Ночное происшествие

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:18

Причина: Авторская стилистика сохранена

Аннемария Просмотров: 243 Комментарии: 4 +7 Вчера, 23:18 by

Эти события произошли в нашей семье весной 2017 года. В апреле мы получили горькую весть: умер друг моего отца.Папа еще при Союзе учился с дядей Сашей в одном техникуме, вместе по распределению они попали в один город. Здесь обзавелись семьями, растили детей и все эти годы поддерживали какую-никакую связь друг с другом.Началась суета, подготовка к похоронам? и в назначенный день родители уехали проводить дядю Сашу в последний путь. Я осталась дома с пожилым дедушкой.Вернувшись с похорон, отец извлек из сумки нечто, завернутое в полотенце. Это оказалась икона. После похорон жена усопшего вручила ее родителям.Едва взяв икону в руки, я ощутила странную неприязнь. Икона казалась несколько мрачной и зловещей, а смотреть на лик изображенного Иисуса Христа было неприятно. Казалось бы, святая вещь, но мне захотелось разбить ее или, на крайний случай, спрятать в укромное место - от глаз подальше.Однако добрый папа не внял моим словам, решил поставить икону на шкафу в моей спальне. Посчитав мои суждения самовнушением и мнительностью (ведь икона с похорон, а не с радостного события, вроде свадьбы), он поместил ее на шкаф рядом с остальными иконами. На мои возражения он воззвал к моему чувству уважения к усопшему и пообещал найти потом иконе другое место.Прошло, по моим воспоминаниям, недели 2-3.Вечером все семейство отправилось спать, кроме мамы. У нее вредная привычка - засиживаться допоздна за просмотром любимых сериалов по компьютеру. И в тот вечер она единственная бодрствовала и переживала за судьбы героев.Минутная стрелка уже показывала пол 12 ночи. Мама сидела в большой комнате (или зале) за письменным компьютерным столом. Свет она выключила, чтобы не мешать спящему папе. Комнату освещали лишь экран да настольная лампа.Ощутив жажду, она отлучилась на кухню. Включила свет, попила воды. Выходя из кухни в коридор и собираясь потушить свет, она вдруг застыла.Стоя в нашем коридоре, можно видеть часть зала через открытую дверь. В кухне горел свет, в зале работали компьютер и настольная лампа. Коридор был темный. И вот при этом освещении мама четко увидела, как черная тень (по очертаниям - точь-в-точь человеческая фигура) пробежала по залу и скрылась в комнате дедушки (третья и последняя комната в квартире. Дверь в нее ведет из зала, и она всегда открыта).Все произошло за несколько секунд. Мама стояла, сбитая с толку. Померещилось? Собравшись с духом, она погасила свет и вернулась в зал. Внимательно оглядела помещение. Папа мирно сопел на диване, дедушка тоже крепко спал. Ничего подозрительного, никаких теней.Решив, что на сегодня хватит, мать выключила компьютер и тоже легла спать.В ту же ночь случилось продолжение.Я спала на боку и спиной к открытой двери. Вдруг что-то меня разбудило. Открыв глаза, я секунд 20 пыталась сообразить, что не так. Прислушалась к своим ощущениям и поняла: на спине чувствовалось странное давление, словно небольшую досочку сильно прижимали к телу. Сонная, озадаченная, повернулась к двери и обомлела.Рядом с моим диваном стояла черная человеческая фигура. Просто тенью назвать ЭТО было сложно, возникало чувство, что это был человек, только полностью черный и без черт лица. Вот лицо было тёмным, плоским, без ничего. От фигуры исходили явные злость и угроза.Опустив глаза, я увидела, что руки тень держала на подлокотнике дивана. Видимо, пока я лежала на боку, она давила мне на спину. Весна, тепло, тонкое одеяло сползло с меня, и спину прикрывала только легкая ночнушка.Удивительно, но сильного страха не было. Были недоумение, испуг. Сонный мозг отказался признать увиденное реальным. Что было дальше – не знаю и не помню. Судя по всему, просто вырубилась.Утром никакой тени не оказалось. Осмотрела спину в зеркале – ничего. Порывшись в памяти, я засомневалась в реальности тени и что просыпалась вообще. Решила: дурной сон, кошмар.Уже вечером перед сном я вспомнила все и рассказала маме в надежде на совет и успокоительное. Мама же выслушала меня с круглыми глазами и поведала свой случай. Посмотрев друг на друга, мы осознали: произошедшее реально. Боялись идти спать, но больше ничто не беспокоило.На следующий день я потребовала у отца забрать икону. Обрадовала рассказом про тень. Приводила возможные доводы, что причина в иконе. Отец, бывший атеист и коммунист, задумался и унес икону в шкаф. Пообещал отвезти ее в свою родную деревню и отдать местному попу. Священник должен знать, что делать.Может, я не права и дело не в иконе. Она вызывала у меня отторжение, но я по характеру мнительная и могла себя накрутить. Только мне стало спокойнее, когда икону забрали из моей комнаты. И да, черные тени больше не появлялись.

Ключевые слова: Икона отвращение мама черная тень авторская история

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