Не обижайте колдунью

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Talisha Просмотров: 372 Комментарии: 4 +12 Сегодня, 05:51 by

Эту историю рассказал мои муж Владимир, который родился и вырос на далеком хуторе Ростовской области - 30 хат, крытых соломой. Ни школы, ни больницы, ни медицинского пункта там не было. Зато имелась своя целительница - баба Надя. Про нее говорили, что она еще и колдунья.Баба Надя жила на краю хутора в небольшой хате. Она лечила местных жителей травами и настоями, заговаривала грыжи и зубную боль. Но без надобности люди к ней не заходили и даже старались реже показываться ей на глаза - все-таки колдунья!Хозяйство у бабы Нади было небольшое: два десятка кур, несколько гусей, коза Зорька и два кота: один серый по прозвищу Дымок, а другой - черный, Уголек. Эти коты ходили за бабкой Надей следом как собаки. Она с ними разговаривала, и коты понимали ее. И что удивительно, коты вечером загоняли домой кур и гусей!Летом дети с утра до вечера играли на улице. Мой муж, тогда еще мальчишка Вовка, старался с утра быстренько полить огород, потом натаскать воды в бочку для полива - и убежать к друзьям.Если взрослые люди старались обходить знахарку стороной, то детям, наоборот, было интересно, чем же она занимается. Мальчишки часто крутились возле ее дома, наблюдали за котами - как они птицу пасут да домой загоняют. Однажды Вовкин друг Севка поймал Дымка и привязал к его хвосту две жестяные банки.Кот страшно перепугался. Он бегал по округе, банки гремели. Домой вернулся весь ободранный и в репьях.Вечером баба Надя пришла к Севкиной матери домой и начала ругаться на паренька:- Ты зачем мою скотинку обидел? Чего кот тебе сделал? Обалдуй ты эдакий!Севкина мать накричала на старуху:- Откуда ты знаешь, что это мой сын твоего кота обидел?И выставила знахарку за дверь.А на следующий день Севка скатился кубарем со скирды сена, весь исцарапался, хорошо еще, что ничего не сломал и цел остался. Но у него после этого стало звенеть в одном ухе. Думали, пройдет, но не прошло. Паренька положили в районную больницу, но врачи ничего не нашли.А в ухе продолжало звенеть.Пришлось матери Севы идти на поклон к бабе Наде, извиняться и просить помочь сыну. Знахарка поводила над парнишкой руками и нашептала заговор. Бабушка была немного глуховата, поэтому говорила громко, и Севка подслушал заговор, там были такие слова: «Солнце на запад, день на исход, да и этот звон от меня уйдет». К вечеру звон в ухе у него прошел.На следующий день мальчишки носились по хутору и громко кричали эти слова, которые им сообщил Севка. Они веселились и смеялись над знахаркой.Баба Надя очень обиделась, когда услышала, что они кричат. Она вышла в огород, подняла руки к небу и начала что-то говорить.Небо вдруг потемнело, затянулось черными облаками. Засверкали молнии, загрохотал гром. Начался ливень, и ветер дул с такой силой, что у Севкиной хаты снесло половину крыши, ведь она была из соломы. Вот так баба Надя наказала неблагодарного паренька.Автор - Татьяна ЯСТРЕБОВА.

Ключевые слова: Колдунья деревня заговор буря

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