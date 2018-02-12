Вода - наше все, да не все в воде - наше

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:48

Причина: авторская стилистика сохранена

Тот самый Галаперидол Просмотров: 60 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 02:48 by

Данным-давно, когда я был ещё подростком лет 14-ти, я каждое лето приезжал на дачу. Ох и весело было: жара, дожди, костры по вечерам, рыбалка, купание в реке. О последнем речь и пойдет.Сперва — предыстория: плавал я всегда хорошо: так случилось, что дача стоит почти на реке, все детство там и прошло, река, кстати, называется Луга (так для справочки, мало ли, вдруг кому мистику исследовать припечет).Выдалось как-то одно лето больно жарким для тех мест — мы днями из воды не вылезали, плюс пляж хороший был, глубина около того пляжа была метров около трёх, и то — в середине реки. И как-то ныряя, я решил просторы дна исследовать на предмет... чего-нибудь, да хоть снастей рыбацких, ну и начал усиленно нырять. Oткрывать глаза под водой было бессмысленно — люди которые там купались здорово мутили воду, и вся эта взвесь попадала в глаза. Tак я пришел к слепому методу — ныряешь, плывешь у дна, легко ведя по нему руками, находя что-то — тянешь это на себя и вытаскиваешь... Сперва я нашел на дне просто кучу бревен, — много, очень много, ну и начал их доставать, под водой даже 12-ти метровое бревно весит как подушка, а вот на берег их мне помогали вытаскивать купальщики. Просто позже оказалось, что когда-то их сплавляли по реке... От этого их там так много.Потом нашел очки, даже хозяина нашел, — дорогая вещь, как оказалось позже. Потом хлебница Советская, белая из стали... К тому моменту я здорово изучил дно в квадрате примерно 10*10 метров.Собственно, на тот момент я и добра со дна достал достаточно: дров столько вытащил, что дом можно было бы топить полгода. Kороче, в один момент, после очередного бревна, вытянутого со дна, решаюсь я сходу заплыв сделать ещё за чем-нибудь, разбегаюсь, ныряю, и это могло стоить мне жизни: я крепко прикладываюсь моментально во что-то головой! Удар был такой, что я искры увидел, не успев закрыть глаза, в момент боль ударила в шею и пошла позвоночником, выйдя через ноги. Я от такой неожиданности выдохнул весь воздух и поспешил экстренно всплыть. Над водой, я подумал, что кто-то может удариться так же и решил отыскать этот "плавник" и вытащить. Шарил я в этом месте минут около 15, но так ничего и не нашел, — даже намеков на что-то, и поспешил удалиться из воды - лоб болел.И конец, собственно: про искры я не зря сказал — я не успел глаза закрыть, как увидел искры, но также, в этой относительно прозрачной воде, открытыми глазами я увидел серое пятно, мельком, в которое предположительно ударился, оно быстро пропало из виду, так как я поторопился всплыть.Так вот, ребята, что это было? Какие предположения? Скажу только одно: по ощущениям, оно было реально твердое, не как если бы я ударился во что-то типа человека, или рыбу, или собаку, а вот прямо твердь. И ведь бревна-то в песке закопаны на дне... Я их из песка выкапывал...

Ключевые слова: Река вода под водой бревна удар дача пляж авторская история

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