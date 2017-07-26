Домовые, призраки и монстры: ижевчане рассказали страшные истории из своей жизни

Сущности

Гости из другого мира

Игры духов

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:39

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 161 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 03:39 by

- Я часто вижу во сне и наяву сущностей, название которых я даже назвать точно не могу. Это и мужчина с копытами вместо ног, и домовые, и просто неподдающиеся описанию существа. Я к этому уже привыкла и стараюсь не придавать этому значения. Но один случай у меня до сих вызывает мурашки на коже при воспоминании.Я сплю и понимаю, что меня из кровати что-то тащит к дверям квартиры. Не могу сказать, за ногу меня взяли или за руку – просто тело перемещалось по полу. Я кричала, пыталась поймать ножку кровати или ухватиться за дверь, но все напрасно. В итоге каким-то чудом я дотянулась до выключателя света в коридоре. Очнулась и понимаю, что я лежу у входной двери, схватившись за одеяло. Что это было? Кто меня тянул? Это было во сне или наяву? Я ответить не могу.Также Лариса поделилась историей, в которой ключ, которым она закрывала дверь, поворачивался сам в обратную сторону.- Я работала учителем, после урока закрываю класс и понимаю, что после первого поворота ключ дальше не идет, отпускаю его, а он сам в обратную сторону поворачивается. Я еще раз закрыла, а он опять обратно. И слышу голос: "Не надо закрывать". Как вспомню, сразу жутко становится.Маше было всего 13, когда она столкнулась с необъяснимым. По классике жанра девочка дома была одна.- Я принимала душ. Как только я его выключила, то услышала резкий грохот на кухне, и как 2 пары ног убегают из нее по коридору. Дома никого не было, да и не скоро должны были вернуться. Мне было страшно выйти из ванны, поскольку подумала, что единственным объяснением могут быть грабители. Поэтому с закрученным полотенцем в руках я потихоньку начала пробираться за кухонным ножом... Нет, ну а что, надо же чем-то себя спасать. Захожу и вижу, что подставка для тарелок из сушки стоит на раковине. Дома, конечно, никого не было и не могло быть. Шкаф кухонный с дном, выпасть сушилка на раковину точно не могла, при всем этом ни одна тарелка не разбилась. После этого я долго не могла оставаться дома одна.- Был очень холодный день. Я решила остаться на ночь у подруги. Мы долго разговаривали, была уже глубокая ночь, что глаза сами по себе закрывались. У подружки есть маленькая ручная собачка, которая постоянно пугает ее по ночам странными звуками. Я слышу, что на кухне кто-то шуршит в мусорном ведре. Думаю: ну вот началось, песик начал вредничать. Поворачиваюсь и понимаю, что питомец моей подруги лежит у меня в ногах. Тогда кто до сих пор шуршит пакетами на кухне? От страха я подскочила, перепрыгнула через подругу и уткнулась носом в стенку. Что это было – для меня до сих пор большой вопрос.- Это случилось несколько лет назад, в декабре, в санатории под Звенигородом. Я там отдыхала со своей одногруппницей Сашей, которая утверждает, что видит людей, которые давно умерли. Так вот, мы сидели на кровати и болтали о потусторонних силах и людях, которые все это чувствуют и видят. И тут она неожиданно мне говорит, что быть таким скептиком, как я - нельзя, ибо если я чего-то не вижу, это не значит, что этого нет. Затеялся спор, и она решительно встала с кровати и заявила, что сможет мне это доказать! Она выключила свет и зажгла свечу, поставив ее напротив стены так, чтобы свет падал только на стену. Саша села ко мне и сказала, что ноги с пола лучше поднять!Меня это, конечно, веселило, но тень сомнения закралась. Так вот, сидим мы на моей кровати и смотрим на стену... минут 10 ничего не происходило, и меня это уже начало утомлять, как вдруг я вижу тень женщины!!! Она идет спокойно, а в руках у нее зонт. Тут я чуть с ума не сошла, поскольку прекрасно понимала, что в номере никого, кроме меня и Саши, нет. Если бы Саня меня в этот момент за руку не взяла, я бы точно потеряла сознание. Секунд через 20 тень ушла, и мне стало легче. Но Саша предупредила, что она пришла не одна (это она про тень женщины).Через некоторое время по нашей стене пошла тень старухи и маленького мальчика. Женщина держала его за руки! Самое страшное, что эти тени были как настоящие. Это как будто я кино смотрела! Спустя некоторое время все прошло, и Саша включила свет со словами, что мне вставать с кровати пока нельзя! Она открыла окно, начала махать руками и жестами «выгонять» невидимую нечисть из моей комнаты. Минут через 10 Саша разрешила мне встать со словами: «Как-то так!»Виктория рассказала нашему порталу три жуткие истории, причем одна страшнее другой.- Первая. Не помню, что был за день. Жили мы тогда с сестрой у бабушки в однушке. Напротив нашей с сестренкой кровати стоял шкаф с одеждой. Ночь. Гроза. Сверкают молнии. Я проснулась среди ночи и увидела, как из шкафа на меня смотрит мужское лицо, окровавленное и с ненавистью в глазах. Я испугалась, разбудила сестру, она увидела и истошно заорала. Бабушка вскочила и включила свет – лицо пропало. После этого мы неделю спали со светом.Вторая история. Купила мама квартиру, не в новостройке. Сделала ремонт. Думаю, понимающие оценят, в результате ремонта зеркало в коридоре оказалось напротив зеркала в ванне. Как-то вечером пошла я умываться, дома была одна. В ванне свет не работал, поэтому включила свет в коридоре и открыла дверь. Стою, чищу зубы и тут вижу в отражении, как мне на плечо ложится зелёная, вся в язвах, с длинными ногтями, рука. Я оглянулась — никого. А в отражении рука за плечо меня тронуть пытается. Не дочистила я тогда зубы.Ну и совсем на грани шизофрении — о знакомой девочке. Мы познакомились, потому что на площадке она все время обо что-то ударялась головой, спотыкалась, падала. Я решила помочь и начала разбираться в чем дело. Короче, был у этой девочки невидимый друг. Выглядел он как злой клоун. Он советовал ей биться обо все головой, ставил подножки… В общем, обижал ее. Начала я с ней общаться на тему, что такой друг и не друг. А через неделю девочка пропала. Не переехала. А как будто и не было ее никогда. И друзья ее, и другие мамы на площадке говорили, что не знают никакой Маши (так ее звали) и не было ее тут.Автор - Юлия Стерхова.

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