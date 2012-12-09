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Истории из жизни

Присмотритесь к следам

Зимнее морозное утро. Выходной день. Пошли с мамой на лыжах в лес, захватив собак. Лыжня проходила по старой лесной просеке. Настроение было замечательное, радовались, что снегоходы не успели испортить лыжню.

С самого начала пути мое внимание привлекли следы. Обычные человеческие следы, ничего странного. Еще посмеялись, что не мы одни такие чудики, которым приспичило сделать вылазку на природу в такой мороз. Тяжело, наверное, идти по такому снегу без лыж, следы явно свежие.

Время от времени мы поглядывали на эти следы, пока не произошло то, что вогнало нас в ступор. Следы обрывались возле огромной лиственницы. Они не имели продолжения и не поворачивали обратно. Будто человек либо испарился, либо вскарабкался на дерево. Посмотрели вверх, дерево, несмотря на высоту, хорошо просматривается. В солнечном свете видно даже ворону, сидящую на самой верхушке, и белку, перескакивающую с ветки на ветку. Отсутствие логического объяснения стало вызывать тревогу и даже страх. Куда мог деться человек? Улетел по воздуху или ушел, перепрыгивая с дерева на дерево, как белка?

Огляделись вокруг еще раз и поспешили скорее уйти оттуда. Прошло несколько лет, но мне так и непонятно, что это было. От одной мысли о том, что мы тогда столкнулись с чем-то мистическим, например, оборотнем, делается жутко. Знакомый высказал предположение о портале, но для меня это как-то вообще за гранью фантастики. Хочется почитать ваше мнение по этому поводу.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12 by Юлия РысьПросмотров: 898Комментарии: 9
+18

Ключевые слова: Лес следы оборотень портал авторская история

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Комментарии

#1 написал: Кода
Сегодня, 11:39
+4
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 549
Не разделяю скептического (судя по количеству плюсов и комментариев) отношения к подобным историям.
Как раз, именно такие, казалось бы, незначительные моменты и нагоняют страху, ставя обыденную нашу логику в тупик!
В данном случае, воображение может подсказывать что угодно: портал, оборотень, похищение человека каким-то монстром сверху (с крыльями?), наведённый морок или отвод глаз... это не очень важно (понятно, что для Автора, как свидетеля, это не так).
Важнее то, что это мелкое, по сути, явление логически очень сложно объяснить.
И именно поэтому, мне нравится эта история, и именно поэтому, я ставлю свой плюс ей.
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#2 написал: Black Bagira
Сегодня, 13:05
+3
Группа: Посетители
Репутация: (654|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 123
У Сергея ( conjure one ) есть очень похожая история , так же он шёл на лыжах и увидел, что чужая лыжня внезапно обрывается (прости Серёжа, что влезла с этим комментарием). Тоже хожу одна на лыжах в лесу и врезалась в память эта история, потому что стало жутковато...
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#3 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 13:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 124
Представляю эти ощущения - лес, мороз, деревья потрескивают, тишина - и обрывающиеся следы.
Так бы можно было предположить дурацкий вариант - человек задом ушел по своим же (в детстве так прикалывались), но непонятно - зачем.
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#4 написал: hronika
Сегодня, 13:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (361|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 45
Цитата: Zero Endorphine

Так бы можно было предположить дурацкий вариант - человек задом ушел по своим же (в детстве так прикалывались), но непонятно - зачем.
.

Как непонятно зачем? Поприкалывались кто-то, попугали таких вот лыжников
Зарегистрирован: 2.07.2016
#5 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 13:41
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 8
Цитата: hronika
Цитата: Zero Endorphine

Так бы можно было предположить дурацкий вариант - человек задом ушел по своим же (в детстве так прикалывались), но непонятно - зачем.
.

Как непонятно зачем? Поприкалывались кто-то, попугали таких вот лыжников

Этот вариант отпал сразу т.к пройти задом такое расстояние и ни разу не оступиться, не наложить один след на другой....видимо очень талантливые приколисты.
Зарегистрирован: 28.10.2018
#6 написал: conjure one
Сегодня, 14:37
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5770|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 244
Цитата: Black Bagira
У Сергея ( conjure one ) есть очень похожая история , так же он шёл на лыжах и увидел, что чужая лыжня внезапно обрывается (прости Серёжа, что влезла с этим комментарием). Тоже хожу одна на лыжах в лесу и врезалась в память эта история, потому что стало жутковато...


Спасибо, Лида) Всё норм) Я этот случай очень хорошо помню) Подобное, как минимум, вызывает недоумение, но вот хотя бы ещё кому-то удалось увидеть нечто подобное. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#7 написал: holsten
Сегодня, 14:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 487
А может были специальные, для розыгрышей, ботинки со следами наоборот?
Зарегистрирован: 18.01.2013
 
#8 написал: OlgaFF
Сегодня, 15:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 289
Прикольно!- ну, в смысле, странно это очень и жутковато. Представила себя на месте ГГ, не понравилось ощущение. Действительно, странно.... плюс.
Зарегистрирован: 29.12.2015
#9 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 15:56
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 8
Цитата: holsten
А может были специальные, для розыгрышей, ботинки со следами наоборот?

все равно человек должен был пройти 2 раза , аккуратно наступая в свои же следы, цепочка то одна. Несколько километров так идти пришлось бы.
Зарегистрирован: 28.10.2018
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