Как домовой на санках катался

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 19:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 402 Комментарии: 4 +3 Вчера, 19:51 by

Я расскажу о том, как мы живём бок о бок с домовым Кузьмой. Я понимаю, если бы о его существовании знала только я, то можно было бы назвать это выдумкой, но даже мои родители иногда сталкивались с нашим "соседушкой".В 2011 году мы с мужем купили квартиру - вторичку. Я помню свой мандраж, когда мы смотрели квартиры и всё время спрашивала у хозяев: "А здесь никто не умирал?". Квартиры мы смотрели убитые в хлам, так как понимали, что всё равно нужно делать ремонт, а такие квартиры стоили дешевле. Почему мне было так важно, чтобы в квартире никто не умер, я не знаю. Просто не хотелось, чтобы в квартире в принципе присутствовала негативная энергетика. Просмотрев изрядное количество убитых бабушкиных "хором", мы остановились на нашей. Она была какая-то светлая, теплая, что ли, в ней мне показалось так спокойно.Квартира, которую мы купили и в которой живём, находится в моем же микрорайоне, где я родилась и выросла, здесь мой садик и школа, здесь живут мои родители. В общем супер! На момент покупки квартиры я уже была беременна старшим сыном, поэтому мы затеяли в квартире ремонт, а когда въехали, нас было уже трое. Первые "шалости" домового я заметила через месяц после переезда. Сыну было месяца 3 и он чего-то постоянно пугался. Надо сказать, что сын у меня беспокойный, постоянно орал, ничего не могла с ним сделать, но то, что он чего-то или кого-то боится было понятно сразу. Не знаю, как объяснить, но вот мамы меня поймут, всё равно по ору ребенка со временем умеешь определять причину беспокойства. Даже педиатр, к слову очень опытная тетка, ещё меня и мою старшую сестру с роддома принявшая и до окончания школы взрастившая, устала от моих жалоб на плохой сон и поведение малыша. И тихонечко шепнула, что у нас в поликлинике одна медсестра занимается "нетрадиционными" штучками. В общем, испуг был заговорен, а на стуки-бряки в квартире я внимания не обращала, хотя и слышала.К этому времени сын подрос и начал ходить по квартире уже самостоятельно. Шумы начали усиливаться, и я наконец-то обратила на это внимание, когда однажды ко мне постучали... с обратной стороны кладовки. Я до сих пор пытаюсь себя убедить, что это мне показалось, но тот стук и мурашки от воспоминаний преследуют меня до сих пор.Наверное, надо рассказать расположение в квартире. Квартира типичная однушка. У входной двери есть небольшой закуток, куда мы поставили дверь и получилась импровизированная кладовка. В комнате, напротив двери стоит диван, и, сидя на диване, ты прекрасно видишь и входную дверь и дверь в кладовку. А ещё у всех межкомнатных дверей есть такие стеклянные вставочки, правда стекло матовое, поэтому для того, что бы разглядеть что-то, надо вплотную носом прижаться к стеклу. Но делать это я, конечно же, не буду!Когда о стуке я рассказала мужу, он только посмеялся надо мной, сказал, что я трусиха и вообще у меня бурная фантазия. Надо поменьше смотреть телевизор и в принципе поменьше думать о всякой мистике. А потом нервно смеялись мы вместе.Далее со слов мужа: "Я проснулся ночью от того, что рядом со мной кто-то пробежал, а потом убежал в коридор и на кухню. Я подумал, что это Вовка (сын) проснулся, поэтому хотел встать и пойти за ним, как вдруг увидел, что вы спите со мной на диване. Вова спит!!! А кто же тогда пробежал? Я отчётливо слышал топот маленьких ножек да и движение воздуха чувствовал!".В общем, тогда я поняла, что мы тут не одни. На кухне периодически падала посуда, а подросший Вова стал упорно отказываться самостоятельно выходить в темный коридор. Я наливала молоко в крышечку и пихала под холодильник, в угол за кухонный шкаф умудрилась запихнуть печенье, чтобы задобрить Кузьму, на время наступало спокойствие. А потом Вова выдал историю про страшную тетю.Ему уже было больше двух лет, он потихоньку начал разговаривать, но словарный запас все равно у него был небольшой. Зато двухлетний Вова прекрасно справлялся с компьютером и интернетом, ввергая в шок бабушек и дедушек. На самом деле, я сама в шоке от сына, я не верю в истории, когда годовалые дети, стоя на табуретке декламируют стихи, зато верю, вижу и знаю, что сын научился читать раньше, чем говорить. В два года он, поначалу наблюдая за мной, а потом проделывая все самостоятельно, так как бабушка даже не знает, как включить компьютер, заходил на один сайт с караоке, находил свои любимые песни (это же надо знать буквы!), включал их и пел. Любимая у него была Ваенга - Курю. Потом шла IOWA - Улыбайся, и Мама, ну и так далее. В те же два года он сам умел переключать с компьютера на телевизор (они соединены hdmi), а это надо кликать правой кнопкой мыши и шарить в настройках, потом брать пульт от телевизора, переводить в другой режим, короче, не каждый взрослый справится, а он умел! В общем, он включал себе мультики, причем громко и четко читая их названия.Наверное вы недоумеваете, к чему это я про умения сына, я ни в коем случае не хочу хвастаться, просто по-другому объяснить что рассказал нам сын не получается. В 2,5 года Вовка у нас "залип", на компе была установлена какая-то игрушка, и когда ее включаешь появляется заставка. Черный круг с подсветкой, как портал в другое измерение. В общем, сын стал переключать нам на телевизор и показывать эту заставку. Слово портал Вова не знал, зато прекрасно сообразил, как показать нам то, что видит он. И он, как сумел, рассказал нам, что ТАКОЕ находится у нас на кухне, над холодильником, и оттуда вылазит тётя. Поэтому он не ходит по темноте и тем более в кухню. Это было 3 года назад.Со временем мы все успокоились, нас стало уже четверо, правда, страх темноты у него не прошел, я до сих пор хотя бы голосом сопровождаю его по темной квартире. Моему младшему сыну уже три года и полгода назад я увидела знакомый страх. Уже у младшего. Он, стоя в темном проходе между комнатой и кухней, вдруг с диким ревом полетел ко мне на диван и в страхе спрятался за меня. Просто сказал, что испугался. По темноте теперь тоже передвигается только с моим звуковым сопровождением.А месяц назад меня чуть кондрашка не хватила. Отвела я детей утром в садик. У младшего ботинки скользкие, поэтому я из дома взяла пластиковые санки-ледянки. Довезла детей до сада, а санки домой принесла. Решила прилечь. Ещё 8 утра не было, темно, задремала. Проснулась от странного звука, как будто в эти пластиковые санки кто-то тяжёлый сел. Треск такой, я как глаза открыла, вроде прекратился. Дверь в коридор приоткрыта, но в коридоре темно, а я без очков ни черта не вижу. Лежу, себя успокаиваю, что этому треску есть разумное объяснение, что санки я с мороза притащила, в тепле они оттаивают и поэтому трещат, ничего страшного. Вроде успокоилась и снова в дрему провалилась. И в следующую секунду услышала такой страшный звук, будто эти санки с кем-то тяжёлым по коридору прямо в кухню проехали. Прям звук отчётливый как пластмасса по линолеуму шкрябает. И в кухне опять посуда падает. Я аж подскочила. Страшно, капец как, но переборола себя, врубила свет, пошла проверять. Санки на месте, как стояли в коридоре, так и стоят, посуда на кухне тоже на месте. Неужели вот такие глюки бывают? Решила, что домовой решил покататься на санках, да не подрассчитал. Надо опять его задобрить, конфетой угостить, а то обиделся наверное, что дети столько конфет съели, а ему не дали, что решил о себе вот так заявить.И кстати, дети, перед тем как лечь спать, в комнате дверь всегда закрывают, надо было и мне последовать их примеру, может быть и Кузьма наш подольше на санках покатался, да меня не разбудил. Домовых боятся не надо, наоборот, это хорошо, что они есть, они не дают нечисти в доме хозяйничать. А то что шумят - так это возмущаются, и угощение выпрашивают, надо почаще им вкусняшки давать, чтобы лучше дом охраняли.Автор - Злая Сибирячка.

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