Неправильно набранный номер

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:49

Сделано_в_СССР Просмотров: 695 Комментарии: 7 +17 Вчера, 21:49 by

Клёвая погодка, середина сентября, бабье лето в самом разгаре. Он ехал по трассе на своём, недавно купленном спортивном мотоцикле «SUZUKI». В голове вертелись мысли о предстоящей вечеринке с шашлыками и пивом на свежем воздухе, как вдруг ехавший впереди чёрный внедорожник резко перестроился влево. Прямо перед собой он увидел старый лесовоз «Урал», гружёный бревнами. Последней в сознании мотоциклиста промелькнула мысль: «Ну вот и всё. Это конец». Смерть наступила мгновенно.Я знал этого парнишку. Его звали Дмитрий. Мы с ним были коллегами по работе. Молодой, лет 22-25, немного резкий и хамоватый, но в целом, неплохой парняга. На похороны собралось, наверное, полгорода. Медики-патологоанатомы постарались придать покойному приличный вид, но было заметно, что кости выпирают буграми из под простыни. Тело лежало в гробу неестественно и выглядело немного жутковато.Прошло немного времени и эмоции улеглись. В один из дней мне нужно было позвонить своему приятелю в другой город. По случайному совпадению его тоже звали Дима. Бывает, когда необходимо записать имя в справочник на мобильном телефоне, а люди с таким именем уже есть. Начинаешь придумывать всякие синонимы и изменять имя так, чтобы было понятно. У меня было несколько таких имён: Дима, Митя, Дмитрий, Димон, Митяй, Димыч. Выбрав нужное, я нажал вызов, пошли гудки. Внезапно меня посетила догадка о том, что номер принадлежит погибшему, и я просто забыл его удалить. В этот момент мне ответили.– Алло, – произнес хорошо знакомый голос, с характерной грубоватой интонацией.В этот момент привычная картина мира и все предыдущие представления о жизни рухнули. Сказать, что у меня был шок, это всё равно, что не сказать ничего. Я был близок к потере сознания и не мог вымолвить ни слова.– Говори Саня, я слушаю, – сказал голос. Ошибки быть не могло, он принадлежал усопшему.В моей голове крутились варианты: может быть, я сплю и вижу сон? Я ущипнул себя за руку, нет это исключено. Может, похорон не было и мне всё привиделось? Этого не может быть, многие подтвердят. Может быть у меня белая горячка? Но откуда она? Лет 5 не пил ничего, крепче лимонада.Я не знал, что сказать и с трудом выдавил:– Привет. Ну как ты там?– Да ничего так. Устроился уже. Слушай Сань, есть чего по делу? А то я тут немного занят.Последняя фраза меня добила окончательно. Оказывается, человек занят, а я тут беспокою со своими звонками. Больше ничего сказать я был уже не в состоянии.– Ладно. Счастливо. Звони, если что, – сказал Дима и повесил трубку.Первую неделю после этого разговора я находился в подавленном и угнетённом состоянии и с трудом мог выполнять свои привычные житейские дела. Я позвонил на работу и взял отпуск за свой счет. Номер телефона удалил сразу, но этот диалог помню дословно, и первое время не мог думать ни о чём другом.P.S. На данный момент прошел почти месяц с того несчастливого дня. Но это событие прочно врезалось в мою память и сказать, что мне полегчало, и кризис миновал, я не могу. Напротив, в последние дни я опасаюсь, что возможен рецидив. Временами мне даже немного страшно брать в руки телефон.Автор - Александр Ш.

Ключевые слова: Авария смерть похороны покойник телефонный звонок разговор ужас история из жизни

Другие, подобные истории: