который пристально смотрел на нее.- Не бойся, милая, не тронет, я с тобой.Так и довел ее до ближайшего дома, а там уже и до родного дома было недалеко. Хотела его Вера поблагодарить за компанию, а дедушка словно исчез.А спустя неделю поймали «убивца», а в нем Вера узнала страшного мужика, который смотрел на нее. Рассказала свекрови о таинственном дедушке, бабушка Маша и сказала, что Лесной Дедушка это был, он и защитил.2. Был случай и с дедом Иваном, отцом бабушки Маши. Был дед уже немолод, уже правнуки были взрослые, в техникуме учились. Но несмотря на возраст, дед Иван был бодрым крепким стариком, ходил еще и на охоту, и за грибами, сено косил, только вот сердце уже было немолодое совсем, болело иногда. В тот раз он пошел один за грибами, тут и нашла его беда – сердце прихватило. Сел на землю, подумал, что тут и останется. Людей кругом не было, помощи ждать не приходится. Вдруг увидел, как из чащи вышел невысокий старичок с корзинкой. Подошел он к дедушке Ивану, без слов положил ему руку на грудь, и сразу стало легче. Спустя несколько минут приступ прошел. Дед Иван спросил имя незнакомца, а тот усмехнулся и ответил: «Да имен-то у меня немало, кто как хочет – так и зовет. Ты бы один-то не ходил по лесу, сейчас я помог, а занят я буду, так что же, помирать, что ли, будешь? Ну, иди, Ваня, иди, долго еще проживешь!» - и пошел дальше. Дед Иван еще немного посидел, потом домой вернулся. Говорит, что лесовик это был, он и помог.3. В 70-е годы приехали в наше село комсомольцы на летнюю практику. Кто-то – в помощь агроному, кто-то – в медицинский пункт практику проходить. Собралась дружная компания, все молодые, веселые. Днем работали, а по выходным дням ходили на речку купаться, в лес. И вот, в один из таких веселых дней ребята (а приехали тогда в село одни парни) позвали местных девчонок с собой. Природа, домашняя еда, ну и самогон, конечно же.Искупались в реке, видимо, хмель в голову ударил, и один из парней, назовем его Васей, стал активно приставать к девушке. Та ему отказала, а он приставать не перестал. Его друзья успокоили, девчонки разбежались. Стали уже парни возвращаться в школу, где они летом жили, а Вася решил пройтись немного по лесу. Там-то он и встретил странного старичка, который вышел к нему откуда-то из чащи леса и стал упрекать.- И не стыдно тебе?! А еще учишься в городе на фельдшера! Напился, намусорил, к девушке приставал! Совесть-то есть?!Еще не окончательно протрезвевший парень невежливо посоветовал старичку «идти быстро-быстро и далеко-далеко». Тот усмехнулся и говорит:- Я-то пойду, а вот ты, юноша, надолго забудешь, как к девчатам приставать! - и ушел.Вернулся Василий уже ближе к ночи, лег спать, а наутро у него, пардон, интимное место так опухло, будто слепни искусали! Пришлось везти бедолагу в ближайший город к врачу. Тот и одно средство пробовал, и другое, но ничего не помогало. Только спустя пару недель прошло.Фельдшер, у которого парень практику проходил, забыв о клятве молчания о болезнях пациента, разболтал всем местным: и про недуг парня, и про его рассказ о странном дедушке. Вот местные и говорят, что Лесовик его наказал за недостойное поведение.Таких историй очень много. Рассказывают о том, как он помог пастуху найти заблудившуюся корову, как часто выводил из леса потерявшихся детей, как помог остановить лесной пожар. В описании Лесного Деда есть немало сходств: говорят, что он маленького роста, худощавый, на вид уже очень старый дедушка, одетый скромно, в руках у него корзинка или же небольшой туесок за плечами.После всех историй про Хозяина Леса невольно начинаешь верить в леших, лесовиков, домовых и кикимор. Кстати, кикиморы, по рассказам местных, тоже есть, но о них уже в следующей истории.

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