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Истории из жизни

Солдатский оберег

Случай рассказан моим дядей-фронтовиком, Георгием.

Во время Великой Отечественной войны миномётчик Георгий с ранением попал в госпиталь. Там сдружился со своим сверстником из пехотного полка, тоже залечивавшим боевые раны. Этот пехотинец и поведал новому товарищу необычную историю, произошедшую совсем недавно.

Служил в их пехотном полку молодой боец из далёкого сибирского посёлка. Имени Георгий не запомнил, какое-то совсем простое. Пусть будет Иван. Парень на редкость отважный. Не прятался ни от пуль, ни от осколков. При артобстрелах и бомбардировках спокойно дымил цигаркой, посмеиваясь над плюхающимися в пыль и грязь товарищами. В атаку всегда бросался первым и в ближнем бою дрался, как разъярённый медведь. Крушил немцев направо и налево всем, что попадало под руку. Но несмотря на то, что лез в самое пекло, оставался жив и даже серьёзных ранений не получал ни разу.

Специальной подготовки по рукопашному бою у Вани не было, свою ловкость и умение справляться с двумя-тремя вражескими солдатами одновременно объяснял тем, что научился этому в уличных стычках. Тогда в небольших посёлках и деревнях молодёжь частенько выходила драться стенка на стенку. Причём, бились порой вусмерть - дубьём, цепями и прочими подручными средствами. Сейчас эта «добрая традиция» подзабыта, и слава Богу…

Почти год успел повоевать Иван на передовой. За это время поубивало почти поголовно несколько пополнений пехотинцев в полку, а он словно заговорённый. На удивлённые вопросы сослуживцев отвечал, что просто везёт пока. Но однажды секрет раскрылся.

В тот раз воинам организовали настоящую баню в каком-то городке. Когда раздевались, кто-то из солдат обратил внимание на кожаный мешочек, который Ваня снимал с шеи перед помывкой. Насели на парня, мол, что да зачем. Покажи да расскажи… Ну, он и рассказал.

Мешочек кожаный на ремешке – оберег солдатский. Дала его родная бабка. Когда Ивана с другими новобранцами грузили по машинам, чтобы отправить на фронт, бабушка, прощаясь, повесила этот мешочек внуку на шею и сказала:
- Ты, Ванька, хоть и крещёный, да креста не носишь. Гордыня комсомольская не позволяет. Грех это. Но коли не хочешь мамкино сердце разбить и сгинуть вдали от родного порога – не снимай мой оберег. И никому не передавай его.

Ваня бабушку свою любил, даже немного побаивался, как, впрочем, и другие родственники да знакомые. В посёлке считали её знахаркой. Многим людям помогала она справляться с хворями и прочими напастями. Вершила лишь добрые дела, но при желании, могла, наверное, и худое сотворить.

Никогда зря языком не болтала, если что сказала – так тому и быть. Поэтому Иван не посмел ослушаться своей бабули. Наказ её строго соблюдал – носил всё это время на шее солдатский оберег…

- Вань, а что там внутри этого мешочка? Давай глянем.
- Не знаю, братишки, бабуля запретила его развязывать. Думаю, крестик мой завернула, который я забросил и не носил. А может, ещё чего… Отстаньте, любопытные!

Посмеялись солдатики над суеверным парнем да отстали. Поспешили в баньку париться – время-то ограничено.

А после помывки оказалось – кожаный мешочек пропал! Иван перерыл все вещи: и свои, и соседей – нет оберега. Солдатам, конечно, смех один:
- Ну вот, говорила бабка, не снимай мешочек! Так он обиделся и сбежал от тебя…

Ваня, хоть и был огорчён пропажей ладанки, но особо не расстроился, или виду не показал. Отшутился, мол, оно и к лучшему - не надо теперь шею кожаным ремешком натирать. Бросил бесплодные поиски и побежал со всеми строиться.

Не прошло и недели с того случая, как Ванюшку убило осколком. Наповал.

Шёл бой за небольшой населённый пункт. Немцы почти сразу его оставили, поэтому потерь, можно сказать, не было. Погибли лишь Ваня и ещё два-три бойца. У одного из тех погибших солдат в кармане отыскался и пропавший Ванькин оберег. Видно, подслушав рассказ о магических защитных свойствах ладанки, решил нечистый на руку вояка притырить заветный талисман. Да только не спасло это от вражеской пули.

Теперь, когда разрешения спрашивать было не у кого, солдатики развязали узелок на кожаном мешочке и осторожно развернули ладанку. Внутри оказалась обычная зола, волосы, несколько молочных детских зубов и ещё какой-то «сор». Нательного крестика, как предполагал до того Ваня, не нашлось.

Сам мешочек тоже был не прост. Вырезан в форме креста, а на внутренней поверхности (видимо, раскалённым клеймом) выдавлены несколько непонятных слов. Что это за слова - рассказчик не запомнил, да и мудрёно больно звучали они…

06.11.2018.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:03
Вчера, 16:03 by V.V.PukinПросмотров: 846Комментарии: 6
+19

Ключевые слова: Талисман оберег ладанка немцы фашист защита война Великая Отечественная пуля пехота пехотинец солдат бой сражение 1941-1945 авторская история

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Комментарии

#1 написал: Шонди
Вчера, 17:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 274
Интересная история.
Зарегистрирован: 10.07.2015
#2 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 279
Не выбрасывайте молочные зубки своих детей. Для них в будущем это реально очень сильный оберег.
Жаль, что я сама об этом узала только недавно, когда мои дети уже выросли, а все их молочные зубки "обменяны у мышки на золотые".
Зарегистрирован: 10.07.2018
#3 написал: Tigger power
Вчера, 20:39
+2
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Публикаций: 6
Комментариев: 3 629
Сказано было не снимать, вот и не надо было +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Spivachka
Вчера, 21:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 195
Жаль парня.
А что за оберег из молочных зубиков?
Зарегистрирован: 8.11.2017
#5 написал: Light_a_dark
Вчера, 21:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 279
Цитата: Spivachka
А что за оберег из молочных зубиков?


Как мне обьясняли, свой молочный зуб нужно просто хранить у себя. По возможности носить с собой. В чем и где это уже личное дело каждого. Свой молочный зубик оберегает от неприятностей, энергетических негативных воздействий.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#6 написал: marzzz
Вчера, 21:26
0
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Репутация: (430|0)
Публикаций: 85
Комментариев: 5 728
Какая разница, что. Лишь бы помогало. Даже если это пустышка с эффектом плацебо.
Только пуля - дура.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
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