Случай на реке

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:32

Mary3.11. Просмотров: 913 Комментарии: 20 +13 Сегодня, 06:32 by

Познакомились мы с Татьяной при переезде в новую квартиру. Потом узнали, что почти земляки: каждое лето она ездила к бабушке в Тейковский район Ивановской области. Протекает там речка Санеба, неширокая, да и не особо глубокая. Вот об этой речке и пойдёт речь.В деревне, куда родители привозили на лето дочку, детей её возраста не было. Старшие не брали её в свои игры, а с малышами самой не интересно, вот и проводила Таня время с бабушкой. Особенно она любила выходные: из города приезжали двоюродные братья и сестра. Они все старше её и всегда придумывали что-нибудь интересное.Так и случилось в очередные выходные. Приехали дядя с тетей, старшие братья и, неожиданно для всех, родители Танюши. После массовой прополки огорода и заготовки дров один из братьев предложил устроить пикник на речке. Недалеко от деревни есть прекрасное место: небольшое расширение речки, да и глубина побольше, и прекрасная поляна на берегу. Родственники с радостью поддержали идею и, собрав все необходимое, двинулись в путь.Пока женщины устраивали стол, мужская часть решила искупаться. Таню тоже взяли с собой.А Таня, надо отметить, вполне успешно для своих лет занималась плаванием и даже какие-то призы в своей секции завоевывала. Сначала она купалась с отцом и братьями, было весело нырять и брызгаться. Когда взрослые вылезли на берег, Таня попросила разрешения поплавать от берега до берега одной (ширина между берегами метров пять).Она спокойно переплыла на другой берег и стала возвращаться, как вдруг на середине её кто-то схватил за ногу и стал тянуть вниз. Девочка не смогла даже крикнуть, она просто резко пошла на дно. Речка эта сама по себе не глубокая, но есть места, омуты, где глубина до 2,5 м доходит. Для ребёнка вполне себе хорошая глубина. Отец увидел, что дочь резко пошла ко дну и прыгнул в воду, за ним, естественно, и все остальные.Девочку вытащили, воды она нахлебалась, да и испугалась сильно. Сначала ей не поверили, что за ногу тянул кто-то, сказали, что судорогой ногу свело. Но через некоторое время на лодыжке появились четкие синяки, как будто три пальца.Бабушка на всех сильно ругалась, но предположений, что или кто это, не было. Никто в этом омуте не тонул, место открытое, и если бы кто-то чужой зашёл в воду, то это было бы видно. Да и зачем кому-то в здравом уме топить ребенка?Страх со временем прошёл, Таня работает детским тренером по плаванию, но она никогда не купается в открытых источниках, исключение составляет море, там она плавать не боится.

Ключевые слова: Речка синяки страх ужас ребенок авторская история

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