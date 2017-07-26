Необычная защита от энергетического вампира

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:05

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 125 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 03:05 by

Детство мое прошло в деревне, и с таким явлением, как сглаз, я сталкивалась неоднократно.По соседству с нами жила старая бабушка, приветливая и добрая. Я часто бегала к ней, помогала по мелочам (то нитку в иголку втянуть, то подмести во дворе). Бабушка рассказывала разные истории, сказки и меня, как магнитом тянуло к ней. Единственное, что казалось мне странным — у нее не было кота. Она говорила, что не любит их, а те, что брала ради борьбы с мышами, сами куда-то девались.Но вот по вечерам у меня стала часто болеть голова, появлялась откуда-то слабость во всем теле, и меня постоянно клонило в сон. Мама решила, что у меня упадок сил, стола поить козьим молоком, заставляла есть мед и меньше гулять. Если по причине своей слабости, я не ходила к соседке, мне становилось лучше, но она стала передавать c мамой то яблоко, то пирожки. Я ела, и снова все возвращалось.Родители повезли в райцентр в больницу, меня там обследовали и ничего не нашли. В автобусе, по дороге домой одна женщина пристально на меня смотрела, мама аж не выдержала и сделала ей замечание. Но она совсем не обиделась, а даже наоборот, сказала: «C твоего ребенка кто-то тянет энергию, а я могу помочь». В итоге, мы вышли в том селе, где жила та женщина.В своем доме она усадила меня на стул, а стол застелили скатертью с какими-то странными вышитыми символами, которые так притягивали меня, что я не могла отвести взгляд. На скатерть женщина поставила по углам стаканы с водой, взяла четыре яйца и стала катать ими поочередно по моему телу. Покатает яйцом по голове минут пять и разбивает его в один стакан, затем другим яйцом по плечам и рукам, и снова разбивает во второй стакан. Так все четыре яйца выкатала по всему моему телу и разбила в стаканы. Затем стала над ними читать молитву.Мы с мамой молча наблюдали, мне даже страшно стало, казалось, что из стакана сейчас выпрыгнет что-то ужасное. Женщина показала маме все четыре стакана, где вместо яиц была какая-то зеленоватая муть, а из одного даже запах неприятный тухлый шел, хотя яйца все были свежие, она разбивала их при нас. Потом она сказала, что с нами по соседству живет старая женщина, которая и сама не подозревает, что является энергетическим вампиром, ей комфортно, когда я к ней прихожу, но она думает, что это от того, что ребенок с ней общается. Дала траву, чтобы я пила и, пока буду ее пить, никуда со двора не выходить и ничего ни от кого не брать. Затем дала мне подержать в руках камешек с такими же рисунками, как на скатерти, маме сказала, что это мощная защита, но не навсегда. Периодически нужно очищать меня молитвой, а лучше всего сократить общение с соседкой.Плату женщина отказалась брать, тогда мама оставила ей хлеб и печенье, которое купили домой. Это она взяла, сказав, что самая лучшая благодарность, это вспоминать ее добрым словом. Что мы и делаем до сих пор. Бабушка соседка жила еще года три, я изредка к ней забегала, чтобы помочь, но уже никогда мне не было плохо от общения с ней. Потом она умерла. Зла на нее не держу, она ведь не виновата, что природа наградила ее таким темным даром.Автор - Ксюша.

Ключевые слова: Детство старая бабушка головная боль слабость кто-то тянет энергию помощь темный дар соседки

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