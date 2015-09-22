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Истории из жизни

Хочешь жить - обматери домового

Верите ли вы в сверхъестественное: нечто не поддающееся нашему разумению, но в то же время и категорическому отрицанию не подлежащее? Я бы хотела рассказать вам мистическую историю, которая приключилась со мной пару лет назад, но произошедшее так ясно отложилось в моей памяти, словно это было вчера.

То был вторник 17-го числа. Погода стояла ветреная и промозглая. Мы с дочкой смотрели какой-то мультфильм, укрывшись пледом и попивая горячий чай с малиной. Перед сном Вика всё никак не могла успокоиться: всё щебетала про любимых героев. Я уж думала, до полуночи не уложу, но мои опасения оказались напрасными: она почти на полуслове заснула, а за ней провалилась в сон и я.

Сложно сказать, когда именно начались события, которые я собираюсь вам описать, но в какой-то момент в комнате вдруг стало ужасно душно, всё тело покрылось испариной, и я сквозь сон скинула с себя шерстяное одеяло. Не помогло. В горле пересохло, а вскоре и дышать стало тяжело. Вот бы встать да выпить воды...

Открыв глаза, я поняла, что не в силах пошевелиться: меня словно пригвоздила к кровати невиданная сила. Помню, в голове пронеслась лишь одна мысль: из-за меня дочка сегодня не пойдет в садик, а ведь она весь день разучивала песенку ко дню матери. Но мою досаду вытеснил ужас, когда на грудь мне навалился кто-то невидимый и очень тяжёлый, и начал душить. Я тщетно пыталась закричать, отнять от шеи чьи-то холодные щупальца, в общем, сделать хоть что-нибудь для спасения своей жизни – всё безуспешно. Лишь глаза испуганно метались по сторонам, насколько хватало обзора.

Рядом со мной, как ни в чём не бывало, спала дочка, и я боялась, как бы с ней не случилось то же самое, что и со мной. За окном начинало светать, часы на стене показывали четверть седьмого, на улице протяжно закричали: «Молоко свежее, коровье». Пока я мучилась в агонии, город просыпался, даже не подозревая, что на третьем этаже 48-ой квартиры совершается нечто ужасное и необъяснимое.

Внезапно мне вспомнились наставления покойной прабабки: «Обругай домового последними словами, если жить хочешь». Жить я, конечно же, хотела, если не ради себя, то ради дочери. Я содрогнулась от мысли, что Вика начнет будить маму, а она не проснется. Никогда.

В семье нашей не принято было материться, но что не сделаешь ради спасения собственной жизни? Я перебирала в уме разные ругательства, и каждое нецензурное слово словно било наотмашь существо, – во всяком случае, дышать мне становилось все легче и легче. Вскоре я обрела и способность двигаться. Я села на край кровати и дрожащими руками взяла стакан воды, стоявший рядом на тумбочке. Холодная освежающая влага полилась в пересохшее горло. Как же хорошо.

Спать не то чтобы совсем не хотелось, я просто боялась, что всё повторится снова. Подоткнула одеяло дочери, убрала волосы со лба. Затем глянула на часы: они показывали 06:14. Через минуту молочник закричал: «Молоко свежее, коровье».

Автор - Коморникова Алина.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:10
Вчера, 22:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 430Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: В квартире ночь удушение существо брань спасение история из жизни

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Комментарии

#1 написал: lidia1
Вчера, 23:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (27|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 654
Думаю, материть Домового можно только в крайнем случае. А лучше с ним подружиться. На кухонном столе поставить блюдце с молоком, положить конфеты, и попросить прощение за мат. Можно ещё положить открытую колоду карт. Домовой займётся делом, и не станет беспокоить хозяев, В старину всегда старались Домового задобрить. За историю плюс.
Зарегистрирован: 22.09.2015
  
#2 написал: A.Norton
Сегодня, 00:21
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (257|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 216
И с какой же это стати главная героиня решает, что душил её именно домовой?
Да ни с какой, просто автору так надо.

Насточертели уже истории о домовых. Неужели так сложно авторам писать на другие темы?
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#3 написал: Kosten
Сегодня, 00:23
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Модочник в 6 утра орет под окнами... Я бы убил!
Зарегистрирован: 6.09.2017
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 00:56
0
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Репутация: (106|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 305
Раз в жизни у меня было такое. Может сонный параличь, может домовой - кто его знает. Я тоже начал про себя материться, и меня сразу отпустило. Но я не специально матерился, зная, что это поможет, а потому, что я на автомате матерюсь, когда происходит какая-то ерунда)) Споткнусь когда, или ещё чего. Думаю и многие так же.
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#5 написал: DRUID
Сегодня, 04:41
0
Онлайн
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Публикаций: 6
Комментариев: 438
Цитата: Kosten
Модочник в 6 утра орет под окнами... Я бы убил!


Хочешь спать - обматери молочника.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
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