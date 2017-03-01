Почти мистический случай, или Армейское приключение

Почти мистический случай, или Армейское приключениеСлучилось сие происшествие в мою армейскую службу, служил я тогда в ПВ КГБ СССР, то бишь в погранвойсках, конкретно на тринадцатой погранзаставе.
Хотя я и служил водителем, но в связи с хроническим недостатком личного состава приходилось заступать и в другие наряды, но чаще всего часовым заставы. В случае экстренного вызова меня быстренько на посту меняли - и я бегом за руль.
Ну, так вот... Итак, декабрь, поздняя ночь, ну как поздняя - может, час, может, два. Хотел соврать, что пятница тринадцатого (но за давностью лет не помню), но всё может быть. Небольшое уточнение: днём часовой заставы стоит на вышке, когда темнеет, спускается и обходит заставу пешим ходом, заодно включая освещение. Так вот, гуляю я по заставе, погода прелесть, весной домой, мысленно я уже еду такой весь красивый и неотразимый домой. Мечтать в такое время - самое то, поворачиваю за угол бани И... На меня идёт... Дерево!!! Такой не хилый, метра два с половиной, куст можжевельника, с ногами...
Мыслей фейерверк. О чём тогда я только не подумал: "Инопланетяне - вот они какие. Крыша едет" и так далее. Почему-то последняя была: "Прапорщик - сволочь".
Испугаться - ни грамма, обос*ться не мог. Не то и не другое. Мужественно, как завещает армейский устав, очень грозным фальцетом я прокричал:
- Отче наш... Не... Не... Не! Стой! Стрелять буду!
Так, кажется, и упал в снег. Для занятия позиции для стрельбы лёжа. Если подумали, что сознание потерял, не было такого.
Как же всё оказалось просто: другой наряд (часовые границы), которые всю ночь шастают по флангам заставы, переходя с одного фланга заставы на другой, помня, что завтра суббота (т.е. банный день, а веники отсутствуют, кстати, парится можжевельником очень даже), не заморачиваясь, срубили куст можжевельника и решили занести на заставу. Ну, как оказалось, и мне седых волос тоже...
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:42 by lx3311Просмотров: 8Комментарии: 0
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