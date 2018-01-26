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Истории из жизни

Случай на реке

Познакомились мы с Татьяной при переезде в новую квартиру. Потом узнали, что почти земляки: каждое лето она ездила к бабушке в Тейковский район Ивановской области. Протекает там речка Санеба, неширокая, да и не особо глубокая. Вот об этой речке и пойдёт речь.

В деревне, куда родители привозили на лето дочку, детей её возраста не было. Старшие не брали её в свои игры, а с малышами самой не интересно, вот и проводила Таня время с бабушкой. Особенно она любила выходные: из города приезжали двоюродные братья и сестра. Они все старше её и всегда придумывали что-нибудь интересное.

Так и случилось в очередные выходные. Приехали дядя с тетей, старшие братья и, неожиданно для всех, родители Танюши. После массовой прополки огорода и заготовки дров один из братьев предложил устроить пикник на речке. Недалеко от деревни есть прекрасное место: небольшое расширение речки, да и глубина побольше, и прекрасная поляна на берегу. Родственники с радостью поддержали идею и, собрав все необходимое, двинулись в путь.

Пока женщины устраивали стол, мужская часть решила искупаться. Таню тоже взяли с собой.

А Таня, надо отметить, вполне успешно для своих лет занималась плаванием и даже какие-то призы в своей секции завоевывала. Сначала она купалась с отцом и братьями, было весело нырять и брызгаться. Когда взрослые вылезли на берег, Таня попросила разрешения поплавать от берега до берега одной (ширина между берегами метров пять).

Она спокойно переплыла на другой берег и стала возвращаться, как вдруг на середине её кто-то схватил за ногу и стал тянуть вниз. Девочка не смогла даже крикнуть, она просто резко пошла на дно. Речка эта сама по себе не глубокая, но есть места, омуты, где глубина до 2,5 м доходит. Для ребёнка вполне себе хорошая глубина. Отец увидел, что дочь резко пошла ко дну и прыгнул в воду, за ним, естественно, и все остальные.

Девочку вытащили, воды она нахлебалась, да и испугалась сильно. Сначала ей не поверили, что за ногу тянул кто-то, сказали, что судорогой ногу свело. Но через некоторое время на лодыжке появились четкие синяки, как будто три пальца.

Бабушка на всех сильно ругалась, но предположений, что или кто это, не было. Никто в этом омуте не тонул, место открытое, и если бы кто-то чужой зашёл в воду, то это было бы видно. Да и зачем кому-то в здравом уме топить ребенка?

Страх со временем прошёл, Таня работает детским тренером по плаванию, но она никогда не купается в открытых источниках, исключение составляет море, там она плавать не боится.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:32
Сегодня, 06:32 by Mary3.11.Просмотров: 913Комментарии: 20
+13

Ключевые слова: Речка синяки страх ужас ребенок авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 07:31
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (88|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 430
От сведеных ног резко на дно не пойдёшь и не утонешь, темболее если ты пловец. Можно и на руках удержаться или плыть на спине. Я плаваю с 3 лет, сводило, знаю. А вот если кто хватанул и потянул в низ это да.

Верю, слышала такое не раз+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#2 написал: Estel_N
Сегодня, 09:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 37
Интересно.
А сколько лет тогда было девочке?
+
Зарегистрирован: 26.06.2018
#3 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 09:35
+5
Группа: Посетители
Репутация: (101|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 296
Могу с уверенностью сказать, что это был сомик. Мужика одного у нас на реке хватал так за ногу. Давным-давно это было. Поймали этого сома, и в ресторан продали. Пока его везли в кузове грузовика, то его хвост по асфальту волочился. Огромный был, как бревно.
Девочку же прихватил, видимо не большой сомик.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#4 написал: Spivachka
Сегодня, 09:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 69
Я подумала о воронке и судороге. Но синяки это странно. Хм?
Зарегистрирован: 8.11.2017
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:14
0
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Репутация: (1185|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 304
В море вам ещё больше неизведанных опасностей. Уууу!
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#6 написал: ПИК НИК
Сегодня, 10:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (273|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 626
Цитата: МертвецкиЖив
Могу с уверенностью сказать, что это был сомик. Мужика одного у нас на реке хватал так за ногу. Давным-давно это было. Поймали этого сома, и в ресторан продали. Пока его везли в кузове грузовика, то его хвост по асфальту волочился. Огромный был, как бревно.
Девочку же прихватил, видимо не большой сомик.

Небольшой сомик, существо пугливое. Двустворчатые моллюски, лягухи, рыбка, раки, пиявки, выползки вот его рацион. Девочку испугается на раз! Крупный сом, который мог бы напасть , опять же - мог бы, в этой речке обитать просто не может! Сом исключается, в конкретном случае.
Ежели русалка какая нить, то что то слабенькая, синяки оставила, а справиться не смогла с маленькой , нахлебавшейся воды, девочкой.
Возможно, девочка зацепилась за что то под водой, страх сделал всё остальное.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#7 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:41
+1
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Репутация: (101|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 296
Цитата: ПИК НИК
Цитата: МертвецкиЖив
Могу с уверенностью сказать, что это был сомик. Мужика одного у нас на реке хватал так за ногу. Давным-давно это было. Поймали этого сома, и в ресторан продали. Пока его везли в кузове грузовика, то его хвост по асфальту волочился. Огромный был, как бревно.
Девочку же прихватил, видимо не большой сомик.

Небольшой сомик, существо пугливое. Двустворчатые моллюски, лягухи, рыбка, раки, пиявки, выползки вот его рацион. Девочку испугается на раз! Крупный сом, который мог бы напасть , опять же - мог бы, в этой речке обитать просто не может! Сом исключается, в конкретном случае.
Ежели русалка какая нить, то что то слабенькая, синяки оставила, а справиться не смогла с маленькой , нахлебавшейся воды, девочкой.
Возможно, девочка зацепилась за что то под водой, страх сделал всё остальное.

Сомик исключается, а русалка нет... очень интересно!))
Для сома "небольшой" понятие растяжимое. И не факт, что в этой маленькой реке нет сомов. Да и река не во всех местах может быть узкой, и какое там дно тоже не известно.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#8 написал: ПИК НИК
Сегодня, 10:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (273|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 626
Цитата: МертвецкиЖив
Цитата: ПИК НИК
Цитата: МертвецкиЖив
Могу с уверенностью сказать, что это был сомик. Мужика одного у нас на реке хватал так за ногу. Давным-давно это было. Поймали этого сома, и в ресторан продали. Пока его везли в кузове грузовика, то его хвост по асфальту волочился. Огромный был, как бревно.
Девочку же прихватил, видимо не большой сомик.

Небольшой сомик, существо пугливое. Двустворчатые моллюски, лягухи, рыбка, раки, пиявки, выползки вот его рацион. Девочку испугается на раз! Крупный сом, который мог бы напасть , опять же - мог бы, в этой речке обитать просто не может! Сом исключается, в конкретном случае.
Ежели русалка какая нить, то что то слабенькая, синяки оставила, а справиться не смогла с маленькой , нахлебавшейся воды, девочкой.
Возможно, девочка зацепилась за что то под водой, страх сделал всё остальное.

Сомик исключается, а русалка нет... очень интересно!))
Для сома "небольшой" понятие растяжимое. И не факт, что в этой маленькой реке нет сомов. Да и река не во всех местах может быть узкой, и какое там дно тоже не известно.

Я исключаю и русалку и сома.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#9 написал: DRUID
Сегодня, 10:53
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Комментариев: 430
Цитата: ПИК НИК
, страх сделал всё остальное


Именно из-за страха и паники больше всего летальных случаев.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:54
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Комментариев: 3 304
Цитата: ПИК НИК
исключаю и русалку и сома

Да пусть будет русалка, что внезапно передумала. Жизнь свою земную вспомнила…
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#11 написал: ПИК НИК
Сегодня, 11:05
+1
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Комментариев: 626
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: ПИК НИК
исключаю и русалку и сома

Да пусть будет русалка, что внезапно передумала. Жизнь свою земную вспомнила…

Хорошо, исключаю только сома. Пусть будет русалка. Брезгливая. Тремя пальчиками... за ножку....
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#12 написал: t.eir
Сегодня, 11:17
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Комментариев: 116
Цитата: МертвецкиЖив
это был сомик. Огромный был, как бревно.
.

Вообще.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#13 написал: Mary3.11.
Сегодня, 11:34
+1
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 58
Цитата: Estel_N
Интересно.
А сколько лет тогда было девочке?
+

Девять лет .

Обсудили с Татьяной все комментарии. Спасибо за них. Она считает, что наличие русалки можно исключить: в реке , на памяти её родных, ни одна девушка не утопилась. В соседней деревне тонул ребёнок, но в пожарном пруду. А вот сом очень даже может быть: вода проточная, но дно илистое, водорослей там нет. Но вот откуда синяки на ноге? Она упорно утверждает, что расположены они были так, как если тремя пальцами человек схватил. И очень хорошо помнит свой дикий страх, когда почувствовала хватку на ноге и сразу же резкий толчок под воду.
Зарегистрирован: 15.02.2018
#14 написал: ZelD
Сегодня, 11:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 267
Тремя пальцами... Это черепашка ниндзя была, точно!
Зарегистрирован: 17.02.2017
#15 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 11:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (101|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 296
Цитата: Mary3.11.
Цитата: Estel_N
Интересно.
А сколько лет тогда было девочке?
+

Девять лет .

Обсудили с Татьяной все комментарии. Спасибо за них. Она считает, что наличие русалки можно исключить: в реке , на памяти её родных, ни одна девушка не утопилась. В соседней деревне тонул ребёнок, но в пожарном пруду. А вот сом очень даже может быть: вода проточная, но дно илистое, водорослей там нет. Но вот откуда синяки на ноге? Она упорно утверждает, что расположены они были так, как если тремя пальцами человек схватил. И очень хорошо помнит свой дикий страх, когда почувствовала хватку на ноге и сразу же резкий толчок под воду.

Мало ли как синяки могут лечь на теле? Под каким углом находился рот сома, или строение его рта - отсюда и синяки в виде трёх пальцев. Судя по вашей истории, кроме него это сделать на мой взгляд, больше никто не мог. Как вы сказали "захват ноги, и резкий толчок под воду".
Зарегистрирован: 15.04.2018
#16 написал: Fantom2015
Сегодня, 12:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 484
Цитата: ПИК НИК
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: ПИК НИК
исключаю и русалку и сома

Да пусть будет русалка, что внезапно передумала. Жизнь свою земную вспомнила…

Хорошо, исключаю только сома. Пусть будет русалка. Брезгливая. Тремя пальчиками... за ножку....

А может не брезгливая, а просто трехпалая, мало ли где она два пальца могла потерять)
И вообще после таких вот историй я теперь тоже боюсь купаться в речках и озерах.
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#17 написал: Pmariam
Сегодня, 13:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (926|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 840
ну даже если предположить что захват ноги был сделан сомом, то как он ом резко дернуть назад? у него задний ход есть?
если бы он плыл вперед с наскоком на ногу, то думаю место синяков должно отличаться от того, как если бы рукой дернули вниз
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#18 написал: ПИК НИК
Сегодня, 13:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (273|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 626
Сом, если енто конешно сом, то он попытается заглотить ступню, ладонь. Это не овчарка и кусать поперёк он не станет. Ступню или кисть, крупная рыба, может принять за кормовой объект, никак не связанный с остальным телом. Зубы сома напоминают жёсткую щётку. Известны случаи ,где при выдёргивании ноги из пасти напавшего сома, люди сильно сдирали кожу об мелкие зубки. Случаи нападения сомов на человеков, чаще фиксировались в средней азии, где эта рыба водилась в изобилии и достигала веса более ста кг.. Это официально зарегистрированные данные. Личное мнение, сом от 50 кг и выше уже может случайно атаковать, но шансы на это крайне малы, как и на то, что рыба отпустит ребёнка и не утопит.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#19 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 13:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (101|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 296
Цитата: ПИК НИК
Сом, если енто конешно сом, то он попытается заглотить ступню, ладонь. Это не овчарка и кусать поперёк он не станет. Ступню или кисть, крупная рыба, может принять за кормовой объект, никак не связанный с остальным телом. Зубы сома напоминают жёсткую щётку. Известны случаи ,где при выдёргивании ноги из пасти напавшего сома, люди сильно сдирали кожу об мелкие зубки. Случаи нападения сомов на человеков, чаще фиксировались в средней азии, где эта рыба водилась в изобилии и достигала веса более ста кг.. Это официально зарегистрированные данные. Личное мнение, сом от 50 кг и выше уже может случайно атаковать, но шансы на это крайне малы, как и на то, что рыба отпустит ребёнка и не утопит.

Так же, случаи и шансы малы, что тебя вот так вот схватят под водой за ногу и дернут...
Зарегистрирован: 15.04.2018
#20 написал: Talisha
Сегодня, 15:37
+1
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Репутация: (1451|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 948
Нечисть - она везде водится сейчас. И утопленникам для этого необязательно быть в тех местах. Утопить сразу вряд ли сможет, но если человек пугается, паникует - это ей силы дает, а у жертвы отнимает. Если не испугаться, то вырваться легко можно. Личный опыт.
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
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