Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Несерьезные истории

Почти мистический случай, или Армейское приключение

Случилось сие происшествие в мою армейскую службу, служил я тогда в ПВ КГБ СССР, то бишь в погранвойсках, конкретно на тринадцатой погранзаставе.
Хотя я и служил водителем, но в связи с хроническим недостатком личного состава приходилось заступать и в другие наряды, но чаще всего часовым заставы. В случае экстренного вызова меня быстренько на посту меняли - и я бегом за руль.
Ну, так вот... Итак, декабрь, поздняя ночь, ну как поздняя - может, час, может, два. Хотел соврать, что пятница тринадцатого (но за давностью лет не помню), но всё может быть. Небольшое уточнение: днём часовой заставы стоит на вышке, когда темнеет, спускается и обходит заставу пешим ходом, заодно включая освещение. Так вот, гуляю я по заставе, погода прелесть, весной домой, мысленно я уже еду такой весь красивый и неотразимый домой. Мечтать в такое время - самое то, поворачиваю за угол бани И... На меня идёт... Дерево!!! Такой не хилый, метра два с половиной, куст можжевельника, с ногами...
Мыслей фейерверк. О чём тогда я только не подумал: "Инопланетяне - вот они какие. Крыша едет" и так далее. Почему-то последняя была: "Прапорщик - сволочь".
Испугаться - ни грамма, обос*ться не мог. Не то и не другое. Мужественно, как завещает армейский устав, очень грозным фальцетом я прокричал:
- Отче наш... Не... Не... Не! Стой! Стрелять буду!
Так, кажется, и упал в снег. Для занятия позиции для стрельбы лёжа. Если подумали, что сознание потерял, не было такого.
Как же всё оказалось просто: другой наряд (часовые границы), которые всю ночь шастают по флангам заставы, переходя с одного фланга заставы на другой, помня, что завтра суббота (т.е. банный день, а веники отсутствуют, кстати, парится можжевельником очень даже), не заморачиваясь, срубили куст можжевельника и решили занести на заставу. Ну, как оказалось, и мне седых волос тоже...

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:42 by lx3311Просмотров: 8Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Застава часовой дерево ужас авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.