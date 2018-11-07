Пуля-дура

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:21

V.V.Pukin Просмотров: 65 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:21 by

Случай описан по рассказу моего дяди-фронтовика Георгия.Служил в их миномётном дивизионе боец по имени Яков. Ну как боец… Ружьё у него, конечно, было. Только пострелять всё никак не получалось. Да и не особо рвался Яша в бой. Был он приставлен к лошадям. Потому и отсиживался в горячие моменты подальше от передовой. Не говоря уже про рукопашные схватки с лютым ворогом. К тому же, у миномётчиков иные задачи.Несмотря на свою сравнительно безопасную для здоровья военную обязанность, Яша постоянно ходил перевязанный бинтами. То его лошадь укусит, то конь на ногу наступит, то телегой зашибёт… Страдалец, одним словом. И нытик был тот ещё. Любой разговор в конечном итоге сводил к тому, как ему достаётся на этом проклятом фронте. Только сочувствия от товарищей дожидался не часто. Не то время было…Хоть воины из миномётных расчётов, в большинстве случаев, не подымались в штыковые атаки, но порой и им приходилось биться в рукопашную с немцами. Дядя Георгий рассказывал несколько эпизодов. Только ничего мистического в них не было. Одна суровая реальность жизни. И смерти. По его словам, сам он лично застрелил несколько фашистских солдат в ближнем бою…Вот в один такой тяжёлый момент, когда пехотинцам и десантникам потребовалась поддержка, в дивизионе мобилизовали всех, кто мог держать в руках оружие. В том числе и хозслужбу вместе с конюхом Яшей.Немцы предпринимали несколько атак, но красноармейцы их смогли все отбить. К сожалению, понеся большие потери. Тяжелораненых не успевали вывозить в тыл. Яков попытался было остаться при лошадях и телегах, но с этим справились санитарки, сопровождавшие раненых солдат. Так что пришлось конюху вместе с остальными бойцами держать оборону в окопах. Правда, недолго. После очередного артобстрела вывалился он из какого-то закутка, голова перебинтована почти полностью, одни глаза видны. Хромает, падает, сознание теряет. Здорово, видать, зацепило бедолагу. Обидно, даже повоевать не успел!..Посадили его на телегу к другим подбитым и подстреленным, отправляемым в полевой госпиталь. Но едва тронулись, как раздался звонкий удар о солдатскую каску, и перебинтованный Яков завалился набок. Шальная пуля-дура или снайпер прицельно послал – неизвестно.Санитарка с другим раненым солдатом тут же принялись оказывать первую помощь, так как подстреленный конюх ещё дышал. Разбинтовали голову, чтобы обработать новую рану, но с изумлением обнаружили, что кроме свежей дырки других повреждений у горе-вояки нет.По всему выходило, что находчивый Яша сам себе перевязал бинтами хитроумную башку, симулируя тяжёлое ранение. Таким способом решив вырваться с места сражения, подальше от сеявших всюду смерть мин и снарядов. Но судьбу-злодейку, оказалось, не проведёшь. Что симулировал, то и прилетело…До полевого госпиталя конюх Яков не доехал. Так на телеге и умер.07.11.2018.

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