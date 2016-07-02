Не жди

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 107 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 11:03 by

Моя соседка, бабушка Антонина Николаевна, жила одна. Муж умер, а их единственный сын жил в Германии. Однажды я зашла к ней, чтоб проведать ее, узнать, не нужно ли чем помочь, а она и говорит:- Посиди со мной , поговори, а то мне скучно.Я согласилась, рассказала ей про своего парня (он на тот момент служил в армии), как я его жду. Тут Антонина Николаевна так посмотрела на меня и сказала:- Не жди, не надо.Помолчав, она добавила:- Думаешь, бабка бессердечная, сдурела на старости лет, но я знаю, что говорю: никогда никого не жди так сильно, так как вместо долгожданного может прийти незваный гость, - и начала рассказ.Тогда война была. Муж мой Митька вместе со своим братом Лешкой на войну ушли. А свёкр, Наташка, жена брата моего Митьки, да я с Сережкой, сын наш, дома остались. Вот так и мы их ждали очень сильно. И тут однажды стучит кто-то под вечер. Открываем дверь, а там наши на побывку пришли. Уж мы обрадовались, стол начали накрывать. Сели за ужин. Все расспрашивали, как вы там, на войне-то. Тут вдруг сыночек мой, ему тогда было 10 месяцев, вилку на пол обронил. А он у меня на руках сидел. Нагнулась я, значит, вниз, чтоб вилку достать, смотрю: а у наших-то мужиков ноги коровьи!Поняла я, что не мужья это, да виду не подала. Сказала, что мне нужно выйти срочно, ребенка на воздух вынести. Схватила ребенка и вышла, в сарае спряталась. Сижу себе тихонько. А через некоторое время слышу шум в избе, орут все, кричат. Но вскоре все стихло. Зато ко мне в сарай начали ломиться. Я давай молитвы читать, какие только знала. А снаружи ломятся, дверь снести хотят. А я все читала молитвы да ребенка сильно к груди прижимала. Думала, уже не выживем. Но тут петухи запели, да и снаружи все стихло.Тут я вышла из сарая, зашла в дом. Глянула, а там все мертвые: и свёкр, и Наташка. Только я с сыном и уцелела. Так что не жди никого, дочка, а то мало ли что…Автор: Катя.

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