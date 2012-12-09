Присмотритесь к следам

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:12

Юлия Рысь Просмотров: 898 Комментарии: 9 +18 Сегодня, 10:12 by

Зимнее морозное утро. Выходной день. Пошли с мамой на лыжах в лес, захватив собак. Лыжня проходила по старой лесной просеке. Настроение было замечательное, радовались, что снегоходы не успели испортить лыжню.С самого начала пути мое внимание привлекли следы. Обычные человеческие следы, ничего странного. Еще посмеялись, что не мы одни такие чудики, которым приспичило сделать вылазку на природу в такой мороз. Тяжело, наверное, идти по такому снегу без лыж, следы явно свежие.Время от времени мы поглядывали на эти следы, пока не произошло то, что вогнало нас в ступор. Следы обрывались возле огромной лиственницы. Они не имели продолжения и не поворачивали обратно. Будто человек либо испарился, либо вскарабкался на дерево. Посмотрели вверх, дерево, несмотря на высоту, хорошо просматривается. В солнечном свете видно даже ворону, сидящую на самой верхушке, и белку, перескакивающую с ветки на ветку. Отсутствие логического объяснения стало вызывать тревогу и даже страх. Куда мог деться человек? Улетел по воздуху или ушел, перепрыгивая с дерева на дерево, как белка?Огляделись вокруг еще раз и поспешили скорее уйти оттуда. Прошло несколько лет, но мне так и непонятно, что это было. От одной мысли о том, что мы тогда столкнулись с чем-то мистическим, например, оборотнем, делается жутко. Знакомый высказал предположение о портале, но для меня это как-то вообще за гранью фантастики. Хочется почитать ваше мнение по этому поводу.

Ключевые слова: Лес следы оборотень портал авторская история

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