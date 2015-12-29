Сильнее смерти...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:24

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 323 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 01:24 by

У меня есть подружка, Катька. У неё был молодой человек - любовь была безумная, любили очень сильно друг друга, он о ней заботился, воспитывал постоянно. Парень был неместный, прописан вообще в другой области, а в нашем городе просто работал. В апреле 2009 уехал на две недели в село проведать родителей. Через пару дней Кате звонит его мама. Димка разбился на мотоцикле, лежит в местной больнице, где нет ни нормального оборудования, ни опытных врачей, в себя не приходит, состояние крайне тяжёлое. На Катерину было страшно смотреть. Что называется "ушла в себя" - ни с кем не разговаривала, постоянно плакала.Родители парня договорились с областной больницей, что за очень хорошие деньги Диму туда аккуратно перевезут и начнут усиленно лечить. Договор заключили, но не успели его исполнить. Hе приходя в себя, Дима умер...Катюха вообще почернела вся... Она перестала пить, есть, тупо сидела и плакала...Поехала к нему на похороны. С ней поехала её мама. На похоронах она увидела в гробу Димку... своего любимого Димку, Но после всех манипуляций, проделанных с ним после аварии, он абсолютно не был похож на человека, которого она любила... Она даже перестала плакать, заявила всем, что это не он. Началась истерика, её накачали успокоительным и уложили спать.Прошёл месяц, она по-тихоньку начала жить. Но случилась следующая неприятность. Ей приснился её Дима - весь такой красивый - oн звал её к себе, манил рукой. Ну она, естественно, повинуясь желаниям, двинулась на зов, и когда оставался один шаг, её начала трясти её мама со словами: "Катюша, проснись! Катенька, открой глазки! Катя, просыпайся". Проснулась.. Через некоторое время ей снова снится этот сон, и снова её будит мама в момент, когда оставался один шаг. Катька маме про сон ничего не говорила. Но после того, как сон приснился в третий раз, и в третий раз её разбудила мама(чувствовала что-то, скорее всего, какую-то невидимую опасность), Катька раскололась. Мама ужаснулась и отправила её в церковь. Катерина заказала отпевание, и сон больше не снился, но на всякий случай, так сказать, в шутку, она сказала, что и кому из своих вещей она завещает, ведь есть поверье, что если во сне пойдёшь за мертвецом - тоже вскоре умрёшь.Периодически мы ходим в церковь, ставим свечку за упокой. Батюшка нам сказал, что, если он постоянно звал её к себе, значит, он любил её больше жизни...Сейчас - тьфу,тьфу,тьфу - всё нормально. Скоро будет год, как его не стало. Катя опасается, что после этой даты с ней опять начнёт что-то происходить. За неё переживаю и я. Страшно очень. Ведь никто не знает, что находится "ТАМ"...Автор - Лёля.

Ключевые слова: Подруга Катя авария смерть парня похороны сон поверье страшно

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