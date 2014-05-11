Три ангела-хранителя

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:59

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 80 Комментарии: 1 -1 Сегодня, 00:57 by

Дом в деревне был нашей с мужем давней мечтой, поэтому несложно представить, как мы обрадовались, когда нашли то, что искали. Приемлемая цена, недалеко от города, воздух — сказка. Райское место! Уже переезжая в сельский дом, я поняла, что жду ребенка.— Замечательно! — обрадовался муж. — Свежий воздух — как раз то, что нужно тебе и нашему малышу.Денис возился со мной, как будто я сама была маленьким ребенком. Нашел, где покупать свежее молоко и творог. Построил беседку.Вскоре мы решили познакомиться с соседями.— Ты уезжаешь на работу, а я тут остаюсь одна. Мало ли что… Нужно знать соседей.В тот же вечер я испекла яблочный пирог, и мы пошли знакомиться. Дверь открыла пожилая женщина.— Проходите, — предложила она. — Хорошо, что вы решили к нам зайти. Мы живем совсем одни. Сами видите, соседей тут мало. Мы когда увидели, что вы поселились, — обрадовались.Пока женщина все это произносила, на пороге появились еще две — примерно ее же возраста.— Вот, я испекла пирог, — протянула им блюдо с моим шедевром. — Я Катя. А это мой муж Денис.Оглянувшись по сторонам, я успела заметить довольно необычные вещи. Вся беседка была уставлена разными баночками с какими-то жидкостями, порошками, корешками. Повсюду сушились травы.— Варвара, — обняла меня одна из женщин. — Иду ставить самовар.— Прасковья, — представилась нам другая старушка.— Анастасия, — улыбнулась третья и пожала мне и Денису руки.Мы зашли в дом. Пахло травами.— Как ты себя чувствуешь, дочка? — неожиданно спросила Варвара. — Не сильно тошнит?«Странно, — подумала я. — И как она догадалась, что я беременна? Живота еще совсем не видно!». Мы сели пить чай в просторной гостиной, и Прасковья сказала:— Сына Алексеем назови. Тебе же двадцать пятого февраля рожать, а это как раз день его ангела.Я чуть пирогом не подавилась. Как она может дату знать? Даже я точно не знала, врач сказал — в двадцатых числах февраля…Одним словом, я стала дружить со странными старушками. Они были во всем не похожи на остальных. Ходили вместе, собирали травы, грибы и разные коренья, постоянно что-то варили. Ведьмы? Нет! Скорее это были… знахарки. Во всяком случае я не раз видела, как к ним приходили люди за разным снадобьем. В основном женщины.Однажды я была дома одна и подумала о торте: «Вот бы сейчас тортик, с кремом, фруктами внутри, миндальной стружкой сверху и…»— Катюша, ты дома? — услышала я голос Анастасии за дверью.— Можно? — спросила Варвара.— Не помешаем, дочка? Ты не спишь? — крикнула Прасковья.— Открыто! Заходите! — отозвалась я. — Не сплю. Просто легла отдохнуть, — поднялась их встретить.Старушки зашли в дом, и я буквально остолбенела. Они держали в руках огромный торт с кремом и… миндальной стружкой сверху. Прочитали мои мысли?— Угощайся! Торт очень вкусный, свежий, — лукаво посмотрела Варвара. — С фруктами внутри…Но это еще не все. Как-то я села писать список, что необходимо купить малышу на первое время. Не успела окончить, как в дверь постучали. Варвара, Прасковья и Анастасия пришли все вместе.— Мы подумали, что тебе до родов всего ничего, — начала Анастасия.— И решили кое-что из вещичек для богатыря принести, — подхватила Прасковья. — Гляди…Бабушки высыпали на диван два пакета с детскими вещами.— Какая красота! Но зачем так тратились? Я уже список Денису написала, — показала им листок.— И вовсе мы не тратились, — с хитринкой в глазах сказала Варвара. — Просто знали, что все это нужно. Малыш вот-вот появится…Перед самыми моими родами Дениса отправили в командировку.— Ну как же так? — огорчилась я. — А если вдруг начну рожать?!— Не начнешь. Сегодня восемнадцатое. Так? А я двадцать третьего вернусь. Тебе же рожать двадцать пятого — сказали соседки…Мужа задержали в командировке на день. Потом начался сильный снегопад, рейс отложили. Мне стало страшно. Что же делать ?! Решила, что утром двадцать пятого вызову такси и поеду в больницу.— Машину вызвать непросто, — в дом вошла Анастасия. — Буря…— Да и скорая не доедет… Смотри, какая погода, — сказала Варвара.— А что же мне делать? — я начала плакать. — И Дениса рядом нет.— Главное — не волнуйся, и все будет хорошо. Завтра Денис вернется, тут вы его с Лешенькой и встретите, — обняла меня Прасковья.Ночью у меня начались схватки, старушки остались с вечера рядом со мной и приняли роды… Не помню, как уснула. Проснулась утром и увидела, что рядом сидит Денис. Малыш спал в кроватке.— Нужно поблагодарить соседок. Они спасли мне жизнь… — сказала я. — Где они? Ты их видел?— Когда я приехал, старушек уже не было. На столе свежее молоко и пироги. Я сразу понял, что они помогли тебе. Но… Они исчезли……Как-то по телевизору увидела передачу, в которой речь шла о языческом боге Роде, у которого были три помощницы-повитухи: Варвара, Прасковья и Анастасия. Помню, очень удивилась, ведь так звали наших соседок… А через время бабушки вернулись в свой дом. Я очень обрадовалась.— Вы вернулись, — я с Лешенькой на руках подошла к ним.— Да, — обняла нас Варвара. — На окраине села женщина ждет ребеночка. А живет она одна…— Муж оставил бедняжку, — добавила Анастасия. — И мы решили…— Что скоро понадобимся ей, — закончила за нее Прасковья.Автор - Екатерина.

Ключевые слова: Деревня мечта дом странные старушки роды помощницы-повитухи

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