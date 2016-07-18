Убей!Эту историю я услышала в юности от одного знакомого.
Итак, жил-был один мужчина, назовем его Владимир, хотя это и не настоящее его имя.
Так вот, жизнь его лет до сорока шла совершенно обычно, как у всех людей. Школа-институт-работа, потом брак с приятной женщиной и рождение двух дочерей.
Но вот однажды его жена с дочерьми уехала на курорт, а он остался из-за работы. И вот, оставшись временно как бы холостяком, он решил поразвлечься.
С друзьями наведался в какой-то ресторан, там они познакомились с соседней компанией. В той компании оказалась очень привлекательная девушка, при взгляде на которую он ощутил былой азарт. Он решил немедленно приударить за ней, но девушка держалась холодно. Владимир не сдавался. Вызнал у ее знакомых адрес девушки, купил букет, явился к ее подъезду.
Но события развивались абсолютно не по плану. Девушка неожиданно отказала ему наотрез, отдала ему его букет и ушла. Владимир почувствовал себя оскорбленным, униженным этой наглой задавакой! В душе его неожиданно для него самого вскипела черная злоба, замешанная на уязвленном мужском самолюбии.
С этого момента события он вспоминал уже смутно. Невесть с чего, ему в голову пришла идея, что самое лучшее, что тут можно сделать, - это убить наглую девушку. Ему начало казаться. что ему несправедливо отказали в чем-то таком, на что он имел законное право. Что он должен покарать преступницу. Затем сама собой пришла в голову мысль, что самое правильное наказание - это подкараулить "предательницу" возле ее же подъезда и зарезать. Тогда он отправился в магазин, где купил громадный нож, специально проверил длину лезвия - достанет ли до сердца - и с этим орудием отправился караулить у подъезда.
В тот вечер ему не повезло. "Предательница" вернулась домой не одна, а с парнем. Владимир решил подождать и дал им войти.
Целую неделю он провел непонятно как. Он перестал ходить на работу и не помнил, что делал весь день, но в урочное время неизменно оказывался возле ее подъезда, карауля свою жертву. И всякий раз ему что-то мешало. То она появлялась в компании, то вообще не возвращалась домой, то еще что-то происходило. Но он был полон уверенности, что однажды дождется своего часа и убьет ее. Что будет потом - его не волновало. Он не задумывался, что его легко вычислят, не думал об аресте, суде и приговоре. Не думал о позоре. Иногда вспоминал родителей, жену и детей, но ему было плевать, что с ними произойдет, когда его арестуют. Важнее всего была его цель.
И вот однажды он проснулся рано утром. Нужно было поспешить, чтобы подкараулить девушку утром, когда она пойдет на работу. Было еще темно, он собрался выходить, и вдруг кое-что заметил. Как он рассказывал впоследствии, в комнате было еще темно, только занимался рассвет, но в одном из углов он заметил какую-то большую темную тень. Она не имела ясных очертаний, но ему привиделось нечто вроде мокрицы с бесчисленными длинными не то ножками, не то щупальцами, которые хаотично торчали в разных направлениях. Владимир прямо содрогнулся, всерьез ощущая, что в доме КТО-ТО ЕСТЬ. Кто-то чужой и враждебный. Но всего ужаснее был голос, который звучал вроде бы и извне, но в то же время внутри его головы: "Убей! Убей! Убей!" - шипел голос.
Владимир вздрогнул и как бы проснулся. Никого не было рядом, но тут он увидел в своих руках нож и с омерзением отбросил его. Вдруг весь ужас прошедших дней обрушился на него. Он разом осознал, что из приличного, уважаемого человека чуть не превратился в монстра. Что он мог убить, ни за что убить человека, перечеркнуть свою жизнь и жизнь своей семьи.
Прошло время, и он, живя обычной счастливой жизнью, сам удивлялся, что на него нашло, как возможно такое изменение сознания.
Достигнув пожилого возраста, он стал частенько рассказывать эту историю, как предостережение слушателям, о том, как легко сбиться с пути. К тому времени жена уже скончалась, дочки выросли и упорхнули, и он был рад любым знакомым. Покачивая седой головой, Владимир вспоминал, как к нему после того приходил участковый. Соседи тогда заметили его странное дежурство у подъезда и пожаловались. Но, поскольку он ничего так и не совершил, правоохранительные органы оставили его в покое, и как трудно было скрыть все от жены. Нож он выбросил в придорожную канаву, и ту девушку больше никогда не видал.
Что это было за видение, которое предстало ему в то утро - не знаю. То ли это было отражение его собственных черных мыслей, то ли в самом деле нечто потустороннее являлось в наш мир?
Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 20:46 by Шарлотта КордеПросмотров: 188Комментарии: 4
Ключевые слова: Помешательство ненависть ярость жажда убийства существо история из жизни авторская история