Лицо на обоях

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fading Darkness Просмотров: 285 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 20:12 by

Вы никогда не задумывались о том, что дети могут видеть то, чего в упор не замечают многие взрослые?Некоторые из вас наверняка слышали от детей истории о монстрах из шкафа или под кроватью, о странных шумах...Многие из этих историй вызывают только улыбку или даже смех. Ведь действительно! - открываешь старый деревянный шкаф и видишь лишь кучу свешенной пыльной одежды. Ничего здесь нет, так ведь?По крайней мере, для нас.Уже давно не новость, что дети могут видеть то, что скрыто от наших глаз. То, что мы в упор не замечаем, либо же не обращаем внимание, придумывая какие-то бытовые отмазки.Однако, так ли это на самом деле?..Эта история произошла, когда мне было лет 9-10, а возможно уже и 11. Впрочем, это неважно.В то время у меня была дача, где жили мои бабушка с дедом. Я всегда спала в небольшой комнате рядом с кухней. Она была крайне небольшой, но уютной и светлой: в ней помещались только двухместная кровать, на которой мне всегда было просторно и комфортно спать, небольшая тумбочка с лампой да окно.Там всегда было светло и достаточно комфортно.До тех пор, пока я не заметила это. После этого мое представление о моей уютной комнате перевернулось, она стала враждебной, с ощущением чего-то потустороннего в ней.Все дело в обоях этой комнаты. Да, как бы чудно это сейчас не прозвучало.Сами они были нежно-бежевого цвета, с золотыми узорами в виде роз и ангелов. Красивые принты, не так ли? Я тоже считала так и любовалась ими. До тех пор, пока одним вечером, валяясь на кровати, случайно не увидела ЭТО.Отвернувшись к стене, рассматривая узоры на обоях, мой взгляд упал на то, что навсегда изменило мое отношение к этой комнате.На обоях было лицо.Это было белое, без носа, с широкой пугающей улыбкой и круглыми распахнутыми глазами лицо. Волос не было видно, ведь на существе был как будто черный темный капюшон. Это было похоже на какую-то старуху с жуткой улыбкой и неморгающими глазами, смотрящими прямо на меня. ОНО смотрело прямо на меня, смотрело точно в глаза, точно в душу. Это было действительно жутко.Я вздрогнула, протерла глаза. Но оно никуда не исчезло. Тогда я отвернулась, в надежде, что мне просто показалось, что это просто узоры на стене сплелись в это изображение, а мне что-то мерещится со страха.Однако, легче не стало. Наоборот, даже хуже. Было ощущение, будто за твоей спиной находится нечто ужасное и высматривает тебя. Я четко чувствовала то, как лицо пялилось мне в спину жуткими неморгавшими глазами.Днем это не так сильно ощущалось. Да и днем я редко была там, в основном я была за компьютером в соседней комнате, либо же гуляла по улице. Иногда приходя туда, я пыталась разглядеть в этом лице просто изображение роз либо же ангелов.Нет.Там не было НИЧЕГО, похожего на остальные узоры.Это было четко прорисованное лицо, которое явно было чужое на этом орнаменте.И каждый раз по ночам я чувствовала этот жуткий взгляд позади.Когда я говорила об этом родственникам они все отвечали одно и тоже: "Это же просто узоры", "Тебе кажется", "Да тут же нет ничего". Они в упор не видели того жуткого лица, что не давало мне уснуть по ночам.После смерти деда дача была продана, а бабушка перебралась в квартиру в городе. Вскоре это забылось, но сейчас, 15 минут назад, я снова вспомнила это и пишу это сейчас.Я знаю, что сейчас это может звучать как типичная детская пугалка, но это было совершенно реально и в те времена действительно было жутко. Да и сейчас не меньше, ведь я не понимаю, что это было за лицо.Спасибо, что выслушали.Всего доброго.

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