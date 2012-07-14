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Истории из жизни

Игра в слова

Много лет назад мой муж был начальником заставы на границе с Молдовой. Застава находилась в селе, и мне там предстояло прожить два с половиной летних месяца (я на большее не соглашалась). Я очень хотела, чтобы муж снял дом без хозяев, но таких там не оказалось. Впрочем, хозяева сказали, что скоро уедут.

Это был большой, но какой-то бестолковый дом с кучей комнат. нам отдали самую отдалённую, окнами в сад-огород, узкую, длинную. Две кровати по бокам от стен, шкаф и круглый стол со скатертью в пол возле окна. И собственная дверь с крохотным крылечком в этот сад.

Муж почти всё время проводил на своей беспокойной заставе. Я каждый день проходила мимо неё, когда шла загорать на берег Днестра. По ночам я тоже почти всё время была одна. Тогда не было сотовых, а в этом селе и обычных телефонов. Но муж провёл связь, и я могла звонить ему. Там по вечерам часто до утра отключали электричество, и супруг принёс мне с заставы большой фонарь ФАС: мне его надолго хватало.

Когда наши хозяева уезжали, то сказали мне, что, мол, они-то уезжают, но в этом доме я не буду одна, здесь есть кому приглядеть за мной. Я тогда подумала, что они имели в виду моего мужа, а потом поняла, что не мужа...

Когда отключали свет, я брала фонарь, садилась за круглый стол и читала. Но однажды читать было уже нечего и я, от нечего делать, стала играть со скорлупой от съеденных фисташек (в то лето нам откуда-то передали целый мешок фисташек). Я складывала из них на столе геометрические фигуры, цветы, пауков, насекомых, зверей... Потом надоело и я ушла спать.

А утром увидела, что все мои изображения перемешаны, а оставлено только одно - паук. Я сначала подумала, что в окно ночью прыгнула кошка и это её лап дело, а оставленное изображение - случайность. Я иногда видела их окна чужую серенькую кошечку.

На следующую ночь я опять выложила какие-то фигурки и одно слово: "Кто?"

Я пыталась не спать, чтобы увидеть кошку (закрыть окно я не могла из-за духоты), но всё равно уснула. А утром увидела , что буквы "к" нет и осталось "то" - ответ на мой вопрос.

Я потом опять оставила на столе слово "кот?" А утром увидела ответ из этих же букв "кто".

Это было похоже на баловство какое-то. Супруг говорил, что я просто сама забываю и путаю слова. Да с чего бы?

Потом я написала: "Кто в доме?" и получила ответ "Дом".

Потом написала: "Ты разве не кот?" И получила "Некто звер".

То есть со мной играли в буквы, что ли. После этого "Некто звер" я испугалась не на шутку и на следующую ночь напросилась на ночёвку к мужу на заставе в его кабинете. Да какая там ночёвка, без конца дверьми хлопают, шум такой... Ушла рано утром и завалилась в постель. Потом проснулась с решимостью убрать всю эту фисташковую скорлупу в мусорку. Подхожу, а там... Ну, сейчас бы это назвали "смайликом". Рожица такая, без контура овала, но улыбка угадывается.

Я начала было всю эту фисташковую скорлупу выбрасывать в пакет, а в последний момент остановилась и написала длинное слово "мошкара". Потому что меня в то лето задолбала эта самая мошкара.

А после того, как утром я увидела слово "ромашка", я поняла, что с меня хватит. Никакая это не кошка.

Я тогда, почти не снимая, носила свой длинный приталенный халат-платье в ромашках. У меня их двое было - ситцевые, белые, лёгкие, в пол. Из-за чего меня бойцы на заставе прозвали "ромашкой".

Сейчас мужу припомнила эту историю. Он говорит, что сейчас ему жутко, а тогда казалось, что я дурью маюсь. Я показала ему свои записи, так сказать, прямую трансляцию своего опыта. Я тогда очень многое не знала. Если бы знала, то вела бы себя иначе и вопросы бы другие задавала. Или вообще не задавала.

Автор - Котота.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:32 by PmariamПросмотров: 338Комментарии: 6
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Ключевые слова: Слова кот дом

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 14:39
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Слабо что-то верится, потому без оценки.
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#2 написал: Pmariam
Сегодня, 14:52
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Цитата: Qusto
Слабо что-то верится,
мне как-то тоже не на все 100%. но вдруг что похожее было у кого из наших? соберем мнения :)
я помню историю про всеми известного полтергейста Фатима. он вроде тоже писать умел. но он был злой сущностью. а этот вроде безобидный судя по истории
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#3 написал: Tigger power
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#4 написал: DRUID
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#5 написал: ZelD
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