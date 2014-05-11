Три ангела-хранителя

Три ангела-хранителяДом в деревне был нашей с мужем давней мечтой, поэтому несложно представить, как мы обрадовались, когда нашли то, что искали. Приемлемая цена, недалеко от города, воздух — сказка. Райское место! Уже переезжая в сельский дом, я поняла, что жду ребенка.
— Замечательно! — обрадовался муж. — Свежий воздух — как раз то, что нужно тебе и нашему малышу.
Денис возился со мной, как будто я сама была маленьким ребенком. Нашел, где покупать свежее молоко и творог. Построил беседку.
Вскоре мы решили познакомиться с соседями.
— Ты уезжаешь на работу, а я тут остаюсь одна. Мало ли что… Нужно знать соседей.
В тот же вечер я испекла яблочный пирог, и мы пошли знакомиться. Дверь открыла пожилая женщина.
— Проходите, — предложила она. — Хорошо, что вы решили к нам зайти. Мы живем совсем одни. Сами видите, соседей тут мало. Мы когда увидели, что вы поселились, — обрадовались.
Пока женщина все это произносила, на пороге появились еще две — примерно ее же возраста.
— Вот, я испекла пирог, — протянула им блюдо с моим шедевром. — Я Катя. А это мой муж Денис.
Оглянувшись по сторонам, я успела заметить довольно необычные вещи. Вся беседка была уставлена разными баночками с какими-то жидкостями, порошками, корешками. Повсюду сушились травы.
— Варвара, — обняла меня одна из женщин. — Иду ставить самовар.
— Прасковья, — представилась нам другая старушка.
— Анастасия, — улыбнулась третья и пожала мне и Денису руки.
Мы зашли в дом. Пахло травами.
— Как ты себя чувствуешь, дочка? — неожиданно спросила Варвара. — Не сильно тошнит?
«Странно, — подумала я. — И как она догадалась, что я беременна? Живота еще совсем не видно!». Мы сели пить чай в просторной гостиной, и Прасковья сказала:
— Сына Алексеем назови. Тебе же двадцать пятого февраля рожать, а это как раз день его ангела.
Я чуть пирогом не подавилась. Как она может дату знать? Даже я точно не знала, врач сказал — в двадцатых числах февраля…
Одним словом, я стала дружить со странными старушками. Они были во всем не похожи на остальных. Ходили вместе, собирали травы, грибы и разные коренья, постоянно что-то варили. Ведьмы? Нет! Скорее это были… знахарки. Во всяком случае я не раз видела, как к ним приходили люди за разным снадобьем. В основном женщины.
Однажды я была дома одна и подумала о торте: «Вот бы сейчас тортик, с кремом, фруктами внутри, миндальной стружкой сверху и…»
— Катюша, ты дома? — услышала я голос Анастасии за дверью.
— Можно? — спросила Варвара.
— Не помешаем, дочка? Ты не спишь? — крикнула Прасковья.
— Открыто! Заходите! — отозвалась я. — Не сплю. Просто легла отдохнуть, — поднялась их встретить.
Старушки зашли в дом, и я буквально остолбенела. Они держали в руках огромный торт с кремом и… миндальной стружкой сверху. Прочитали мои мысли?
— Угощайся! Торт очень вкусный, свежий, — лукаво посмотрела Варвара. — С фруктами внутри…
Но это еще не все. Как-то я села писать список, что необходимо купить малышу на первое время. Не успела окончить, как в дверь постучали. Варвара, Прасковья и Анастасия пришли все вместе.
— Мы подумали, что тебе до родов всего ничего, — начала Анастасия.
— И решили кое-что из вещичек для богатыря принести, — подхватила Прасковья. — Гляди…
Бабушки высыпали на диван два пакета с детскими вещами.
— Какая красота! Но зачем так тратились? Я уже список Денису написала, — показала им листок.
— И вовсе мы не тратились, — с хитринкой в глазах сказала Варвара. — Просто знали, что все это нужно. Малыш вот-вот появится…
Перед самыми моими родами Дениса отправили в командировку.
— Ну как же так? — огорчилась я. — А если вдруг начну рожать?!
— Не начнешь. Сегодня восемнадцатое. Так? А я двадцать третьего вернусь. Тебе же рожать двадцать пятого — сказали соседки…
Мужа задержали в командировке на день. Потом начался сильный снегопад, рейс отложили. Мне стало страшно. Что же делать ?! Решила, что утром двадцать пятого вызову такси и поеду в больницу.
— Машину вызвать непросто, — в дом вошла Анастасия. — Буря…
— Да и скорая не доедет… Смотри, какая погода, — сказала Варвара.
— А что же мне делать? — я начала плакать. — И Дениса рядом нет.
— Главное — не волнуйся, и все будет хорошо. Завтра Денис вернется, тут вы его с Лешенькой и встретите, — обняла меня Прасковья.
Ночью у меня начались схватки, старушки остались с вечера рядом со мной и приняли роды… Не помню, как уснула. Проснулась утром и увидела, что рядом сидит Денис. Малыш спал в кроватке.
— Нужно поблагодарить соседок. Они спасли мне жизнь… — сказала я. — Где они? Ты их видел?
— Когда я приехал, старушек уже не было. На столе свежее молоко и пироги. Я сразу понял, что они помогли тебе. Но… Они исчезли…
…Как-то по телевизору увидела передачу, в которой речь шла о языческом боге Роде, у которого были три помощницы-повитухи: Варвара, Прасковья и Анастасия. Помню, очень удивилась, ведь так звали наших соседок… А через время бабушки вернулись в свой дом. Я очень обрадовалась.
— Вы вернулись, — я с Лешенькой на руках подошла к ним.
— Да, — обняла нас Варвара. — На окраине села женщина ждет ребеночка. А живет она одна…
— Муж оставил бедняжку, — добавила Анастасия. — И мы решили…
— Что скоро понадобимся ей, — закончила за нее Прасковья.
Автор - Екатерина.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:59
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 00:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 80Комментарии: 1
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