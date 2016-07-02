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Истории из жизни

Не жди

Моя соседка, бабушка Антонина Николаевна, жила одна. Муж умер, а их единственный сын жил в Германии. Однажды я зашла к ней, чтоб проведать ее, узнать, не нужно ли чем помочь, а она и говорит:
- Посиди со мной , поговори, а то мне скучно.

Я согласилась, рассказала ей про своего парня (он на тот момент служил в армии), как я его жду. Тут Антонина Николаевна так посмотрела на меня и сказала:
- Не жди, не надо.

Помолчав, она добавила:
- Думаешь, бабка бессердечная, сдурела на старости лет, но я знаю, что говорю: никогда никого не жди так сильно, так как вместо долгожданного может прийти незваный гость, - и начала рассказ.

Тогда война была. Муж мой Митька вместе со своим братом Лешкой на войну ушли. А свёкр, Наташка, жена брата моего Митьки, да я с Сережкой, сын наш, дома остались. Вот так и мы их ждали очень сильно. И тут однажды стучит кто-то под вечер. Открываем дверь, а там наши на побывку пришли. Уж мы обрадовались, стол начали накрывать. Сели за ужин. Все расспрашивали, как вы там, на войне-то. Тут вдруг сыночек мой, ему тогда было 10 месяцев, вилку на пол обронил. А он у меня на руках сидел. Нагнулась я, значит, вниз, чтоб вилку достать, смотрю: а у наших-то мужиков ноги коровьи!

Поняла я, что не мужья это, да виду не подала. Сказала, что мне нужно выйти срочно, ребенка на воздух вынести. Схватила ребенка и вышла, в сарае спряталась. Сижу себе тихонько. А через некоторое время слышу шум в избе, орут все, кричат. Но вскоре все стихло. Зато ко мне в сарай начали ломиться. Я давай молитвы читать, какие только знала. А снаружи ломятся, дверь снести хотят. А я все читала молитвы да ребенка сильно к груди прижимала. Думала, уже не выживем. Но тут петухи запели, да и снаружи все стихло.

Тут я вышла из сарая, зашла в дом. Глянула, а там все мертвые: и свёкр, и Наташка. Только я с сыном и уцелела. Так что не жди никого, дочка, а то мало ли что…

Автор: Катя.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 107Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Соседка мертвые война сын сарай спасенье страх ужас копыта

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Комментарии

#1 написал: hronika
Сегодня, 12:01
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Комментариев: 30
Эта сказка про упавшую вилку ( или ложку), за которой под стол лезут и видят ноги то коровьи, то козлячьи гуляет по интернету 100 лет
Зарегистрирован: 2.07.2016
#2 написал: Стаська
Сегодня, 12:05
0
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Комментариев: 344
Мне подобное папа в детстве рассказывал!
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
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