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Истории из жизни

Неправильно набранный номер

Клёвая погодка, середина сентября, бабье лето в самом разгаре. Он ехал по трассе на своём, недавно купленном спортивном мотоцикле «SUZUKI». В голове вертелись мысли о предстоящей вечеринке с шашлыками и пивом на свежем воздухе, как вдруг ехавший впереди чёрный внедорожник резко перестроился влево. Прямо перед собой он увидел старый лесовоз «Урал», гружёный бревнами. Последней в сознании мотоциклиста промелькнула мысль: «Ну вот и всё. Это конец». Смерть наступила мгновенно.

Я знал этого парнишку. Его звали Дмитрий. Мы с ним были коллегами по работе. Молодой, лет 22-25, немного резкий и хамоватый, но в целом, неплохой парняга. На похороны собралось, наверное, полгорода. Медики-патологоанатомы постарались придать покойному приличный вид, но было заметно, что кости выпирают буграми из под простыни. Тело лежало в гробу неестественно и выглядело немного жутковато.

Прошло немного времени и эмоции улеглись. В один из дней мне нужно было позвонить своему приятелю в другой город. По случайному совпадению его тоже звали Дима. Бывает, когда необходимо записать имя в справочник на мобильном телефоне, а люди с таким именем уже есть. Начинаешь придумывать всякие синонимы и изменять имя так, чтобы было понятно. У меня было несколько таких имён: Дима, Митя, Дмитрий, Димон, Митяй, Димыч. Выбрав нужное, я нажал вызов, пошли гудки. Внезапно меня посетила догадка о том, что номер принадлежит погибшему, и я просто забыл его удалить. В этот момент мне ответили.

– Алло, – произнес хорошо знакомый голос, с характерной грубоватой интонацией.

В этот момент привычная картина мира и все предыдущие представления о жизни рухнули. Сказать, что у меня был шок, это всё равно, что не сказать ничего. Я был близок к потере сознания и не мог вымолвить ни слова.

– Говори Саня, я слушаю, – сказал голос. Ошибки быть не могло, он принадлежал усопшему.

В моей голове крутились варианты: может быть, я сплю и вижу сон? Я ущипнул себя за руку, нет это исключено. Может, похорон не было и мне всё привиделось? Этого не может быть, многие подтвердят. Может быть у меня белая горячка? Но откуда она? Лет 5 не пил ничего, крепче лимонада.

Я не знал, что сказать и с трудом выдавил:
– Привет. Ну как ты там?
– Да ничего так. Устроился уже. Слушай Сань, есть чего по делу? А то я тут немного занят.

Последняя фраза меня добила окончательно. Оказывается, человек занят, а я тут беспокою со своими звонками. Больше ничего сказать я был уже не в состоянии.

– Ладно. Счастливо. Звони, если что, – сказал Дима и повесил трубку.

Первую неделю после этого разговора я находился в подавленном и угнетённом состоянии и с трудом мог выполнять свои привычные житейские дела. Я позвонил на работу и взял отпуск за свой счет. Номер телефона удалил сразу, но этот диалог помню дословно, и первое время не мог думать ни о чём другом.

P.S. На данный момент прошел почти месяц с того несчастливого дня. Но это событие прочно врезалось в мою память и сказать, что мне полегчало, и кризис миновал, я не могу. Напротив, в последние дни я опасаюсь, что возможен рецидив. Временами мне даже немного страшно брать в руки телефон.

Автор - Александр Ш.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:49
Вчера, 21:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 695Комментарии: 7
+17

Ключевые слова: Авария смерть похороны покойник телефонный звонок разговор ужас история из жизни

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Комментарии

#1 написал: Ju-Lia
Вчера, 22:06
+8
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 88
Вот так вот взял и дозвонился на тот свет. Ну а что, они же нам звонят, и мы оказывается... тоже можем smile

А вообще, раз у него там этих всяких "Дим" много, в записной книжке, мог ошибиться и набрать живому, вместо погибшего.
Зарегистрирован: 18.04.2016
#2 написал: lidia1
Вчера, 23:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (27|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 654
А я верю Когда мне после смерти мужа пришла СМС с текстом: 666, я тоже не поверила своим глазам, приняла за глупую шутку. Но когда мне в полусне привиделся Сам, и предложил мне подписать Договор... После такого поверишь во что угодно! Я и верю. Никогда не скажу никому: "Этого не может быть!" Ещё как может! Кто-то умный написал: "Если вам не страшно, вы или безумны, или невнимательны." История интересная Плюс.
Зарегистрирован: 22.09.2015
  
#3 написал: Vellesa
Сегодня, 00:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 102
Ну а мысли погибшего наверняка транслировались в мозг автора. Или патанотом мозги димы сожрал и выдал последние мысли.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#4 написал: FromSiberia
Сегодня, 00:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 355
Ну вот. А чего в депрессию впадать и тем более номер телефона удалять? Вдруг и правда бы что понадобилось узнать, ведь же не у каждого есть такая возможность.
Все хорошо у человека, дела, устроился на новом месте, какие проблемы?
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#5 написал: stahlratte
Сегодня, 00:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 125
Цитата: lidia1
"Если вам не страшно, вы или безумны, или невнимательны."

Золотые слова
Зарегистрирован: 18.01.2013
#6 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 00:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 305
Некоторых моих друзей близких, уже давно нет в живых, но у меня не поднимается рука, стереть их номер в телефоне. Не пробовал я конечно же звонить. Думаю вряд ли бы дозвонился. А так, думаю, если бы такое произошло, то я точно бы не испугался, даже был бы рад. Но такое не возможно.
Тут много может быть версий: дозвонился другому Диме; У человека произошло уже имеющееся психическое обострение на фоне смерти друга, а может он был пьян к тому же. Может и в правду дозвонился, но настоящему ли Диме?, Или же бесу какому... вопрос. Любят они видимо мудровать, над людьми, когда у них горе, и они сильно ослаблены. Поэтому плюс.
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#7 написал: DRUID
Сегодня, 05:13
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 438
Цитата: Vellesa
Ну а мысли погибшего наверняка транслировались в мозг автора


ДА, для трясущегося от страха и не понимающего что произошло, человека, автор явно перемудрил в вступление.

И весьма распрастраненый ход с P.S. , где автор напоследок пытается накалить обстановку, наталкивает на мысль, что это неумелое творчество.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
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