Не обижайте колдунью

Не обижайте колдуньюЭту историю рассказал мои муж Владимир, который родился и вырос на далеком хуторе Ростовской области - 30 хат, крытых соломой. Ни школы, ни больницы, ни медицинского пункта там не было. Зато имелась своя целительница - баба Надя. Про нее говорили, что она еще и колдунья.
Баба Надя жила на краю хутора в небольшой хате. Она лечила местных жителей травами и настоями, заговаривала грыжи и зубную боль. Но без надобности люди к ней не заходили и даже старались реже показываться ей на глаза - все-таки колдунья!
Хозяйство у бабы Нади было небольшое: два десятка кур, несколько гусей, коза Зорька и два кота: один серый по прозвищу Дымок, а другой - черный, Уголек. Эти коты ходили за бабкой Надей следом как собаки. Она с ними разговаривала, и коты понимали ее. И что удивительно, коты вечером загоняли домой кур и гусей!
Летом дети с утра до вечера играли на улице. Мой муж, тогда еще мальчишка Вовка, старался с утра быстренько полить огород, потом натаскать воды в бочку для полива - и убежать к друзьям.
Если взрослые люди старались обходить знахарку стороной, то детям, наоборот, было интересно, чем же она занимается. Мальчишки часто крутились возле ее дома, наблюдали за котами - как они птицу пасут да домой загоняют. Однажды Вовкин друг Севка поймал Дымка и привязал к его хвосту две жестяные банки.
Кот страшно перепугался. Он бегал по округе, банки гремели. Домой вернулся весь ободранный и в репьях.
Вечером баба Надя пришла к Севкиной матери домой и начала ругаться на паренька:
- Ты зачем мою скотинку обидел? Чего кот тебе сделал? Обалдуй ты эдакий!
Севкина мать накричала на старуху:
- Откуда ты знаешь, что это мой сын твоего кота обидел?
И выставила знахарку за дверь.
А на следующий день Севка скатился кубарем со скирды сена, весь исцарапался, хорошо еще, что ничего не сломал и цел остался. Но у него после этого стало звенеть в одном ухе. Думали, пройдет, но не прошло. Паренька положили в районную больницу, но врачи ничего не нашли.
А в ухе продолжало звенеть.
Пришлось матери Севы идти на поклон к бабе Наде, извиняться и просить помочь сыну. Знахарка поводила над парнишкой руками и нашептала заговор. Бабушка была немного глуховата, поэтому говорила громко, и Севка подслушал заговор, там были такие слова: «Солнце на запад, день на исход, да и этот звон от меня уйдет». К вечеру звон в ухе у него прошел.
На следующий день мальчишки носились по хутору и громко кричали эти слова, которые им сообщил Севка. Они веселились и смеялись над знахаркой.
Баба Надя очень обиделась, когда услышала, что они кричат. Она вышла в огород, подняла руки к небу и начала что-то говорить.
Небо вдруг потемнело, затянулось черными облаками. Засверкали молнии, загрохотал гром. Начался ливень, и ветер дул с такой силой, что у Севкиной хаты снесло половину крыши, ведь она была из соломы. Вот так баба Надя наказала неблагодарного паренька.
Автор - Татьяна ЯСТРЕБОВА.
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Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:51
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:51 by TalishaПросмотров: 372Комментарии: 4
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