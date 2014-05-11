125-й километр смерти

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 429 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 19:53 by

Друзья — Ольга и Артем — пригласили меня на дачу. Они обещали баньку, рыбалку, шашлыки, свежий воздух и немного мистики.Мы выехали рано, дорога была отличной, машин мало. После 100-го километра Артем сказал:— Скоро ты увидишь одну из местных легенд, гиблое место, под названием 125-й километр смерти. Прикинь, там каждый год разбивается несколько машин по неизвестной причине. На ровном участке дороги, без поворотов и горок. Даже камеры наблюдения повесили. Вся опасность участка — мост через реку. Но на нем аварий нет. А вот перед ним…Через четверть часа шоссе стало походить на дорогу к кладбищу. За полкилометра до моста все столбики были увешаны венками и цветами. У меня вырвалось:— Почему никто не убирает венки? Тут у кого хочешь психика даст сбой, не удивляюсь, что тут разбиваются.Ольга сказала:— Наш сосед, Леонид Тарасович, инспектор ДПС в этом районе, говорит, что венки убирали, и не раз. Но они появляются снова. Камеры наблюдения постоянно ломаются, и причины этому нет. Они не фиксируют ни людей, ни птиц, ни животных, портящих аппаратуру. Сигнал исчезает, а потом появляется. Каждый раз, когда изображения нет, происходит авария. Еще Леонид Тарасович рассказал такую историю.При смене власти, в лихие 90-е, в этих краях, на границе с заповедникам, шла борьба нескольких преступных группировок. Именно тогда и прокладывалось это шоссе. Река была рубежом между сферами влияния бандитов. И здесь произошло настоящее сражение за власть. В выходной день, когда на строительстве моста никого из рабочих не было, братки сошлись в смертном бою. Победившие пленных не брали. Живых и мертвых противников закатали в цемент и уложили в котлованы под фундамент опор моста. Никто бы не узнал об этом, но свидетелем события стал местный грибник. Услышав выстрелы, он подобрался поближе к месту событий и всё видел. Обратился в милицию. После того, как вышел из участка, исчез, не дойдя до дома. Или на него донес кто-то, или он сбежал от греха подальше, но его не нашли. После тех событий преступность в районе практически исчезла.Область вышла на первое место по всем показателям. Безработицы нет, туризм процветает, заповедник благоденствует. А 125-й километр продолжает забирать людей. Здесь разбиваются или родственники, или знакомые победителей боя, которые в сводках не значились. Кстати, те, кто убивал и казнил, — все погибли при разных обстоятельствах. Но война продолжается. Говорят, мертвые не успокоятся до тех пор, пока не заберут всех, кто имел хоть какое-то отношение к людям на «стрелке». Тогда и прекратятся аварии. Некоторые дорогу через мост стараются избегать. Те, кто хоть один раз увидел венки и траурные ленты, предпочитают объездной путь. Кто-то не хочет отвечать за грехи дальних родственников.125-й километр напугал меня и навсегда отбил желание ездить к друзьям на эту их дачу. Береженого Бог бережет!Автор - Михаил.

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