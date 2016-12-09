Клубок с иголками в новый дом

Новость отредактировал NiCh - Вчера, 23:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 318 Комментарии: 5 +11 Вчера, 23:34 by

Когда я еще была маленькая, родители купили в поселке дом, переехав от дедушки с бабушкой.Вместе они прожили четыре года, но так и не смогли примириться с нелюбимой невесткой, то есть с моей мамой.Бабушка, а особенно дед, были против женитьбы моего папы, а потом все время препятствовали их отделению, но когда уже все было решено, бабушка вдруг сказала: «Поезжайте, только вскоре сами вернетесь обратно, проситься будете».Но тогда этим словам не придали значения, подумали, что бабушка решила, что без нее никак не обойтись с хозяйством да еще с маленьким ребенком.Казалось бы, что с такими отношениями они должны были радоваться отъезду молодых, но в селе это считалось позором, что не смогли ужиться с семьей сына.Поселок, куда переехала наша семья, был за 35 километров от села, и бабушка с дедом демонстративно ничего не дали с собой (хотя хозяйство до этого вели общее) и сами не приезжали ни разу.Даже из любопытства, чтобы дом посмотреть.Родители сначала купили козу, чтобы мне было молоко, но она прожила всего месяц, вторую и третью козочек постигла та же участь. Решили больше не пытать счастья, стали покупать молоко у соседей.Купленный поросенок утонул в корыте, хотя там совсем было мало еды. Куры тоже почему-то не велись. Мало того, еще и с отцом стали постоянно ругаться, даже по пустякам.Тогда соседка посоветовала маме поехать к какой-то бабке в соседнее село, она вроде как помогала в таких делах.В церковь тогда не принято было ходить, да и самой церкви в поселке не было. Вот мама, взяв хлеб, воду и яйца (так было нужно), поехала к бабушке, чтобы она смогла отколдовать.Она была совсем старая, почти ничего не слышала и сначала даже принимать маму не хотела, но затем, поглядев на нее, даже не выслушав, сказала:– Вы с собой привезли в новый дом клубок из собачьей шерсти с иголками, найди его и сожги, а то место посыпь солью.Еще сказала, какие при этом говорить слова, но их я уже не помню.Мама сначала подумала, что села не так далеко друг от друга и бабушка просто знает от кого-то обо всем, но все же решила проверить.Дома нашла это клубок там, где сказала бабушка – в кармане своего праздничного платья.Проделав все так, как ей сказано, мама ничего не сказала отцу, только под вечер приехал на мотоцикле их бывший сосед и сказал, что бабушка сильно заболела, может даже умереть и просит, чтобы приехала именно мама.Как раз этого бабуля, у которой она была, строго приказала не делать и ничего никому в этот день не давать.Сосед сказал, чтобы мама передала бабушке хотя бы лекарство, если сама не поедет. Но та наотрез отказалась.Бабуля попала в больницу, долго там пробыла и после этого сильно изменилась, похудела и через полгода умерла.Отец до сих пор ничего не знает об этом. Может, это просто совпадение?

Ключевые слова: Купили в поселке дом не пытать счастья клубок из собачьей шерсти с иголками

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