Проклятая квартира

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 41 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:59 by

Мы с женой Любой десять лет мыкались по съемным квартирам и мечтали купить собственное жилье.Работали как проклятые, копили изо всех сил. Когда нужная сумма была собрана, мы занялись поиском жилья. Вариантов пересмотрели тысячу, но ни один нас не устраивал.Когда мы уже совсем отчаялись, я наткнулся на объявление в газете. По описанию — это то, что нужно! А цена — сказка! Намного ниже, чем мы рассчитывали. Правда, было указано, что требуется капитальный ремонт. Ну, это не беда. Стоимость квартиры была такой низкой, что оставшихся денег нам бы хватило и на ремонт, и на новую мебель.Когда мы ехали на просмотр, думали — в чем подвох? Жилье почти в центре города, рядом с остановкой, близко садики, школы, магазины. Может, планировка неудачная? Может, с документами что-то не то?Но подвоха мы так и не нашли. Квартиру продавала милая женщина, рассказала, какие минусы — капремонт, смена сантехники, шумные соседи снизу. А дешево продает, потому что уезжает на ПМЖ за границу. Квартира нам понравилась. Мы ударили по рукам. Оформили сделку.С женой решили, что переедем сразу, плевать, что в голые стены, зато в свою собственную квартиру! Ремонт будем делать постепенно.В первую же ночь, устроившись на полу, мы с женой разговаривали, радовались такой успешной сделке. Как вдруг услышали скрежет — как будто гвоздем царапают по бетону. Решили, что кто-нибудь из соседей среди ночи буянит.С тех пор каждую ночь мы не могли спокойно спать. Казалось, что мы спим на леднике. Батареи топили вовсю, окна закрыты, а мы мерзли. Сквозь сон мы слышали этот мерзкий звук — гвоздем по бетону. Еще слышали какие-то шлепки, как будто кто-то топает мокрыми ногами. Но на все это мы не обращали внимания, списывая все на усталость, переживания и шумных соседей. Все-таки слышимость в голых стенах отличная.Наконец ремонт был закончен. Казалось, живи да радуйся, но с каждым днем мы все больше ощущали, что что-то не так. Хоть я и не хотел этого признавать, но дома мне было неуютно. И дело не в интерьере, нет. Как будто на уровне интуиции. Ночью мы женой все так же просыпались от леденящего холода. Все буквально падало из рук — не сосчитать, сколько раз я обваривался кипятком, сколько раз жена проливала на себя раскаленное масло, сколько раз мы падали. Причем все происходило нелепо, будто кто-то специально делал так, чтобы ты ударился, обжегся, убился. С утра я не раз замечал, как на теле появлялись синяки там, где я точно не ударялся.Потом начались разного рода проблемы. Я стал виновником аварии, «влетел» на большую сумму. Жену сократили на работе без объяснения причин. У нас украли паспорта, меня покусала собака. Помимо всего, пришлось тратиться на восстановление документов и дорогостоящие уколы. А еще мы не «вылезали» из простуд и разных болячек. Люба предполагала, что во всем виновата квартира. Как только мы въехали, так все и началось. Но я считал это глупостями — как квартира может быть виновата в бедах?Однако проблемы продолжали нарастать как снежный ком. Всего и не перечислишь. Техника без конца ломалась, животные, даже рыбки, у нас не приживались — умирали без видимых причин. Но самое страшное — у Любы случился выкидыш. После этой истории жена только и твердила, что во всем виновата квартира. Люба постоянно жаловалась, что боится оставаться дома одна, что чувствует чье-то присутствие.Однажды Люба с криками разбудила меня. Сквозь слёзы и рыдания она рассказала, что проснулась оттого, что рядом кто-то сидит и смотрит на нее. Люба успела разглядеть мужской силуэт. А еще страшные глаза. Призрак наклонился к ней, тяжело дыша. Люба учуяла трупный запах. В этот момент она и закричала. Я, как мог, успокоил жену, сказал, что ей почудилось. Я продолжал гнать от себя плохие мысли, пока сам не столкнулся с необъяснимым.Ночью я встал в туалет, включил свет и в проеме двери успел разглядеть силуэт, который промелькнул туда-сюда, будто раскачиваясь. И самое странное — в нос ударил трупный запах. Мне, здоровому мужику, стало так страшно, как не было никогда.Мы решили сходить в местную церковь, чтобы пригласить священника в дом. К нашему удивлению, никто из священнослужителей не согласился прийти к нам. Люба заявила, что здесь точно дело нечисто, и что она больше не собирается жить в новой квартире. Жена собрала вещи и уехала к теще. Лучше бы я поехал вместе с женой.Меня замучила бессонница, я нутром чувствовал, что дома я не один. Я все четче слышал скрежет, меня преследовал трупный запах. Если мне и удавалось уснуть, то я вскакивал либо от удушья, либо от боли — кто-то или что-то однозначно решило свести меня с ума. Люба умоляла меня переехать к ней, но я не мог бросить квартиру. Столько лет идти к своей цели и оставить жилье только потому, что там живет кто-то невидимый? От постоянного страха и беспокойства я начал выпивать. Алкоголь делал свое дело — мне было уже не так боязно. Да и спалось лучше.Вечером я вышел за очередной бутылкой, как нос к носу столкнулся со странной бабуськой-соседкой. Она никогда не здоровалась, ни с кем не разговаривала.- Что, - насмешливо произнесла она. - И тебя сия участь мне, не миновала?- «Какая участь, бабка, ты чего? - злобно сказал я.- А то, что и тебя бесы оседлали. Квартира-то проклятая! - успела выкрикнуть старуха и закрыла за собой дверь.Я стал стучаться к ней, потребовал объяснений. Она хоть и неохотно, но рассказала мне историю нашего жилья.В нашей квартире 20 лет назад жила образцово-показательная семья — папа, мама и двое детей. Выяснилось, что отец болел шизофренией, а лечиться категорически отказывался. В итоге «голоса» в голове приказали ему убить жену и детей. Что он и сделал. О трагедии забыли, в квартире поселились новые жильцы. Спустя время они тоже умерли ужасной смертью — глава семейства в пьяном угаре задушил жену и младенца, а сам выбросился из окна. Долго в квартире никто не жил, а если кто и поселялся, то быстро съезжал.Последний, самый страшный случай, произошел за пять лет до нашего новоселья.Муж с женой и тремя детьми прожили тут полгода. Мужик запил, словил белую горячку, зарубил топором жену и детей, а сам повесился в ванной. Трупы так и лежали, пока вонь не разошлась по всему подъезду. Объявилась какая-то родственница мужика, пыталась сдать квартиру. Но никто там жить не хотел из-за запаха. Пришлось снять стены и пол до бетона, мебель выкинуть, а квартиру продать за бесценок. Жилье пустовало 5 лет, но бабка слышала, как за стенкой что-то про исходит — как будто кто-то скребется, двигает мебель, стонет. Хозяйка много раз приглашала священников, но потом и они отказались приходить. Покупателей на квартиру долго не было, а тут мы появились. Все соседи, оказывается, на нас чуть ли не ставки делали, сколько мы продержимся.У меня от ее рассказа мурашки пошли по коже. За бутылкой идти перехотелось. Я тоже собрал вещи и поехал к жене. Вот уже три года мы не можем найти покупателей на квартиру. Ее как будто не видят. Те, кто и приходит на просмотр, быстро ретируются под разными предлогами. Из-за неудачного новоселья мы все никак не можем вылезти из долгов и проблем. Детей у нас тоже не получается. Ни священники, ни экстрасенсы нам помочь не могут. Говорят, что слишком прочно тут зло поселилось. Но мы это на собственной шкуре поняли, но надежды на лучшее не теряем.Автор - Михаил Макшанов.

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