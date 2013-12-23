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Истории из жизни

"Сердце красавиц"

Многие люди наверняка знакомы с оперой Джузеппе Верди «Риголетто» или хотя бы слышали арию герцога «Сердце красавиц склонно к измене». Я лично впервые услышал этот мотив в далеком детстве. Правда, я тогда понятия не имел, что это ария из оперы Верди. Мотив арии насвистывал Ваня Пучкин — наш сельский дурачок.

Это были 1960-е. Ване в ту пору перевалило уже за 20 лет. Это был очень добродушный, веселый, с вечной улыбкой на губах парень. Он целыми днями, с восхода и до заката, бегал по селу с холщовой сумкой через плечо и побирался. При этом Ваня был из вполне благополучной семьи и в милостыне точно не нуждался. Я никогда не видел, чтобы он ходил спокойным, размеренным шагом. Ваня всегда бегал. Поэтому он успевал за световой день оббежать почти все большое село.

Люди относились к Ване по-доброму, жалели его. Едва заслышав возле калитки Ванин свист (а он всегда насвистывал одну и ту же мелодию «Сердце красавиц»), хозяева выходили и подавали Ване кусок хлеба или сала, конфеты, пряники, пирожки. Кто чем был богат. И Ваня направлялся дальше, продолжая на бегу насвистывать свою любимую мелодию.

Ваня совершал свои обходы села почти ежедневно. Если он почему-то не появлялся, все понимали: скоро переменится погода. И точно, глядишь, к обеду заморосил дождь. Многие даже меняли свои планы в зависимости от того, появился Ваня или нет. Вот вроде бы надумал какой-нибудь мужик поехать в лес сено косить. А Вани с утра, вопреки обыкновению, нет. Все, лучше отложить свою затею, так как, вероятнее всего, пойдет дождь. В те годы еще не во всех дворах и радио-то было проведено, а про телевизоры вообще не имели понятия. Свет, и тот давали только с девяти вечера до полуночи. Так что Ваня Пучкин был у нас в селе кем-то вроде нештатного метеоролога, предсказывал погоду.

Откуда у него взялось это чутье на погоду, никто не знал.

Хотя и поговаривали, что, мол, у не вполне нормальных людей могут проявляться какие-то экстрасенсорные способности. Одни руками определяют больные места в организме человека, другие предсказывают будущее, третьи могут виртуозно играть на каком-либо музыкальном инструменте, хотя этому их никто не учил. Ваня же умел предсказывать погоду. Правда, никто не слышал от него ни слова. Он не умел разговаривать. В лучшем случае мог промычать что-то.

Много позже, уже будучи взрослым человеком, я узнал о судьбе Вани. Оказывается, когда ему было лет пять (а рос он нормальным, обычным ребенком), его отец и старший брат решили зарезать корову. Все это происходило на глазах ребенка. Когда отец отрезал коровью голову и положил ее на землю, Ваня подошел и со слезами на глазах стал ласково гладить ее по лбу. И в это время открылись глаза мертвой коровы, и она внимательно посмотрела на Ваню. Вне себя от ужаса, ребенок заорал благим матом и, упав на землю, забился в судорогах. Изо рта пошла пена.

С того дня Ваня больше уже не разговаривал, а только и мог иногда мычать. А вот откуда у Вани появилась привычка насвистывать «Сердце красавиц…», никто до сих пор не может объяснить. Где он мог слышать эту мелодию, если на все село было всего лишь несколько стареньких патефонов? В сельский клуб, куда по выходным привозили какие-нибудь фильмы, Ваня вообще никогда не ходил.

В 1980-х годах я уехал из родного села и не знаю, как сложилась дальнейшая судьба Вани Пучкина.

Автор - Владимир Николаев.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 18:11
Сегодня, 18:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 151Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Деревня юродивый попрошайка чутье дар детство испуг травма история из жизни

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:22
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Комментариев: 3 401
Несмотря на интригующее название, сама история не впечатлила.
Но очень жаль пятилетнего Ванечку. Какой ужас пережил ребёнок cold_sweat
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Eulalia
Сегодня, 18:25
+1
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Комментариев: 221
Интересно, обычно когда что-то случается с ребенком,чаще всего бежали к бабкам-знахаркам,которые,наверное, в большинстве сёл были по классике жанра)) А чего тогда и Ваню не отвели испуг отшептать? Авось поправился бы малец..
Зарегистрирован: 11.05.2014
#3 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 18:49
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Репутация: (125|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 370
Погоду-то предсказывал не он, а жители напридумывали себе такое занятие. Мистики не увидел. Это к примеру, мои домашние так говорят, когда я сделаю то, что давно не делал из полезных дел: "Ну, щас дождь пойдёт" Это же не значит, что я предсказатель погоды, я просто обычный лодырь))
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
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