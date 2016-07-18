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Истории из жизни

Лицо на обоях

Вы никогда не задумывались о том, что дети могут видеть то, чего в упор не замечают многие взрослые?

Некоторые из вас наверняка слышали от детей истории о монстрах из шкафа или под кроватью, о странных шумах...

Многие из этих историй вызывают только улыбку или даже смех. Ведь действительно! - открываешь старый деревянный шкаф и видишь лишь кучу свешенной пыльной одежды. Ничего здесь нет, так ведь?

По крайней мере, для нас.

Уже давно не новость, что дети могут видеть то, что скрыто от наших глаз. То, что мы в упор не замечаем, либо же не обращаем внимание, придумывая какие-то бытовые отмазки.

Однако, так ли это на самом деле?..

Эта история произошла, когда мне было лет 9-10, а возможно уже и 11. Впрочем, это неважно.

В то время у меня была дача, где жили мои бабушка с дедом. Я всегда спала в небольшой комнате рядом с кухней. Она была крайне небольшой, но уютной и светлой: в ней помещались только двухместная кровать, на которой мне всегда было просторно и комфортно спать, небольшая тумбочка с лампой да окно.

Там всегда было светло и достаточно комфортно.

До тех пор, пока я не заметила это. После этого мое представление о моей уютной комнате перевернулось, она стала враждебной, с ощущением чего-то потустороннего в ней.

Все дело в обоях этой комнаты. Да, как бы чудно это сейчас не прозвучало.

Сами они были нежно-бежевого цвета, с золотыми узорами в виде роз и ангелов. Красивые принты, не так ли? Я тоже считала так и любовалась ими. До тех пор, пока одним вечером, валяясь на кровати, случайно не увидела ЭТО.

Отвернувшись к стене, рассматривая узоры на обоях, мой взгляд упал на то, что навсегда изменило мое отношение к этой комнате.

На обоях было лицо.

Это было белое, без носа, с широкой пугающей улыбкой и круглыми распахнутыми глазами лицо. Волос не было видно, ведь на существе был как будто черный темный капюшон. Это было похоже на какую-то старуху с жуткой улыбкой и неморгающими глазами, смотрящими прямо на меня. ОНО смотрело прямо на меня, смотрело точно в глаза, точно в душу. Это было действительно жутко.

Я вздрогнула, протерла глаза. Но оно никуда не исчезло. Тогда я отвернулась, в надежде, что мне просто показалось, что это просто узоры на стене сплелись в это изображение, а мне что-то мерещится со страха.

Однако, легче не стало. Наоборот, даже хуже. Было ощущение, будто за твоей спиной находится нечто ужасное и высматривает тебя. Я четко чувствовала то, как лицо пялилось мне в спину жуткими неморгавшими глазами.

Днем это не так сильно ощущалось. Да и днем я редко была там, в основном я была за компьютером в соседней комнате, либо же гуляла по улице. Иногда приходя туда, я пыталась разглядеть в этом лице просто изображение роз либо же ангелов.

Нет.

Там не было НИЧЕГО, похожего на остальные узоры.

Это было четко прорисованное лицо, которое явно было чужое на этом орнаменте.

И каждый раз по ночам я чувствовала этот жуткий взгляд позади.

Когда я говорила об этом родственникам они все отвечали одно и тоже: "Это же просто узоры", "Тебе кажется", "Да тут же нет ничего". Они в упор не видели того жуткого лица, что не давало мне уснуть по ночам.

После смерти деда дача была продана, а бабушка перебралась в квартиру в городе. Вскоре это забылось, но сейчас, 15 минут назад, я снова вспомнила это и пишу это сейчас.
Я знаю, что сейчас это может звучать как типичная детская пугалка, но это было совершенно реально и в те времена действительно было жутко. Да и сейчас не меньше, ведь я не понимаю, что это было за лицо.

Спасибо, что выслушали.

Всего доброго.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 20:12 by Fading DarknessПросмотров: 285Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Дача стена обои лицо страх детство история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 20:20
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (101|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 282
Эээ, если я сейчас начну рассказывать, чего мне порой посередь ночи чудилось, какие я могла чудненькие лица/фигуры увидеть в узорах и тенях... А когда зрение окончательно упало, то я и пакет на улице за кота принять могла, в лучших традициях всех слепошарых, кака я) Половину даже и не помню уже)
Зарегистрирован: 18.07.2016
#2 написал: Ерема
Сегодня, 20:21
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 33
Из раннего-раннего детства помню лицо на печке соседки, которое никто кроме меня не видел, и которое смотрело только на меня. Потом печку перебрали и заходить к ним стало не страшно+.
Зарегистрирован: 29.06.2018
#3 написал: Asheera
Сегодня, 20:25
+3
Группа: Посетители
Репутация: (158|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 410
Вот так, помрешь, захочешь напоследок в виде привидения дом проведать, проходишь через стену- а там бац и иголка заговоренная - и застрял! Ни туда, ни сюда. С одной стороны стены морда торчит, а с другой на кухне по пятой точке стулом каждый день наподдают. Хорошо если жилец в комнате приличный и не будет по обоям козявки размазывать....

Простите меня, автор, сразу в воображении такая картина маслом встала)))конечно плюс Вам))))
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#4 написал: LudaM
Сегодня, 20:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (61|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 512
Вот не зря запрещают детям компьютеры, не зря...

Всё может быть
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
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