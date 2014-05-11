Из-за него я стала ведьмой

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 137 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 17:30 by

Моя бабушка была ведьмой. И имя носила необычное — Калина. Жила она в маленьком домике на окраине села. Почти в лесу. Маленькой, мама всегда отправляла меня к ней на всё лето. Бабуля водила единственную и любимую внучку собирать травы, рассказывала об их свойствах, учила готовить разные отвары и настои. Некоторые сборы трав она сжигала на печурке во дворе дома.— С их дымом ты получаешь защиту и новые силы, — приговаривала старушка. Она была верующей, крещёной и соблюдала все праздники и посты. И это не шло вразрез с её знахарством. — Бог дал сущему добрую силу, Сатана — злую. Я помогаю добру победить зло, — поясняла она.Помню, как однажды мы пошли с ней в церковь. Перед нами по дорожке, вдоль забора, шла красивая девушка. Неожиданно у одного из домов хозяйка выплеснула прямо под ноги барышне ведро грязной воды, испачкав её ботинки. Бабушка покачала головой:— До чего дошла, Ефимовна! Совсем спятила! Это же наговор. Скоро Аннушку хвори одолеют, а может, и вовсе до смерти доведут.Но девушка только рассмеялась, услышав эти слова:— Тётя Калина, на комсомольцев колдовство не действует.Прошло три дня, и Анна пришла в наш дом за помощью. У неё был сильный жар, слабость и лихорадка, и никакие лекарства не помогали от внезапной и сильной хвори.— Марточка, сходи-ка в курятник, найди яйцо ещё тёплое, только снесённое, — велела мне бабушка, надевая чистый фартук. Пока я искала яйцо, она налила в банку чистой воды, родниковой. Девушку на стул усадила лицом к иконам, а сама встала за её спиной. Взяла принесённое яичко и приказала:— Сиди, Марта, и смотри. И не думай ни о чём: ни о плохом, ни о хорошем. А ты, Аннушка, расслабься, — велела она и начала водить над головой гостьи руками, считая круги, перекладывая из ладони в ладонь яйцо и бормоча какие-то слова.Завершив тридцать третий круг, Калина разбила яйцо о край банки и вылила в неё содержимое скорлупки. У меня глаза полезли на лоб: и белок и особенно желток оказались чёрными!— Вот, всё зло ушло в яйцо, потому оно и почернело. Бери-ка, внучка, банку, неси на край огорода, выкопай ямку и вылей в неё всё. Засыпешь землёй и сверху брось пучок крапивы. Но смотри, чтобы рядом ничего не росло!... С тех пор прошло много лет. Бабушки не стало. Домик родители продали. Почему именно сейчас, когда в моей жизни наступила чёрная полоса, всё чаще вспоминаю тот случай? Может, моя дорогая бабушка подаёт знак?..Я медленно поднималась по лестнице. И зачем опять такие сумки нагрузила? Тащу, как лошадь.— Добро пожаловать, — услышала знакомый голос, от которого холод пополз по спине. На лестнице стоял мой бывший супруг и зловеще скалился. Господи, хоть бы няне, которая приглядывает за Евой, пока я на работе, не пришло в голову открыть дверь и посмотреть, кто тут разговаривает!— Борис? — я попыталась сделать вид, что не боюсь его и мы можем общаться спокойно, как обычные люди. — Тебя уже выпустили?— Конечно, дорогая моя, — усмехнулся он. — За хорошее поведение и искреннее раскаяние.Я вжалась в стену, лихорадочно соображая, как позвать на помощь. Борис медленно наклонился, вцепился мне в волосы и стукнул головой о стенку.— Сюда смотри! — он растопырил передо мной свою руку. — Мы клялись в верности до самой смерти. Видишь кольцо? Хочешь свободы? Ты её получишь. После смерти! — он пнул меня и сбежал по лестнице вниз. Сумки выпали из моих рук, продукты посыпались по ступенькам. Дверь скрипнула, на пороге стояла няня:— Марта, кто это? Кто этот человек? Он тут кричал и стучал в дверь. Я позвонила в полицию.— Что-то они не сильно торопятся, — пробормотала я, собирая продукты.… Придётся самой себя защищать. Я не могу жить в постоянном страхе, за себя и дочку, не могу постоянно бежать. Ведь он как-то нашёл нашу новую квартиру? И тут мне показалось, что в кресле у окна сидит моя ненаглядная бабуля и листает толстую тетрадь. Ту самую, которую я завела ещё при жизни бабули, и записывала в неё её рецепты и заклинания. Где же эта тетрадь?..Когда няня ушла, а Ева уснула, я полезла на антресоли в поисках тетради. Чувствовала себя глупой и наивной, но в душе верила во всё это. И вспомнила, как бабушка однажды мне сказала: «Даже если это просто игра воображения и колдовства не существует, это очень важно, потому что вера придаёт тебе сил и уверенности в него». А мне нужна смелость. И вера в то, что высшие силы мне помогут. Если уж не помогает человеческий закон и органы правопорядка.На следующий день я отправилась в деревню и купила свежие, ещё тёплые яйца. А вечером совершила обряд, записанный в моей тетради. Когда дочка уснула, я погасила свет и зажгла свечи. Разделась и достала яйца. Они уже не были тёплыми, но это не имело значения. Я верила, что они помогут мне изменить мою жизнь и отвести от нас с дочкой зло. Катала яйцо по телу и приговаривала заклинание. Странное ощущение стало возникать внизу живота, будто сотни иголочек закололи, затем горячий клубок стал подниматься к самому сердцу. Мне казалось, что даже кожа электризуется, волосы становятся дыбом, а сердце стучит сильнее и громче. «Пусть уходит зло», — шептала я.Честно говоря, не была уверенна, что именно нужно говорить, ведь бабуля мне не диктовала свои заклинания, я их по памяти записывала. Просто говорила то, что подсказывало сердце. Я уверенно продолжала катать яйцо по своему телу. Мне казалось, что оно стало очень тёплым. Когда я его разбила и вылила в банку, то чёрного желтка там не увидела. Но в жидкости плавала чёрная точка, каких я в яйцах никогда не видела. Что это значит? Заклинание не сработало? Бабушка говорила, что злая сила переходит в яйца, но я до сих пор не чувствовала себя свободной от страха. Я оделась и пошла на пустырь закончить обряд.— Да исчезнет зло, которое приходит ко мне! — проговорила я, выливая яйцо в ямку…Утром я проснулась с чувством умиротворения, которое, однако, рассеялось, будто сон, когда мой мой телефон зазвонил и отобразил неизвестный номер.— Что, заблокировала? — орал мой бывший. — Но тебе не уйти от меня. Не так просто!Я нажала отбой. Отключила телефон. Долго сидела и соображала. Затем взяла свою тетрадь. Мне очень не хотелось использовать заклинания, приводящие к смерти. А у меня одно такое было, тайком подслушанное однажды. Бабуля тогда сильно отругала меня. Это была ворожба на болезнь, но ведь если сделать наговор с особой силой, то от любой болезни можно и умереть.В этот раз я взяла с собой Еву. Дочка была возбуждена поездкой, болтала без умолку, задавая кучу вопросов. Но не могла же я сказать малышке, что хочу убить её отца… Мы оставили машину на въезде в деревню. Для нового наговора нужна было палка, которую грызла собака, волосы Бориса, шерсть чёрного кота и листья папоротника. Не стану пересказывать в подробностях, как совершается этот наговор, дабы никому не пришло в голову воспользоваться этим жутким «оружием». Я сделала зелье, которое должно было принести бывшему мужу болезнь.И даже в эти минуты не была до конца уверена, хочу ли я, чтобы колдовство сработало. «Делать зло другому, даже своему врагу, — страшный грех», — говорила бабуля. Но ведь мне хотелось только одного, чтобы Борис оставил нас с дочкой в покое. Чтобы не приходил в наш дом и не мучил меня и Еву. Я хотела жить без страха. Я сидела и вспоминала время, проведённое рядом с ним. «Где тот человек, которого я полюбила?» — спрашивала я себя, и слёзы катились градом. Я уже готова была отказаться от обряда, но вспомнила ночь, когда он пытался убить нашу дочь… Полиция мне тогда не очень поверила, ведь Борис клялся, что мне всё почудилось… Вспомнив это, бросила в зелье несколько волосинок Бориса, которые нашла на его старом свитере, оказавшемся среди вещей, которые я перевезла на новую квартиру. Варево вспенилось и потемнело. Процесс запущен. Назад дороги нет…На следующий день, выйдя из дома с дочкой, я увидела Бориса, стоявшего возле моей машины. Выглядел он ужасно: глаза покрасневшие, лоб покрыт испариной, руки дрожат.— Ты болен?— Да. Наверное, грипп. Марта, извини меня за то, что я делал с вами. Я хотел с дочкой повидаться.— Не сейчас... Ты же болен, можешь заразить Еву, — ответила ему миролюбиво. Но он сразу взбесился:— Нет, именно сейчас! — крикнул он и схватил дочку за волосы и руку. Ева закричала. На шум выбежали соседи, и Боре пришлось уйти. И я поняла, что этот человек никогда не изменится, что мне до конца дней придётся убегать и прятаться от него, от своего страха…И я решилась… Как делают куклы вуду, понятия не имела. Но ничего. Всемирная паутина подсказала.Видно, сила моего страха и ненависти была огромна. Через три дня после того, как я по подсказке интернета сделала куклу вуду и всё, что полагалось, позвонила бывшая свекровь. Она сообщила, что Борис погиб в аварии.В глубине души я до сих пор сожалею, что в нашей жизни всё сложилось так трагично…Автор - Марта.

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