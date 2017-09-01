«Несвятая» икона

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 04:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 59 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:40 by

Эта мистическая история произошла с моей мамой в далекие восьмидесятые. В то время она работала по распределению в пос. Серышево Амурской области и жила вместе со своей подругой Светланой в частном доме, который той остался от бабушки. Домик был очень старый и ветхий, Света говорила, что ему около 100 лет.Как-то раз, на выходных, подруги решили провести генеральную уборку в доме. Вымыв комнаты и кухню, добрались до кладовой. Здесь, среди разного хлама, они нашли старую деревянную икону. Икона была очень необычной, на ней совсем не было «святости». Наоборот, лик изображенного на ней искажала злоба и презрение. Стоит отметить, что в то время было модным вешать иконы дома. Поэтому мама, с разрешения Светы, повесила лик над своей кроватью.Наступила ночь, подружки уснули. Спали они в разных комнатах. Сквозь сон мама услышала какое-то шипение, она хотела встать, но у нее не получилось даже открыть глаза. Затем раздались громкие, протяжные вздохи. Перепуганная девушка не могла даже пошевелиться. А между тем звук все приближался, и уже явно чувствовалось чье-то присутствие. Послышался протяжный, глубокий стон, и она ощутила прикосновение чьих-то холодных пальцев на своей коже.Всю ночь неизвестное существо то щипало, то душило девушку, громко вздыхая при этом. Мама, словно скованная параличом, не имела никакой возможности защититься. Мысленно она пыталась читать молитвы, но тогда существо начинало стонать и щипать ее сильнее. Казалось, что всё это длилось вечно, и прекратилось лишь с рассветом.Как только паралич спал, мама вскочила с кровати и бросилась будить подругу. Та была в шоке, увидев на шее мамы синяки и царапины, но заверила, что спала спокойно и ничего не слышала. Девушки очень испугались, за советом решили сходить к бабушке-знахарке, которая жила в том же поселке.Бабушка их подробно расспросила, внимательно выслушала и посоветовала вернуть икону туда, где они ее взяли. На все вопросы отвечать она отказалась.В тот же день подруги положили икону на место в кладовке. Мама очень боялась наступления темноты и даже оставила свет включенным на ночь. Но ни в ту ночь, ни в последующие ее никто больше не беспокоил.Автор: Olesya Bevza.

Ключевые слова: Дом кладовка уборка икона стон

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