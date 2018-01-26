Случай на реке

Случай на рекеПознакомились мы с Татьяной при переезде в новую квартиру. Потом узнали, что почти земляки: каждое лето она ездила к бабушке в Тейковский район Ивановской области. Протекает там речка Санеба, неширокая, да и не особо глубокая. Вот об этой речке и пойдёт речь.
В деревне, куда родители привозили на лето дочку, детей её возраста не было. Старшие не брали её в свои игры, а с малышами самой не интересно, вот и проводила Таня время с бабушкой. Особенно она любила выходные: из города приезжали двоюродные братья и сестра. Они все старше её и всегда придумывали что-нибудь интересное.
Так и случилось в очередные выходные. Приехали дядя с тетей, старшие братья и, неожиданно для всех, родители Танюши. После массовой прополки огорода и заготовки дров один из братьев предложил устроить пикник на речке. Недалеко от деревни есть прекрасное место: небольшое расширение речки, да и глубина побольше, и прекрасная поляна на берегу. Родственники с радостью поддержали идею и, собрав все необходимое, двинулись в путь.
Пока женщины устраивали стол, мужская часть решила искупаться. Таню тоже взяли с собой.
А Таня, надо отметить, вполне успешно для своих лет занималась плаванием и даже какие-то призы в своей секции завоевывала. Сначала она купалась с отцом и братьями, было весело нырять и брызгаться. Когда взрослые вылезли на берег, Таня попросила разрешения поплавать от берега до берега одной (ширина между берегами метров пять).
Она спокойно переплыла на другой берег и стала возвращаться, как вдруг на середине её кто-то схватил за ногу и стал тянуть вниз. Девочка не смогла даже крикнуть, она просто резко пошла на дно. Речка эта сама по себе не глубокая, но есть места, омуты, где глубина до 2,5 м доходит. Для ребёнка вполне себе хорошая глубина. Отец увидел, что дочь резко пошла ко дну и прыгнул в воду, за ним, естественно, и все остальные.
Девочку вытащили, воды она нахлебалась, да и испугалась сильно. Сначала ей не поверили, что за ногу тянул кто-то, сказали, что судорогой ногу свело. Но через некоторое время на лодыжке появились четкие синяки, как будто три пальца.
Бабушка на всех сильно ругалась, но предположений, что или кто это, не было. Никто в этом омуте не тонул, место открытое, и если бы кто-то чужой зашёл в воду, то это было бы видно. Да и зачем кому-то в здравом уме топить ребенка?
Страх со временем прошёл, Таня работает детским тренером по плаванию, но она никогда не купается в открытых источниках, исключение составляет море, там она плавать не боится.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:32
Сегодня, 06:32 by Mary3.11.Просмотров: 913Комментарии: 20
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