Убей!

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Шарлотта Корде Просмотров: 188 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 20:46 by

Эту историю я услышала в юности от одного знакомого.Итак, жил-был один мужчина, назовем его Владимир, хотя это и не настоящее его имя.Так вот, жизнь его лет до сорока шла совершенно обычно, как у всех людей. Школа-институт-работа, потом брак с приятной женщиной и рождение двух дочерей.Но вот однажды его жена с дочерьми уехала на курорт, а он остался из-за работы. И вот, оставшись временно как бы холостяком, он решил поразвлечься.С друзьями наведался в какой-то ресторан, там они познакомились с соседней компанией. В той компании оказалась очень привлекательная девушка, при взгляде на которую он ощутил былой азарт. Он решил немедленно приударить за ней, но девушка держалась холодно. Владимир не сдавался. Вызнал у ее знакомых адрес девушки, купил букет, явился к ее подъезду.Но события развивались абсолютно не по плану. Девушка неожиданно отказала ему наотрез, отдала ему его букет и ушла. Владимир почувствовал себя оскорбленным, униженным этой наглой задавакой! В душе его неожиданно для него самого вскипела черная злоба, замешанная на уязвленном мужском самолюбии.С этого момента события он вспоминал уже смутно. Невесть с чего, ему в голову пришла идея, что самое лучшее, что тут можно сделать, - это убить наглую девушку. Ему начало казаться. что ему несправедливо отказали в чем-то таком, на что он имел законное право. Что он должен покарать преступницу. Затем сама собой пришла в голову мысль, что самое правильное наказание - это подкараулить "предательницу" возле ее же подъезда и зарезать. Тогда он отправился в магазин, где купил громадный нож, специально проверил длину лезвия - достанет ли до сердца - и с этим орудием отправился караулить у подъезда.В тот вечер ему не повезло. "Предательница" вернулась домой не одна, а с парнем. Владимир решил подождать и дал им войти.Целую неделю он провел непонятно как. Он перестал ходить на работу и не помнил, что делал весь день, но в урочное время неизменно оказывался возле ее подъезда, карауля свою жертву. И всякий раз ему что-то мешало. То она появлялась в компании, то вообще не возвращалась домой, то еще что-то происходило. Но он был полон уверенности, что однажды дождется своего часа и убьет ее. Что будет потом - его не волновало. Он не задумывался, что его легко вычислят, не думал об аресте, суде и приговоре. Не думал о позоре. Иногда вспоминал родителей, жену и детей, но ему было плевать, что с ними произойдет, когда его арестуют. Важнее всего была его цель.И вот однажды он проснулся рано утром. Нужно было поспешить, чтобы подкараулить девушку утром, когда она пойдет на работу. Было еще темно, он собрался выходить, и вдруг кое-что заметил. Как он рассказывал впоследствии, в комнате было еще темно, только занимался рассвет, но в одном из углов он заметил какую-то большую темную тень. Она не имела ясных очертаний, но ему привиделось нечто вроде мокрицы с бесчисленными длинными не то ножками, не то щупальцами, которые хаотично торчали в разных направлениях. Владимир прямо содрогнулся, всерьез ощущая, что в доме КТО-ТО ЕСТЬ. Кто-то чужой и враждебный. Но всего ужаснее был голос, который звучал вроде бы и извне, но в то же время внутри его головы: "Убей! Убей! Убей!" - шипел голос.Владимир вздрогнул и как бы проснулся. Никого не было рядом, но тут он увидел в своих руках нож и с омерзением отбросил его. Вдруг весь ужас прошедших дней обрушился на него. Он разом осознал, что из приличного, уважаемого человека чуть не превратился в монстра. Что он мог убить, ни за что убить человека, перечеркнуть свою жизнь и жизнь своей семьи.Прошло время, и он, живя обычной счастливой жизнью, сам удивлялся, что на него нашло, как возможно такое изменение сознания.Достигнув пожилого возраста, он стал частенько рассказывать эту историю, как предостережение слушателям, о том, как легко сбиться с пути. К тому времени жена уже скончалась, дочки выросли и упорхнули, и он был рад любым знакомым. Покачивая седой головой, Владимир вспоминал, как к нему после того приходил участковый. Соседи тогда заметили его странное дежурство у подъезда и пожаловались. Но, поскольку он ничего так и не совершил, правоохранительные органы оставили его в покое, и как трудно было скрыть все от жены. Нож он выбросил в придорожную канаву, и ту девушку больше никогда не видал.Что это было за видение, которое предстало ему в то утро - не знаю. То ли это было отражение его собственных черных мыслей, то ли в самом деле нечто потустороннее являлось в наш мир?

Ключевые слова: Помешательство ненависть ярость жажда убийства существо история из жизни авторская история

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