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Истории из жизни

125-й километр смерти

Друзья — Ольга и Артем — пригласили меня на дачу. Они обещали баньку, рыбалку, шашлыки, свежий воздух и немного мистики.

Мы выехали рано, дорога была отличной, машин мало. После 100-го километра Артем сказал:
— Скоро ты увидишь одну из местных легенд, гиблое место, под названием 125-й километр смерти. Прикинь, там каждый год разбивается несколько машин по неизвестной причине. На ровном участке дороги, без поворотов и горок. Даже камеры наблюдения повесили. Вся опасность участка — мост через реку. Но на нем аварий нет. А вот перед ним…

Через четверть часа шоссе стало походить на дорогу к кладбищу. За полкилометра до моста все столбики были увешаны венками и цветами. У меня вырвалось:
— Почему никто не убирает венки? Тут у кого хочешь психика даст сбой, не удивляюсь, что тут разбиваются.

Ольга сказала:
— Наш сосед, Леонид Тарасович, инспектор ДПС в этом районе, говорит, что венки убирали, и не раз. Но они появляются снова. Камеры наблюдения постоянно ломаются, и причины этому нет. Они не фиксируют ни людей, ни птиц, ни животных, портящих аппаратуру. Сигнал исчезает, а потом появляется. Каждый раз, когда изображения нет, происходит авария. Еще Леонид Тарасович рассказал такую историю.

При смене власти, в лихие 90-е, в этих краях, на границе с заповедникам, шла борьба нескольких преступных группировок. Именно тогда и прокладывалось это шоссе. Река была рубежом между сферами влияния бандитов. И здесь произошло настоящее сражение за власть. В выходной день, когда на строительстве моста никого из рабочих не было, братки сошлись в смертном бою. Победившие пленных не брали. Живых и мертвых противников закатали в цемент и уложили в котлованы под фундамент опор моста. Никто бы не узнал об этом, но свидетелем события стал местный грибник. Услышав выстрелы, он подобрался поближе к месту событий и всё видел. Обратился в милицию. После того, как вышел из участка, исчез, не дойдя до дома. Или на него донес кто-то, или он сбежал от греха подальше, но его не нашли. После тех событий преступность в районе практически исчезла.

Область вышла на первое место по всем показателям. Безработицы нет, туризм процветает, заповедник благоденствует. А 125-й километр продолжает забирать людей. Здесь разбиваются или родственники, или знакомые победителей боя, которые в сводках не значились. Кстати, те, кто убивал и казнил, — все погибли при разных обстоятельствах. Но война продолжается. Говорят, мертвые не успокоятся до тех пор, пока не заберут всех, кто имел хоть какое-то отношение к людям на «стрелке». Тогда и прекратятся аварии. Некоторые дорогу через мост стараются избегать. Те, кто хоть один раз увидел венки и траурные ленты, предпочитают объездной путь. Кто-то не хочет отвечать за грехи дальних родственников.

125-й километр напугал меня и навсегда отбил желание ездить к друзьям на эту их дачу. Береженого Бог бережет!

Автор - Михаил.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:53
Сегодня, 19:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 429Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Друзья дорога аварии банды перестрелка захоронение призраки история из жизни

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Комментарии

#1 написал: Eulalia
Сегодня, 20:13
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 228
Ну да, судя по описанию дороги, скопление негатива там масштабное..а что венки вновь появляются, может родственники - друзья на годовщины приносят?
Зарегистрирован: 11.05.2014
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:19
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 414
родственники, или знакомые победителей боя, которые в сводках не значились.
Ну, и откуда такое интересно известно? Сильно смахивает на выдумку, или приукрашивание имеющих место быть событий.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 20:23
+2
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Репутация: (303|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 673
Я не шучу. По всей России эти проклятые километры!((( И кстати очень много как раз таких мест, что и не подумаешь ничего плохого, всё ровненько, гладенько, пряменько.
А веночки висят. Новые появляются.(((
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 20:34
+1
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Репутация: (199|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 536
А вообще, да, лучше объезжать такие злосчастные участки на дорогах, от греха подальше (если есть возможность, конечно). Бедные люди, которых забетонировали, страшная смерть. За стори,+
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#5 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 20:50
+2
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Репутация: (127|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 388
Тоже знаю такое место смерти. То автобус загорится, то машина, аварии постоянные. А дорога ровная и широкая. Когда там еду, часто что-то такое вижу. И крестов там у дороги...Как на кладбище. Да и вообще, каждый наверное замечал - едешь, едешь, не одного креста в доль дороги, а потом раз! И куча в одном месте их.
Кстати, я против этих рутуальных атрибутов у дороги. Нечего им делать среди живых. На кладбище должны быть кресты, там им место.
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
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