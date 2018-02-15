Карты не лгут

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 142 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 22:30 by

Мой любимый имел какие-то свои секреты…С Пашей я познакомилась на ярмарке изделий народных промыслов, где продавала украшения ручной работы из натуральных камней и дерева. Павел искал что-нибудь оригинальное для своей сестры и сразу заметил мой ларек. Он купил деревянные серьги, расписанные павлиньими перьями, и взял у меня визитную карточку.Через несколько дней новый знакомый пришел в мой магазин. «Сокровища из старого сундука». У него был хороший вкус — парень выбрал набор подсвечников с африканским мотивом, мыло ручной работы и держатель для салфеток с ангелами. Внезапный ливень не позволил ему уйти из магазина, и мы разговорились. Павел рассказал мне о матери, которая, выйдя на пенсию, увлеклась живописью, и о сестренке-школьнице…С того дня он зачастил в мой магазинчик, и я поняла, что с нетерпением жду его визитов. Через месяц Паша пригласил меня на кофе в соседнее кафе. Я колебалась только мгновение и приняла приглашение. Кафе было очень уютным, и кофе в нем оказался отменным. Мы провели два замечательных часа вместе, а затем еще два — в моей квартире. Говорили обо всем и ни о чем. Казалось, что я знала Павлика сто лет, а ведь обычно с трудом схожусь с людьми, мне нужно время, чтобы открыться. Мы назначили новую встречу на следующий день, и с тех пор встречались регулярно, несколько раз в неделю.Обычно Паша приходил к концу рабочего дня, ждал, пока я закрою магазин, и мы шли ко мне. Павел неохотно рассказывая о себе, о родственниках, о детстве и работе. Я же ничего не скрывала. В конце концов, даже рассказала ему о своем неудавшемся браке, который длился всего год и надолго оттолкнул меня от мужчин. А потом Паша уходил. Одинокие ночи стали угнетать. Я хотела, чтобы мы с ним жили вместе…«Сегодня Павел должен прийти позже обычного. Он сказал, что у него был сюрприз для меня», — думала я, поглядывая на часы. К шести часам в магазин заскочила на минутку моя подруга Валя. Мы общаемся уже много лет, и Валюха знает обо мне все. На этот раз она привезла книгу о нумерологии, индийском ладане и горном хрустальном маятнике, который купила для меня на эзотерической ярмарке.— И когда я наконец встречу мистера Совершенство? — Валька, как всегда, не церемонилась.— Я не знаю. Паша такой домосед. Говорит, что ему достаточно моего общества.— Домосед? Странно. Подозрительно, я бы сказала. Твой Павел что-то скрывает. Например, жену и кучу детишек.— Не выдумывай, — возмутилась я. — Он остается со мной весь день и вечер. Делал бы так, если бы его ждали жена и дети? Павел — порядочный человек.Но Валя не сдавалась.— Я не знаю. Что-то здесь не так. Знаешь, я кинула на тебя Таро… — подруга запнулась.— За моей спиной? Валя, как ты могла?! — возмутилась я.— Лучше узнать раньше, не так ли? И я должна признаться, что увидела рядом с ним женщину. Карты не говорили о страсти, но все же. Я бы спросила прямо, не женат ли твой ненаглядный Паша. В конце концов, ты имеешь право знать, — заявила Валька, собравшись уходить. — Ну что, последуешь моему совету?— Не стану ничего требовать, но и «той, другой» не буду, — твердо сказала я. — Не хочу строить свое счастье на несчастье другой женщины.— Верно, Людмила, не обманывайся. Иногда мы наивны, как дети, а мужики… сама знаешь, — настаивала Валя.Павел пришел в половине восьмого, с букетом роз и загадочной улыбкой. Обнял меня как-то особенно нежно, зарылся носом в волосы.— Людочка, мне нужно тебе кое-что сказать. Только, пожалуйста, послушай меня до конца и не расстраивайся раньше времени, — прошептал Паша.Он говорил, а я слушала его молча, словно загипнотизированная. Валькины карты говорили правду!— Я женат, — сказал Павел. — Но вместе мы прожили недолго. И я ушел от нее…— Почему ты не сказал мне об этом раньше?— Я боялся, что прогонишь меня… С Ритой мы познакомились в последнем классе средней школы. Она переехала из другого города. Это была бешеная любовь. Мы решили пожениться сразу после выпуска. Слишком рано. Ее родители поддержали нас: Рита не останется старой девой, а я — подходящая партия, сын довольно богатого бизнесмена. Глупость и предрассудки… Детская любовь живет недолго. Мы быстро поняли, что допустили ошибку, начались ссоры. Но к тому времени наши семьи уже имели общий бизнес, и развод детей все сильно осложнил бы. Поэтому просто живем отдельно. Жили… Десять лет. Сегодня я подал на развод. Я хочу быть с тобой. К черту их бизнес-дела. Людочка, ты выйдешь за меня?Я колебалась, но не могла отказаться от него. Любила Пашу и чувствовала, что он не обманывает.— Обещай, что больше не будет никаких секретов от меня…— Обещаю. С этого момента мы вместе навсегда, — ответил Паша.Он в первый раз остался у меня на ночь, а на следующий день — переехал ко мне. Паша быстро получил развод. Никакого скандала, взаимных обвинений и грязи не было. Рита тоже устала от такой странной жизни и хотела строить свою настоящую семью. У нее и парень был хороший…Мы с Пашей купили небольшой дом и ждем рождения дочки. Недавно Валентина снова разложила карты. Расклад предсказывает счастье, богатство и любовь.Автор - Людмила.

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