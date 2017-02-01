Новая соседка

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:56 by

Почти тридцатилетняя супружеская пара переехала в новую квартиру пятиэтажного дома. Она ничем не отличалась от 9 остальных съемных квартир, в которых Лера и Слава жили раньше. Только, может, ежемесячная плата была поменьше.Так как после свадьбы они периодически меняли место жительства, то не имели привычки знакомиться и дружить с соседями. А какой смысл, если в любой момент им придется искать новую квартиру?После того, как Лера и Слава перевезли вещи и более-менее обустроились, они заметили странное поведение соседской старушки. Например, когда они выходили из квартиры, она тут же приоткрывала дверь и смотрела на них сквозь небольшую щель, или когда они встречались у подъезда или на лестничной площадке, она также проявляла нетипичный интерес - с любопытством рассматривала (как товар на рынке). Это было странно, потому что выглядели они обычно, и никаких экзотических элементов в их внешности не наблюдалось.Спустя 2 недели их проживания в выходной день зазвенел звонок. Лера с удивлением посмотрела на мужа, ведь гостей они ждали, да и не могли ждать - друзья и родственники остались в другом городе и деревне, а они после переезда особо ни с кем не подружились.Оказалось, что это старушка-соседка.- День добрый! - бодро и приветливо начала говорить пожилая женщина.- Я вот пришла знакомиться с новыми соседями!- Здравствуйте! Проходите, - немного удивленные молодые люди пригласили старушку зайти в дом.Там и завязалось их знакомство со странной соседкой. Оказалось, что зовут ее Екатериной Федоровной, ей 66 лет, живет одна и немного одиноко, дети и внуки уехали в Москву, навещают крайне редко (повезет, если раз в год), подруги давно отправились в лучший мир.Лере и Славе стало жалко Екатерину Федоровну, они как никто другой понимали, что такое одиночество. Но они хотя бы были друг у друга, а вот старушка совсем одна.Вот так и завязались дружеские отношения с соседкой.В следующий раз, когда Екатерина Федоровна пришла в гости, Лера испекла вкуснейший пирог. Старушка его долго нахваливала и перед уходом чуть ли не слезно попросила Леру: “Милая, у меня к тебе большая просьба! Я пироги очень люблю домашние, но старая уже стала, тесто месить трудно. А магазинные - чепуха от лукавого. Давай я тебе иногда буду продукты приносить, а ты из них два пирога будешь печь: один мы с вами покушаем, а другой я с собой возьму, буду всю неделю кушать.”Лера без малейших сомнений согласилась, для нее испечь пирог - дело пустячное, и старушку уж больно жалко стало. Вот и стала Екатерина Федоровна примерно раз в три недели приходить с продуктами, и, пока Лера делала пирог, они вели беседы о жизни.После трех таких посиделок Лера заметила странную вещь - после чаепития она чувствовала себя совершенно опустошенной и обессиленной. Немного болела голова, не было сил, а настроение падало ниже плинтуса. “Наверное, пора переходить на здоровое питание и заниматься спортом” - подумала девушка и стала переходить на ЗОЖ.Спустя три месяца, Лера стала себя совсем плохо чувствовать. Сил вставать на работу не было совсем, только 2 чашки очень крепкого кофе помогали выйти из дома, все время болела голова и мутило. А отражение в зеркале заставляло некогда красивую девушку содрогнуться - кожа стала блеклой и сероватой, волосы поредели, появились темные круги под глазами.В пятницу ей позвонила соседка и спросила сможет ли она завтра испечь пироги. Лера согласилась, но от мысли, что в субботу придет соседка “на пироги” ей становилось физически плохо. Но как она могла отказать Екатерине Федоровне? Старушка словно сияла от общения с их семьей. Она понимала, что не может отказать ей в такой легкой помощи.Лера как будто таяла на глазах. Врачи назначали всевозможные анализы, но никакого заболевания или отклонения найти не смогли. Только разводили руками и говорили “Вам бы ребеночка родить, сразу станет лучше” или “Больше отдыхайте, пейте витамины и высыпайтесь”.Не на шутку забеспокоившийся муж даже вычитал в интернете про “синдром хронической усталости”. Но толку от этого было мало.Девушке было настолько плохо, что ей пришлось уволиться с работы. Слава отправил ее в матери в деревню на несколько недель, в надежде, что свежий воздух и отдых на природе помогут ей.На радость семейной паре, девушке стало действительно чуточку лучше. Но все равно состояние ее было плачевно.Перед отъездом Леры обратно в город, они с матерью пошли на деревенское кладбище, чтобы проведать могилки родственников. Но на кладбище они были не одни. Рядом с ними у соседней могилки стояла женщина лет 60. Она с тревогой поглядывала на Леру. И когда она с мамой собирались уходить, женщина их неуверенно окликнула “Постойте,пожалуйста!”.- Извините, пожалуйста, что вмешиваюсь, но вам срочно нужна помощь - тревожно сказала женщина, обращаясь в Лере.- Что, простите? - очень удивилась девушка.- Не знаю, как вам объяснить, но за вами тянется “что-то” очень нехорошее. Вы себя в последнее время нормально чувствовали, никаких изменений нехороших не заметили?Лера и ее мама опешили. От неожиданности, и от того, насколько права незнакомка.- Вы правы, но я не понимаю о чем именно идет речь… - ответила девушка.- Я вам объяснить сейчас и помочь не могу. Вам к моей сестре Лиде надо. Мы живем в соседней деревне, а сюда на кладбище я пришла кое-кого навестить. Давайте я вам адрес на листочке напишу, а вы обязательно приезжайте. Дела у вас очень плохи…По пути домой две женщины молчали. И только дома мать Леры подняла вопрос.- Лерунь, я догадывалась, что-то “нечисто”. Очень этого боялась, но сказать тебе не решалась, вдруг подумаешь, что с ума сошла. Ну что, поедем завтра?- Да. Только дяде Сереже надо позвонить, чтобы он нас на своей машине подбросил - ответила грустная девушка.Когда женщины вышли из машины, они увидели старый деревянный домик. Сам дом, двор и участок около него отличались неухоженностью и запущенностью. В дверь дома долго стучать не пришлось, почти сразу открыла та женщина с кладбища (как оказалось, зовут ее Галя).- Проходите в комнату, Лида уже ждет вас.Окна были занавешены черной тканью, отчего в комнате царил неприятный полумрак, на столе горела одна свеча, и было видно, что комната обставлена очень бедно - из мебели 2 кровати, 2 деревянных стула и стол, на стене висел старенький ковер и напротив него небольшое зеркало.- Заходите, заходите, - хрипло сказала Лида из угла комнаты.- Ох, девочка, присосалась к тебе какая-то дрянь, все силы из тебя пьет, если не остановить ее, то будешь жит, как будто одной ногой в могиле. Ты ведь себя неважно чувствовала в последнее время, верно?- Вы правы! Скажите, пожалуйста, отчего этого, что нужно делать? - чуть не плача произнесла Лера.- Пока, что именно с тобой, как это случилось, и как помочь - я сказать тебе не могу.Знаю лишь, что это пришло от какого-то очень не доброго человека, который в темным миром заигрывает. На тебе травушек, перед сном завари крепкий чай прямо в кружке, выпей до дна, а травяную гущу не выбрасывай, прям так в кружке и поставь под свою кровать. Как проснешься, аккуратно возьми кружку и сразу ко мне. А я уж посмотрю и скажу, в чем дело.Перед сном девушка выполнила все инструкции таинственной старушки, а напиток, который напоминал иван-чай, ей очень понравился.Впервые за долгое время ее сон был глубокий и сладкий. Утром она проснулась бодрая и веселая.Как и велела старушка, как только она проснулась, то они с матерью и дядей поехали к ней в соседнюю деревню.Старая женщина сразу же взяла кружку и попросила подождать на улице в течение получаса, потому что ей требовалось провести кое-какой ритуал.Ровно через полчаса Лера зашла в комнату, накуренную какими-то очень пахучими травами. А ее на кровати ждала встревоженная Лида.- Твоя кружка с травами многое рассказала о твоей ситуации... - начала говорить пожилая женщина.- Знаешь что с тобой сейчас происходит? Ты - как фильтр для воды, например, через тебя проходит много грязной воды, на выходе чистую воду пьет тот самый нехороший человек, а вся грязь без исключения остается к тебе.В твоей случае это позитивная и негативная энергия, жизненная сила. Замечала, что из тебя как будто соки сосут, что сил ни на что не остается?- Дааа, было такое - совсем поникшая и шокированная сказала Лера. - А как такое могло произойти?- Вспоминай, когда начались твои недомогания и дарила ли кому-нибудь что-нибудь в то время.Лера на несколько минут задумалась и начала сопоставлять все факты. Вскоре продолжила:- Вроде началась после переезда на новую квартиру. Подарков никому не делала, мы с мужем мало с кем общаемся. Только вот соседке иногда пирог пеку, а то она старенькая, сама не может.- Ох!!! - тревожно вскрикнула Лида. - Это еще хуже! Много раз пекла?- Ну раз...7 точно…- Вот ведьма!!! В тебе она нашла добрую дойную корову. Так бы и сосала из тебя жизнь, пока все не высосала. То, что она делала, это крайне опасный и сильный ритуал, который практикуют только самые отбитые.Сначала она проводила обряд над продуктами, а потом приносила тебе, а ты своими же руками в тесто свои жизненные силы, здоровье и молодость вкатывала.Вот тебе два браслета, тот что из камня надень на левую руку, а тот что из дерева - на правую, поноси не снимая их несколько дней. Потом тебе сразу нужно домой попасть к этой бабке. И хочешь не хочешь, но тебе нужно у нее в незаметном месте спрятать каменный браслетик, а деревянный оставь на руке. Чем лучше спрячешь, тем лучше!- И что, мне это поможет?- Не совсем… ты сама себе должна помочь. Я расскажу как.- После того, как ты спрячешь браслет, твоя соседка начнет себя вести крайне странно и крайне пугающе. Чтобы она ни делала, не общайся и не контактируй с ней! И тем более не впускай в дом и ничего не давай ей!Этот браслет изводить ее нечистую душу будет. Как только деревянный браслет начнет чернеть у тебя на руке, то сразу же съезжай с той квартиры как можно дальше. Как сделаешь это, браслет сразу же сожги.- А что будет с бабкой? Вдруг она кому-нибудь еще навредит?- Если хорошо спрячешь браслет и она его не сможет найти - не навредит никому, потому что все ее черные дела будут отзеркаливаться на нее. Если найдет - то сможет и дальше вытворять всякую дрянь, но тебе ничего не сделает.Лера и ее мать потом долго и сердечно благодарили Лиду за помощь, и ее сестру за то, что не прошла мимо и захотела помочь. Они отказались от каких-либо подарков, денег и помощи. И предупредили, что впредь дарить что-то нужно крайне аккуратно, желательно только давно знакомым и надежным людям.Лера сразу же надела браслет, и засобиралась домой, к мужу. Слава сначала в голос посмеялся над всей этой “чертовщиной и магией”, а потом задумался.- Дорогая, я готов сделать все, чтобы тебе стало лучше, если это действительно поможет хоть на один процент, то я тебя поддержу. Но как нам попасть к соседке домой?- Давай так, придумаем какой-нибудь повод, например, отметить мой приезд. Зайдем к ней в дом, и я сразу подмечу какое-нибудь надежное место. И пока ты ее отвлечешь на кухне, я пойду типа в туалет, а сама попробую спрятать браслет.Лера сразу пошла к соседке, чтобы договориться о посиделке на завтра. Когда старуха открыла дверь, девушка была сражена - старушка сияла и словно помолодела. Екатерина Федоровна с радостью поддержала эту идею и в конце добавила сладеньким голоском: “Хорошо, Лерочка, только с тебя пирог на неделе, хорошо, дорогая?”План был выполнен на пять с плюсом. Девушка смогла найти подходящее место - щель в плинтусе за диваном. Браслет провалился в нее и был незаметен даже с фонарем.С той же ночи начали происходить дикие вещи - соседка звонила, скреблась, стучала к ним в дверь, и даже иногда скулила. А потом каждое утро в течение недели они находили под своей дверью странные вещи: то кости от курицы с ошметками сырого мяса, то дверь поцарапана, то какие-то сожженные бумажки и палочки валялись, и даже один раз они нашли мертвых мышей. Она даже начала кидаться на жильцов дома, что-то крича невнятное. Жители дома начали перешептываться, что бабка сошла с ума.И вот, наконец, через 8 дней Лера заметила, что деревянный браслет сильно потемнел, и они начали перевозить вещи в заранее арендованную другую квартиру. Как и велела Лида, она сожгла деревянный браслет и наконец-то почувствовала себя здоровой и жизнерадостной. И никаких неприятных отклонений она больше не замечала.Через полтора года после случившегося в квартиру Леры и ее мужа позвонили, время было позднее - полпервого ночи. Когда Слава подошел к глазку, никого за дверью не было. После того как они открыли дверь, увидели на полу тот самый, хорошо припрятанный, каменный браслет.

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