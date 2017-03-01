Почти мистический случай, или Армейское приключение

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

lx3311 Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:42 by

Случилось сие происшествие в мою армейскую службу, служил я тогда в ПВ КГБ СССР, то бишь в погранвойсках, конкретно на тринадцатой погранзаставе.Хотя я и служил водителем, но в связи с хроническим недостатком личного состава приходилось заступать и в другие наряды, но чаще всего часовым заставы. В случае экстренного вызова меня быстренько на посту меняли - и я бегом за руль.Ну, так вот... Итак, декабрь, поздняя ночь, ну как поздняя - может, час, может, два. Хотел соврать, что пятница тринадцатого (но за давностью лет не помню), но всё может быть. Небольшое уточнение: днём часовой заставы стоит на вышке, когда темнеет, спускается и обходит заставу пешим ходом, заодно включая освещение. Так вот, гуляю я по заставе, погода прелесть, весной домой, мысленно я уже еду такой весь красивый и неотразимый домой. Мечтать в такое время - самое то, поворачиваю за угол бани И... На меня идёт... Дерево!!! Такой не хилый, метра два с половиной, куст можжевельника, с ногами...Мыслей фейерверк. О чём тогда я только не подумал: "Инопланетяне - вот они какие. Крыша едет" и так далее. Почему-то последняя была: "Прапорщик - сволочь".Испугаться - ни грамма, обос*ться не мог. Не то и не другое. Мужественно, как завещает армейский устав, очень грозным фальцетом я прокричал:- Отче наш... Не... Не... Не! Стой! Стрелять буду!Так, кажется, и упал в снег. Для занятия позиции для стрельбы лёжа. Если подумали, что сознание потерял, не было такого.Как же всё оказалось просто: другой наряд (часовые границы), которые всю ночь шастают по флангам заставы, переходя с одного фланга заставы на другой, помня, что завтра суббота (т.е. банный день, а веники отсутствуют, кстати, парится можжевельником очень даже), не заморачиваясь, срубили куст можжевельника и решили занести на заставу. Ну, как оказалось, и мне седых волос тоже...

Ключевые слова: Застава часовой дерево ужас авторская история

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