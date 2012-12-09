Присмотритесь к следам

Присмотритесь к следамЗимнее морозное утро. Выходной день. Пошли с мамой на лыжах в лес, захватив собак. Лыжня проходила по старой лесной просеке. Настроение было замечательное, радовались, что снегоходы не успели испортить лыжню.
С самого начала пути мое внимание привлекли следы. Обычные человеческие следы, ничего странного. Еще посмеялись, что не мы одни такие чудики, которым приспичило сделать вылазку на природу в такой мороз. Тяжело, наверное, идти по такому снегу без лыж, следы явно свежие.
Время от времени мы поглядывали на эти следы, пока не произошло то, что вогнало нас в ступор. Следы обрывались возле огромной лиственницы. Они не имели продолжения и не поворачивали обратно. Будто человек либо испарился, либо вскарабкался на дерево. Посмотрели вверх, дерево, несмотря на высоту, хорошо просматривается. В солнечном свете видно даже ворону, сидящую на самой верхушке, и белку, перескакивающую с ветки на ветку. Отсутствие логического объяснения стало вызывать тревогу и даже страх. Куда мог деться человек? Улетел по воздуху или ушел, перепрыгивая с дерева на дерево, как белка?
Огляделись вокруг еще раз и поспешили скорее уйти оттуда. Прошло несколько лет, но мне так и непонятно, что это было. От одной мысли о том, что мы тогда столкнулись с чем-то мистическим, например, оборотнем, делается жутко. Знакомый высказал предположение о портале, но для меня это как-то вообще за гранью фантастики. Хочется почитать ваше мнение по этому поводу.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12 by Юлия РысьПросмотров: 898Комментарии: 9
Ключевые слова: Лес следы оборотень портал авторская история